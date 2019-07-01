Вера в прошлое

Вершину горы Пахкал-Кая, более известной как Лысый Иван, считают одним из сорока «мест силы» в Крыму

Сюда в поисках артефактов приезжают учёные, которые, в общем-то, отказывают в существовании «местам силы», и здесь же верующие возносят молитвы к небесам, которые кажутся столь близкими...

Достучаться до небес

Очень скоро, 30 июня, состоится очередной крестный ход с восхождением от Ангарского перевала на гору Пахкал-Кая. В пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии сообщают, что на вершине горы будет совершен водосвятный молебен у поклонного креста, установленного на месте, где сохранились камни фундамента средневековой Свято-Иоанно-Предтеченской церкви-крепости.

«Сбор для участников крестного хода с 11:30 до 12:00. Ангарский перевал. Желающих принять участие в крестном ходе просим обратить внимание на следующее: записки на молебен просим приготовить заранее, климатические условия в горах непредсказуемы, поэтому необходимо взять с собой накидку от дождя, в связи с весьма трудным и продолжительным подъемом, желающих принять участие в восхождении просим заранее рассчитать свои силы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Принять участие в крестном ходе приглашают священнослужителей, прихожан храмов Симферопольской и Крымской епархии, военнослужащих, казачество, православную молодежь Крыма и всех желающих.

Что ж, Лысый Иван действительно то место, куда стоит пойти. По этому ли поводу, просто из любопытства, за новыми впечатлениями или чтобы прикоснуться к истории.

Скоро сказка сказывается

У Пахкал-Каи много имен. Пахкалын-Кая, Пангалос, Эндек-Кая, Индек-Даг и, наконец, близкое и понятное слуху русского человека и не нуждающееся в переводе, народное — Лысый Иван. Кем был этот человек без волос? Этот легендарный малый? Просто героем из легенд (да, именно так во множественном числе).

Одна из этих самых легенд связана с Иваном и Марьей. Девушку похитил сатир Пакез, а юноша, как должно, убил обидчика. Но заколдованный лес всё одно разлучил влюблённых, превратив их в две горы — Лысого Ивана и Кудрявую Марью.

Вторая, более древняя крымская легенда не имеет с первой ничего общего. Согласно ей, во всем виноваты тавры. Они захватили прибитый штормом к берегу корабль. Среди пленников оказался великан, которому из каких-то соображений отсекли голову. И голова эта — огромная, круглая и, само собой, лысая — превратилась в гору. Великан, по всей видимости, был огромен, поскольку высота Пахкал-Каи — 1138 метров.

Научное обоснование веры

Авторы некоторых путеводителей не очень-то заморачиваются с тем, чем именно славится вершина Лысого Ивана: «Здесь на горе Пахкал-Кая, высящейся в понижении между соседними платообразными массивами Чатыр-Дага и Демерджи, находилась небольшая средневековая то ли крепость-исар, то ли поселение с храмом» (прямая цитата). Другое дело ученые.

Впервые научные сведения о том, что же именно такое настроили древние на вершине Пахкал-Каи, были получены в 60-70-х годах прошлого века. Тогда под руководством О. И. Домбровского здесь проводились разведочные исследования. В 80-х годах подобные разведки продолжила экспедиция В. Л. Мыца. Было выявлено, что имела место быть оборонительная стена, которая слагалась из крупных блоков конгломерата, скрепленных между собой песчано-известковым раствором. На площадке под защитой стены находился храм и несколько небольших построек.

Таким образом, почитав научные статьи можно убедиться, что нелегкое для неподготовленного туриста восхождение на гору с участниками крестного хода действительно исторически обосновано.

«Средневековый храм практически не изучен, — читаем в статье „Средневековый христианский храм на горе Пахкал-Кая“, авторы А. В. Лысенко, И. Б. Тесленко, А. Е. Мусин. — Его руины на современной дневной поверхности выглядят как овальное в плане всхолмление высотой до 0,7 м... Храм находился в восточной части комплекса, на ровной площадке над южным обрывом Пахкал-Кая, что обеспечивало его визуальную связь практически со всей Алуштинской долиной. Он сложен на известняковом растворе. В качестве кладочного материала в основном использованы доставленные со стороны многочисленные архитектурные детали из известкового туфа и плиты мелкоструктурного песчаника, а также добытый на месте аморфный камень... Храм, видимо, однонефный, с прямоугольным планом (приблизительно 6×11 метров)...»

Однако не только древние камни и убедительные выкладки учёных умов свидетельствуют в пользу того, что здесь действительно был именно храм. Некоторые находки оказались весьма говорящими. Археологам попадалась многочисленная церковная утварь, в том числе остатки стеклянных лампад, не менее многочисленные металлические и свинцовые кресты, которые «крепились на восточную стену храма в качестве вотивов, например, для благополучного завершения пути через горные перевалы».

Предполагают, что такой приличный по площади храм (около 70 метров квадратных) был чрезвычайно важен для христианского населения, пользующегося расположенной неподалеку от подножия Пахкал-Каи вьючной тропой. Мол, древняя дорога путь вела с Южного берега через Салгирскую долину в предгорья, а затем в степные районы полуострова. Понятно, что был не близкий, и отправляться в подобную даль, не заручившись поддержкой свыше, являлось бы верхом легкомыслия. Тот факт, что храм в конце концов забросили и он начал разрушаться, одни связывают со строительством в 20-х годах XIX века первой «цивилизованной» дороги на ЮБК, другие — с депортацией христиан из Крыма в Приазовье во второй половине XVIII века.

Но, что ещё интереснее, до того, как на Пахкал-Кае соорудили христианский храм, на этом же самом месте располагалось построенное ещё в II/III-IV/V веках позднеантичное культовое сооружение. Видимо, с вершины Пахкал-Каи до небес действительно достучаться проще...