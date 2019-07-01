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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Севастополе может рухнуть подпорная стена

Севастополец Петр П. проявляет бдительность: «Опорная стена по ул. 4-я Бастионная (спуск от панорамы к Ушакова) находится в аварийном состоянии. В течение дня возле стены проходит много людей, рядом проезжают машины. В любой момент камни могут обвалиться. Прошу соответствующие службы обратить внимание».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 534 от 28 июня 2019 года

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Просмотров: 175 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 19:35

:: Комментарий #1 написал: Юрий   |   Сегодня, 20:02   |  



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Таких "аварийных" стен в Крыму пруд пруди. Закусывать надо.

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