А говорят: «Медленно запрягают!»

Некоторые итоги первых дней минских Игр

Сколько раз приходилось слышать из уст зарубежных коллег на крупнейших мировых комплексных турнирах, что, мол, русские медленно запрягают, но затем быстро едут. И вот приняли старт в минувшую пятницу II Европейские спортивные игры в Минске. Столица Белоруссии приняла четыре тысячи спортсменов из 50 европейских стран, которым предстоит за девять дней разыграть 200 комплектов наград в 15 видах спорта, в 23 дисциплинах. И наши уже рванули с места в карьер, выиграв за три дня 22 золотых награды из 76 разыгранных.

Со спринтерской скоростью

Именно в таком темпе были проведены и уже успели завершиться состязания по художественной гимнастике, дзюдо, баскетболу 3×3, лёгкой атлетике, самбо и акробатике. Начнём с олимпийского вида соревнований «граций» в многоборье, в личных и групповых упражнениях, где, откровенно говоря, мы избалованы победами российских девушек. Но на этот раз нашей «звёздочке» Дине Авериной, выступавшей без приболевшей сестры-близняшки Арины, пришлось выдержать мощную атаку со стороны израильтянки Лирой Ашрам, после неудачного выступления с мячом. Но Дина нашла в себе силы не только догнать соперницу, но и обойти её в двух последних видах многоборья и стала победительницей Игр — 87,750 очка, у Ашрам «серебро» (84,700). Дуэль между ними продолжилась и в упражнениях с предметами. Аверина выиграла золотые награды с обручем и с лентой, завоевала «серебро» с булавами и «бронзу» с мячом. В активе израильтянки два «золота»: в упражнениях с мячом и булавами, «серебро» — с лентой.

А вот в групповых упражнениях россиянки Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачёва, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмякова стали победительницами Игр в упражнении с пятью мячами, опередив болгарок и белорусок. Но, увы, были лишь пятыми с тремя мячами и с двумя парами булав, где первенствовали белоруски, что позволило им стать сильнейшими в многоборье, оттеснив на третье место россиянок.

На столь же высоком уровне выступили и наши дзюдоисты, которые пока уступают в авторитете на международной арене тем же «грациям». На татами в Минске они сумели добыть для сборной России в личных состязаниях восемь наград. «Золотом» были увенчаны Дарья Межецкая (до 57 кг), Армен Адамян (до 100 кг), «серебром» — Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья Кузютина (до 52 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг), «бронзой» — Ксения Чибисова (свыше 78 кг), Хусен Халмурзаев (до 90 кг). Но, пожалуй, самую громкую и важную победу наши парни и девушки одержали в командной борьбе «стенка на стенку». Сборная России, выступавшая в составе: Дарья Межецкая, Анастасия Конкина, Дарья Давыдова, Алёна Прокопенко, Ксения Чибисова, Муса Мошуков, Денис Ярцев, Хусан Халмурзаев, Казбек Занкишиев, Инал Тасоев, победив сборные Турции (4:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:2), вышла в финал, где сломила, проигрывая в счёте, сопротивление португальцев (4:3), что принесло всей десятке мастеров золотые награды Игр и чемпионата Европы-2019. Кстати, новая чемпионка континента Дарья Межецкая стала единственной двукратной победительницей среди дзюдоистов на Играх-2019. Титул чемпиона континента завоевал и Армен Адамян.

Завершились состязания и у самбистов, где тон задавали россияне. Чемпионами у нас стали: Елена Бондарева (до 48 кг), Диана Рябова (до 52 кг), Татьяна Казанюк (до 56 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), Руслан Багдасарян (до 62 кг), Андрей Перепелюк (до 82 кг), Сергей Рябов (до 90 кг). Серебряные медали завоевали: Жанара Кусанова (свыше 80 кг), Саян Хертег (до 57 кг), Станислав Скрябин (до 74 кг), а бронзовые медали достались: Яне Костенко (до 60 кг), Марине Махнаткиной (до 66 кг), Галине Амбарцумян (до 72 кг), Анне Балашовой (до 80 кг), Андрею Кубаркову (до 52 кг), Никите Клецкову(до 68 кг), Альсину Черноскулову (до 100 кг), Артёму Осипенко (свыше 100 кг). Как видите, все 18 мастеров, входивших в сборную России, поднимались на пьедестал почёта за медалями.

В отсутствии мастеров «уличного баскетбола» из США, специалисты почти единогласно отдавали победу на Играх в этом новом олимпийском игровом виде спорта мужской и женской сборным России. Их прогноз увенчался успехом относительно наших парней Алексея Жердева, Ильи Карпенкова, Кирилла Писклова, Станислава Шарова, дошагавших до финала, а там уверенно лишивших «золота» сборную Латвии — 21:14. А вот девчата в четвертьфинале уступили будущему чемпиону Игр сборной Франции, поделив в итоге 5-8-е места.

И ещё об одном виде спорта, который тоже стремится войти в олимпийскую семью. Речь идёт об акробатике. Но она в Минске была представлена лишь двумя дисциплинами. Россияне выступали на Играх лишь смешанной парой — Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев. Ребята из Подмосковья стали победителями состязаний в динамичных упражнениях, а затем им досталось «серебро» и в балансовых упражнениях. В итоге они выиграли так называемую комбинацию и стали двукратными победителями Игр-2019.

Увы, не все равны!

И здесь прежде всего остановимся на лёгкой атлетике, которая предстала перед всеми в абсолютно неожиданных «одеяниях». Начнём с того, что мужчины состязались только в трёх видах: беге на 100 м и на 110 м с барьерами, в прыжках в высоту, а женщины — в беге на 100 м и на 100 м с барьерами, прыжках в длину и в метании копья. Ну, а на десерт были поданы две смешанные эстафеты — 4×400 м и комбинированная 800+600+400+200 м.

Причём в беговых номерах каждый спортсмен стартовал один раз, а забеги проводились для одних утром, а для других — днём и вечером, и тот, кто показывал лучший результат, становился победителем Игр. Не странно ли, с одного старта! Вместо трёх-четырёх на привычных международных состязаниях. И хотя ЕОК разрешил нашей горстке легкоатлетов выступать под российским флагом и гимном, но ИААФ оставил в силе свой драконовский принцип о нейтральности наших спортсменов и не допустил к стартам тех, кто мог рассчитывать на награды.

Но и здесь антироссийски настроенные спортивные чиновники, окопавшиеся в Международной легкоатлетической ассоциации, не досмотрели. Не рассчитывали, что может выстрелить «старушка» Елена Соколова (а она взяла и победила в прыжках в длину — 6 м 76 см) или дадут бой известным атлетам наши молодые атлеты: прыгун в высоту Илья Иванюк и метательница копья Екатерина Старыгина, завоевавшие серебряные награды. Илья отстал на один сантиметр от победителя состязаний белоруса Максима Недосекова, взяв высоту 2 м 26 см. А Катя метнула копьё на 63 м 57 см, уступив победу белоруске Татьяне Холодович — 64 м 37 см.

Что же в итоге в общекомандном зачёте (положение после первых трёх дней состязаний)? Россия (22 золотых + 12 серебряных + 14 бронзовых = 48 медалей), Белоруссия (11 + 9 + 18 = 38), Грузия (6 + 5 + 9 = 20), Украина (5 + 7 + 6 = 18), Италия (5 + 4 + 3 = 12), Франция (5 + 0 + 5 = 10), Израиль (3 + 3 + 0 = 6), Бельгия (3 + 1 + 1 = 5), Словения (2 + 0 + 1 = 3), Нидерланды (1 + 5 + 2 = 8). Всего же награды были вручены спортсменам из 35 стран.