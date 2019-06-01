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СпецпроектОбзор прессы

Пропаганда-ньюс и поводы для возмущения

Украинские СМИ рассказали о финансовых проблемах строителей Крымского моста, о грядущей засухе, потопе, скандальном аттракционе и «знаках против России»

На этой неделе издания и сайты за Перекопом, рассказывающие в том числе о ситуации в Крыму, обратили внимание на ситуацию с водой на полуострове, на жалобы строителей Крымского моста, приспустившийся флаг в Ялте и происшествие в Черном море возле Алушты.

На радость соседям

Сайт украинского телеканала с радостью сообщает новость о том, что строители Крымского моста уже более полугода не могут получить обещанные по контракту деньги. «Они даже записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором обвиняют в своих проблемах фирму ДЕКО, которая является субподрядчиком компании „СГМ-Мост“ приближенного к президенту России бизнесмена Аркадия Ротенберга. По их словам, сумма задолженности составляет около полумиллиарда рублей», — говорится в материале и добавляется, что более 40 организаций так и не получили средства за выполненные объемы работ. Действительно, репутационные потери, учитывая политическую составляющую и важность Крымского моста, немалые. Тем более, на фоне того, что в московском офисе «СГМ-Моста» отказались комментировать ситуацию...

Забавные пируэты

Порой антироссийская пропаганда выдает даже забавные пируэты. К примеру, на днях в Ялте с флагштока горисполкома сполз российский флаг. Ну, бывает такое, да. Флаг вскоре подняли вновь и укрепили как следует. Но кто-то успел сделать фотографию, выложить снимок в Интернет, и в украинском медиапространстве «понеслось»... «Знаковый кадр из Крыма показал, что России приходит конец», — кричат заголовки. «Это знамение», — вангуют одни украинские эксперты. «Крым никогда не будет российским, все силы против оккупации», — комментируют другие. Тут можно вспомнить похожее «предсказание», когда несколько лет назад в соседней стране появлялись новости вроде — «в Крыму распустились желтые и голубые цветы, значит, Россия скоро оттуда уйдет».

Злополучный «банан»

Этот возмутительный случай заинтересовал даже журналистов в соседней стране. Речь о том, что, как сообщает МЧС РФ, в минувшую пятницу, 21 июня, в районе Алушты «в ходе планового патрулирования акватории Черного моря в районе пляжа Горизонт в Алуште на расстоянии 800 м от берега был замечен гидроцикл, буксирующий „банан“ с людьми на борту; спустя некоторое время водитель плавсредства отцепил водный аттракцион и скрылся в неизвестном направлении». Таким образом, 14 человек (восемь из которых — дети) оказались в Черном море на расстоянии почти километра от берега! Естественно, спасатели предприняли срочные действия по спасению людей и вскоре транспортировали отдыхающих на берег на катере «Лидер-11». Пассажиров злополучного «банана» высадили на пляж в Профессорском уголке Алушты. От медицинской помощи граждане отказались.

Кому верить?

Несколько дней назад крымские специалисты сообщили крымским же журналистам о том, что полуостров вполне обеспечен водой на этот год. Также говорилось, что власти стараются решить вопросы водообеспечения и в перспективе — чтобы через несколько лет не стояла на повестке дня проблема нехватки воды, в первую очередь для промышленности и сельского хозяйства. Другой вопрос — какими методами собираются это делать. Но сейчас не об этом. Дело в том, что за Перекопом антироссийская пропаганда, как всегда, «зацепилась» за тему воды в Крыму, да так перекрутила фактаж, что дух захватывает. К примеру, типичный заголовок последних нескольких дней на Украине «Крым находится на грани экологической катастрофы — через пять-семь лет там закончатся запасы пресной воды». Сайт украинского телеканала приводит и комментарии «специалистов» по этому поводу. В частности, так называемый представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов заявил, что на полуострове начинается сухой период, атмосферные осадки будут уменьшаться, пресной воды станет меньше, остановятся предприятия, а люди из степной части мигрируют в другие регионы... Апокалиптично! Но еще более интригующе выглядит информация на этом же сайте, где сообщается, что уже из-за глобального потепления Крым станет островом, поскольку затопит перешеек. В общем, главное — напугать обывателя. И упорно твердить, что в российском Крыму всё плохо и будет еще хуже. На то она и пропаганда.

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 534 от 28 июня 2019 года

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Просмотров: 131 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:52

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