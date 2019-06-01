Порой улыбается счастье

Некоторые промежуточные итоги на пути к новой Олимпиаде

Ныне любой чемпионат мира или Европы по олимпийской дисциплине служит своеобразным камертоном перед стартующими через тринадцать месяцев Играми XXXII Олимпиады в столице Японии Токио. Разумеется, в том числе и для российских мастеров спорта. На минувшей неделе таковыми явились чемпионат мира по стрельбе из лука в голландском Хертогенбоше и чемпионат Европы по фехтованию в немецком Дюссельдорфе. Остаётся только сожалеть, что в олимпийской программе у лучников значится только стрельба из классического лука, а вот стрельба из блочного, на равных признанная на чемпионатах мира, пока ещё лишена олимпийского статуса.

Остается сожалеть

Сборная России, отправляясь на чемпионат мира-2019, вряд ли могла рассчитывать на завоевание личных наград, как у мужчин, так и у женщин. Единственная надежда оставалась на командную стрельбу из классического лука, где сборные, вошедшие в восьмёрку сильнейших, получали олимпийские лицензии для поездки в Токио-2020, а их участники имели право «автоматом» выступать и в личном турнире.

И наши девушки Инна Степанова, Елена Осипова, Ксения Попова, в отличие от мужчин, смогли занять шестое место и теперь целенаправленно готовятся к поездке в Токио. А за награды во всех десяти видах в стрельбе из классического и блочного лука боролись в основном лучники из Южной Кореи, Тайваня, США, Китая, Индии. По три золотые медали достались спортсменам Республики Кореи и Тайваня, две — США, одна — Китая. И тут счастье, как говорится, улыбнулось и нашим спортсменам. Хотя, ещё раз отметим, что, скорее всего, такого успеха не ожидала от себя мастер стрельбы из блочного лука Наталья Авдеева. В личном первенстве она, стартуя с 1/16 финала, смогла дошагать до финала, где её соперницей стала американка Пэйдж Пирс. Борьба в решающей встрече, как говорится, шла плечо в плечо, и только последний выстрел принёс преимущество Наташе в одно очко — 142:141, но для этого мастеру спорта международного класса из Калининграда потребовалось попасть в «десятку». Так Авдеева принесла «золото», что позволило сборной России в общекомандном зачёте поделить четвёртое-пятое места с Китаем. Но, увы, состязания по стрельбе из блочного лука не будут проводиться на Олимпийских играх в Токио. Жаль!

Впереди Европы всей

Поклонники спорта во всём мире привыкли к тому, что российские мастера фехтования, как и их коллеги из артистического плавания (так теперь называется синхронное плавание) и художественной гимнастики, всегда остаются на виду на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Не явился исключением и недавний чемпионат континента-2019, состоявшийся в немецком Дюссельдорфе. В общекомандном зачёте картина в итоге была таковой: Россия (4 золотых + 3 серебряных + 2 бронзовых = 9 медалей), Франция (2 + 3 + 3 = 8), Италия (2 + 2 + 6 = 10), Германия (1 + 1 + 1 = 3), Польша (1 + 0 + 1 = 2), Израиль и Украина (по 1 + 0 + 0 = 1).

Хотя сразу же следует заметить, что не во всех трёх видах оружия, как у мужчин, так и у женщин, наши мастера уверенно шагали к наградам. Но сила сборной России заключается в том, что если наши фехтовальщики, образно говоря, «пролетают» в личных состязаниях, то они берут достойный реванш у соперников в командных сражениях и наоборот. Хотите примеры. Ответим фразой замечательного певца Леонида Утёсова: «Их есть у меня!»

В личном турнире у шпажистов лучший наш участник Сергей Бида занял лишь 17-е место, и в самом деле «беда», при этом чемпионом континента неожиданно стал израильтянин Юва Шалом Фрейлих, который начинал заниматься фехтованием в России. Но вот пришла пора командной борьбы шпажистов, и наши парни (тот же Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков) дошли до финала. Здесь они встретились с датчанами и вырвали победу со счётом — 31:30, сохранив за собой титул чемпионов Европы. И у шпажисток в личном турнире не обошлось без «провалов». Наша Виолетта Колобова финишировала лишь 15-й. А первенствовала в личном турнире у шпажисток француженка Коралин Витиали. А вот в командном турнире в активе Колобовой, Татьяны Андрюшиной, Виолетты Храпиной, Любови Шутовой мы уже видим «серебро», а ведь могло быть и «золото», не уступи они в решающем поединке сборной Польши — 25:26.

А теперь обратные примеры. Финал личного турнира свёл у саблистов двух россиян — Вениамина Решетникова и Камиля Ибрагимова. Чемпионом стал Вениамин, уверенно переигравший Камиля — 15:7. Казалось, и команда, в которой к двум лауреатам присоединились Дмитрий Даниленко и Константин Лоханов, должна громить всех, но, увы, выше шестого места подняться не сумела. А чемпионский титул достался немцам. Не лучшая ситуация в этом виде оружия создалась и у женщин, где все ожидали в решающем поединке сражение между россиянкой Софьей Великой и украинкой Ольгой Харлан. Но этого не произошло. Великая проиграла в полуфинале француженке Манон Брюне и довольствовалась лишь «бронзой», а Харлан стала чемпионкой, переиграв в финале француженку. Зато сборная России (в составе которой были Великая, Ольга Никитина, Софья Позднякова, Яна Егорян) в командном соперничестве стала чемпионом Европы, разгромив в финале венгерок — 45:34.

Остаётся рапира

В этих спортивных сражениях у мужчин доминировали два итальянца (чемпионом стал Аллесио Фокони, а второе место занял Даниэле Гораццо), оставившие на третьем месте нашего Алексея Черемисинова. А вот в командном турнире первенствовали французы, а итальянцы в борьбе за «бронзу» обыграли российский «квартет» (Черемисинов, Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко) — 45:36. Значительно лучше обстояли дела у женщин-рапиристок. В личном турнире лучшей была итальянка Элиза Ди Франчистка, победившая в финале Инну Дериглазову. Но в командном турнире олимпийская чемпионка Рио-2016 Инна, вместе с подругами по команде Анастасией Ивановой, Ларисой Коробейниковой, Аделиной Загидуллиной, смогли стать чемпионками Европы, эффектно взяв верх над француженками — 45:32.