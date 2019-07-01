Неожиданные находки

В центре Симферополя экскаватор выкопал старый снаряд, а в пещере под трассой «Таврида» нашли редчайшие окаменелости

Картина этой недели, помимо прочего, была интересна необычными находками. Одну из которых — опасную — сделали во время капитального ремонта Набережной Салгира в Симферополе, а другую — научное открытие — при исследовании пещеры под трассой «Таврида» в районе Белогорска.

Эпопея со снарядом. Или с миной?

Для Симферополя обнаружение боеприпасов времен ВОВ — большая редкость. И, конечно, многие горожане были заинтригованы, а ктото даже и напуган, когда поступило сообщение о том, что в самом центре города нашли неразорвавшийся снаряд. Это произошло в минувший понедельник, 24 июня во время работ по очистке русла Салгира. «Когда выгружали из русла в районе спуска от главпочтамта (Суворовский спуск) отходы, рабочие обнаружили снаряд. Мы вызвали полицию, правоохранители оцепили территорию, ждут саперов, чтобы вывезти снаряд», — рассказал генеральный директор ООО «Асгард» (фирмы-подрядчика ремонтных работ) Игорь Анацкий. Сразу же были сделаны предположения о том, что это — неразорвавшийся снаряд времен войны, но у горожан возникли резонные вопросы: как мог там оказаться боеприпас, если в начале 80-х годов прошлого века, когда создавалась современная набережная Салгира, в этом районе проводились масштабные работы. Снаряд в таком месте (прямо возле пешеходного моста!) должны были заметить и ликвидировать еще в то время. Но позже глава администрации Симферополя Наталья Маленко сообщила, что именно то место, где нашли снаряд, прежде никогда не чистилось. Впрочем, после объяснения вопросов и симферопольцев не убавилось, учитывая то, что к месту обнаружения никого не пускали, включая журналистов. А на фотографиях, которыми были проиллюстрированы, в том числе и официальные сообщения, демонстрировалась лежащая на земле небольшая старая мина, а не артиллерийский снаряд...

В общем, прошел понедельник, затем вторник, настала среда, а боеприпас так и не вывозили из центра города. И официальной информации по этому поводу тоже было мало. «Ждем», — кратко объясняли ответственные лица, да и только. Некоторые делали предположение, что из-за прошедших ливней уровень реки поднялся и находка оказалась под водой, и теперь нужно подождать «пока вода спадет». Правда, стало известно, что специалисты все-таки приезжали, обследовали опасную находку и выяснили, что она не была снабжена взрывателем.

Вывезли снаряд (именно не такой версии настаивают официальные комментаторы) только в среду, 26 июня, ближе к вечеру. И уничтожили подрывным способом на Ангарском полигоне, как рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Алексей Рулев. Кстати, как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, их пиротехники не участвовали в обезвреживании боеприпаса. Снарядом занималось Министерство обороны РФ.

А глава администрации Симферополя сообщила, что дополнительные меры безопасности при проведении дальнейших работ по расчистке русла реки Салгир приниматься не будут. И вероятность того, что в реке могут найти еще какие-то боеприпасы времен войны — ничтожно мала. «Прошли уже достаточное большую территорию русла, уже можно говорить о километрах проведенной расчистки», — пояснила Наталья Маленко.

Впервые в Северном полушарии

Гораздо более позитивную находку сделали в пещере под трассой «Таврида». Вкратце напомним, что это за пещера. Объект был найден случайно в прошлом году при прокладке будущего шоссе. В залах пещеры ученые обнаружили окаменелые останки южного мамонта, носорога-эласмотерия, вымерших представителей семейства оленевых, лошадей, псовых, хищных гомотериев, гигантских гепардов и гиен. Некоторые из находок, как например, останки саблезубого кота, являются уникальными для современной Европы. После открытия пещеры строители изменили маршрут трассы, построив обходной участок. Пещера передана Крымскому федеральному университету и станет учебным комплексом для нескольких специальностей. Кроме того, здесь планируется создать современный туристический объект.

И вот теперь — очередной сюрприз. Да еще какой! Среди останков ископаемых животных, живших на полуострове миллионы лет назад, палеонтологи под руководством Никиты Зеленкова из Палеонтологического института имени Борисяка идентифицировали окаменелости, принадлежавшие самой крупной птице Северного полушария. Эта нелетающая птица достигала веса около 450 килограммов и жила примерно 1,5-1,8 миллиона лет назад. Судя по строению кости, птицы Pachystruthio dmanisensis достаточно хорошо бегали, несмотря на свой немалый вес.

Нелетающие эпиорнисовые птицы, к которым относится найденная в Крыму Pachystruthio dmanisensis, были одними из крупнейших, когда-либо живших на планете. Однако в Северном полушарии до сих пор не находили таких крупных представителей этого вида.

Для сравнения, современный страус весит около 160 килограммов. Самые крупные из известных науке эпиорнисовых птиц, 2,5 миллиона лет назад жили на Мадагаскаре и весили около 640 килограммов.