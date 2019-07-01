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Говорят, что... пациенты не оценили ремонт в Луговской больнице
Говорят, жители Симферопольского района отнюдь не в восторге от ремонта в Луговской больнице. Мол, делали этот самый ремонт «на абы как – особо не заморачиваясь над качеством». Зато холл первого этажа «нафаршировали» плазмами. Люди предполагают, что сделано это для того, чтобы «пустить пыль в глаза проверяющим, ноги которых дальше всё равно не ступят». «Ужас! Видимо, чиновники полным быдлом считают население Симферопольского района, раз вынуждают людей ходить лечиться в это убогое, грязное здание! Конечно, лица, курирующие здравоохранение в Крыму, явно там не лечатся!» – возмущаются пациенты и их родственники в соцсетях.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 534 от 28 июня 2019 года
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