Говорят, что... пациенты не оценили ремонт в Луговской больнице

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, жители Симферопольского района отнюдь не в восторге от ремонта в Луговской больнице. Мол, делали этот самый ремонт «на абы как – особо не заморачиваясь над качеством». Зато холл первого этажа «нафаршировали» плазмами. Люди предполагают, что сделано это для того, чтобы «пустить пыль в глаза проверяющим, ноги которых дальше всё равно не ступят». «Ужас! Видимо, чиновники полным быдлом считают население Симферопольского района, раз вынуждают людей ходить лечиться в это убогое, грязное здание! Конечно, лица, курирующие здравоохранение в Крыму, явно там не лечатся!» – возмущаются пациенты и их родственники в соцсетях.