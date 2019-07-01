«Прикопаться можно и к столбу»

В Севастополе могут вновь закрыть ТЦ «Муссон»

На этот раз властям не хватает по сути формального согласования специальных технических условий проекта торгового комплекса Минстроем РФ. Под удар может попасть спорткомплекс и кинотеатр, хотя власти не исключают и возможность полного закрытия торгового центра. Напомним, что впервые торговый центр был закрыт больше года назад и тогда «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о последствиях данного решения для горожан.

Второй заход

Тогда власти в качестве официальных причин называли: нарушения противопожарной безопасности, а также неправильное распоряжение землёй, на которой стоит ТЦ. Владелец же «Муссона», Владимир Плотников, утверждал и утверждает по сей день, что происходящее — это результат предвзятости со стороны севастопольской исполнительной власти. Затем были длительные суды, торговый центр то открывали, то закрывали снова. В результате из-за закрытия комплекса сотни предпринимателей города остались без работы, а за возобновление его деятельности выступили около 6,5 тысяч человек. В итоге 28 декабря 2018 года ТЦ «Муссон» был частично открыт: не работал спорткомплекс, закрытыми оставались большинство залов кинотеатра. И лишь неделю назад торговый центр был открыт полностью. Причиной этого стал Севастопольский городской суд, который вынес решение прекратить исполнительное производство по объекту. В результате был открыт кинотеатр и еще 4,5 тысячи квадратных метров торговых площадей, которые расположены в 3-м корпусе комплекса. И вот теперь его снова могут закрыть...

Вопрос о возможном очередном закрытии «Муссона» обсуждался на минувшей неделе в Правительстве города, сообщают «Примечания». По их мнению, суть проблемы заключается в том, что, если прокуратура признает отсутствие визы Минстроя нарушением, могут отозвать ранее выданные «Муссону» разрешения на строительство, что автоматически аннулирует все документы о вводе здания в эксплуатацию. «Муссон» снова станет незаконным — а там и новый иск о сносе не за горами. При этом, как утверждает издание, подобных разрешительных документов нет ни у одного торгового комплекса в городе.

Александр Измоденов, экс-советник губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства, член Союза архитекторов России, Союза дизайнеров России:

«Идея о закрытии комплекса абсолютно неправильная. Прикопаться, что называется, можно и к столбу. Данное возможное решение недальновидно, и, кроме как вредительством, его назвать трудно. Не надо торопиться, надо успокоиться и понять, что же там за проблемы такие, которые так уж мешают».

Не во благо горожан

Горожане также возмущены возможным подобным поворотом событий.

«Я живу недалеко от торгового центра. Еще до его первого закрытия мои дети регулярно его посещали. Мы ходили с ними и на каток, очень любили посещать автоматы, зоомагазин. Мы же с мужем там закупали продукты... Когда его закрыли, мы были очень огорчены, и каждый день ждали, что вот-вот его снова откроют. И вот сейчас наконец он снова заработал в полном объеме. Слышать вновь информацию о его возможном очередном закрытии очень неприятно», — рассказывает жительница Севастополя Анна Мельникова. «Год назад не только предприниматели остались без работы, но и дети — без спортивных занятий, а горожане — без возможности приобрести продукты и иные товары в ближайшем к дому торговом центре. То, что происходит сейчас, я, кроме как вредительством, назвать не могу», — говорит севастополец Руслан Белов. И таких комментариев множество. В целом мнение людей такое — подобные действия направлены исключительно против людей, а не им во благо.