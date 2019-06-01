Не покорившаяся цитадель Судакская крепость так и не покорилась туристу, который решил попасть на территорию памятника в обход и бесплатно. Мужчина банально застрял на середине подъема по скале со стороны моря. Оттуда, с высоты около 30 метров, как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым, спасатели и эвакуировали легкомысленного туриста. «Его эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения, после чего с ним провели профилактическую беседу», – сообщили в ведомстве, добавив, что есть и свидетели того, как человек забрался на скалу со стороны моря, чтобы попасть в Генуэзскую крепость. Спасатели, пользуясь случаем, призвали отдыхающих и крымчан соблюдать правила безопасности во время отдыха, чтобы не допускать чрезвычайных происшествий. А специалисты по истории и архитектуре добавляют, что итальянцы, которые строили в средневековье цитадель в Судаке, делали это, конечно, с таким расчетом, чтобы по скале забраться было невозможно. Так что рисковать и испытывать удачу не стоит, это может закончиться печально. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 534 от 28 июня 2019 года Еще статьи: В Феодосии применяли биологическое оружие... 700 лет назад Забота о питомцах За полгода финучреждения уплатили в бюджет Крыма более 280 тыс. грн налогов ... Лебеди и заслуженные моржи ЧП с возможными последствиями