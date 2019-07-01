В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... 200-летнюю секвойю продают по кускам На объявление о продаже в Севастополе огромных срезов секвойи обратил внимание крымский общественник. Он вспомнил нашумевшую историю из Симеиза – в начале 2018 года на территории санатория «Пионер» спилили 200-летнюю секвойю. Уже тогда общественник полагал, что эту древесину готовят на продажу. Однако руководители санатория утверждали, что дерево засохло и спилено для обеспечения безопасности. «А помните уничтоженную секвойю в Симеизе? Продают в Севастополе, а номер телефона с ЮБК…» – уверяет общественник на своей странице в Facebook. Срезы ценной древесины предлагают, кстати, по цене от 28 до 32 тыс. рублей. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 534 от 28 июня 2019 года Еще статьи: Импортозамещение? Продают «неправильные» билеты? Говорят, что... поклонный крест спилили Говорят, что... дерево пало жертвой безразличия Ностальгия как курортный шик