Сам себе хозяин

Трудовые права работника при увольнении по собственному желанию

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о трудовых правах работников при увольнении по собственному желанию. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Порядок действий

Увольнение по собственному желанию (другими словами, по инициативе работника) — одно из самых распространенных оснований расторжения трудового договора. Инициатива прекращения трудовых отношений исходит от работника и не предполагает ее одобрения работодателем, ведь нельзя заставить человека трудиться против его воли. Однако и при увольнении по собственному желанию необходимо соблюдать определенные правила.

Согласно ст. 15 ТК РФ, трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), о подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

В соответствии со статьей 77 Трудового кодекса РФ, среди оснований прекращения трудового договора предусмотрено расторжение трудового договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. При этом к обоим случаям в одинаковой степени применяются нормы, регулирующие общий порядок увольнения. Нарушение данных норм означает, что увольнение осуществлено незаконно.

Порядок увольнения по собственному желанию предполагает, прежде всего, написание работником заявления на увольнение. Увольнение работника по собственному желанию имеет особенности, закрепленные в статье 80 Трудового кодекса РФ:

— работник должен предупредить о своем увольнении работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели;

— по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В заявлении указывается дата увольнения и его основание («по собственному желанию»), оно должно быть подписано работником с указанием даты составления. Указывать в заявлении причину увольнения по собственному желанию необязательно. Однако если обстоятельства требуют уволиться «без отработки», то причину указать необходимо, к тому же работники кадровой службы могут попросить подтвердить её документально. В остальных случаях достаточно фразы «прошу уволить меня по собственному желанию такого-то числа».

ТК РФ не запрещает подать заявление об увольнении по собственному желанию в любой форме, в том числе путем направления его по почте. Таким образом, работник может направить работодателю соответствующее заявление, к примеру, заказным письмом.

Особенности и нюансы

При этом следует учитывать, что до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение работника в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

Данное положение является очень важным. На практике нередко имеет место подмена трудового договора гражданским договором, например договором подряда. Однако договор подряда не может заменить собой трудовой договор. Кроме того, в соответствии с требованиями статьи 80 Трудового кодекса РФ, он не может рассматриваться как доказательство приема на место истца другого работника.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой — по письменному заявлению работника, а также произвести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие договора продолжается.

Уволиться по собственному желанию в период отпуска закон не запрещает. Такой запрет предусмотрен лишь для увольнения по инициативе работодателя. Работник же вправе написать заявление об увольнении, будучи в отпуске, или отнести на период отпуска дату предполагаемого увольнения.

Уволиться по собственному желанию во время больничного можно. Закон запрещает такое увольнение только по инициативе работодателя. Работник вправе подать заявление об увольнении в период временной нетрудоспособности. Также может возникнуть ситуация, когда на период больничного попадает оговоренная ранее дата увольнения. В этом случае работодатель оформит увольнение в день, указанный в заявлении на увольнение, при условии, что работник это заявление не отзывал. Самостоятельно изменять дату увольнения работодатель не вправе.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.