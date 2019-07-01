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Говорят, что... в Севастополе может рухнуть подпорная стена

Севастополец Петр П. проявляет бдительность: «Опорная стена по ул. 4-я Бастионная (спуск от панорамы к Ушакова) находится в аварийном состоянии. В течение дня возле стены проходит много людей, рядом проезжают машины. В любой момент камни могут обвалиться. Прошу соответствующие службы обратить внимание».