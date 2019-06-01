Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Стимул» для избранных
Три штаба на Салгире
Атака на предпринимателей
Говорят, что... крымчане возмущены «нало ...
Красиво на бумаге – на деле ерунда?
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Не покорившаяся цитадель

Судакская крепость так и не покорилась туристу, который решил попасть на территорию памятника в обход и бесплатно. Мужчина банально застрял на середине подъема по скале со стороны моря. Оттуда, с высоты около 30 метров, как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым, спасатели и эвакуировали легкомысленного туриста. «Его эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения, после чего с ним провели профилактическую беседу», – сообщили в ведомстве, добавив, что есть и свидетели того, как человек забрался на скалу со стороны моря, чтобы попасть в Генуэзскую крепость. Спасатели, пользуясь случаем, призвали отдыхающих и крымчан соблюдать правила безопасности во время отдыха, чтобы не допускать чрезвычайных происшествий. А специалисты по истории и архитектуре добавляют, что итальянцы, которые строили в средневековье цитадель в Судаке, делали это, конечно, с таким расчетом, чтобы по скале забраться было невозможно. Так что рисковать и испытывать удачу не стоит, это может закончиться печально.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 534 от 28 июня 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 212 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:27

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июнь 2019 (82)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru