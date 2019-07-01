Заботы середины лета

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Позаботиться о здоровье четвероногих

Вакцинацию домашних животных против бешенства необходимо проводить ежегодно

Управление ветеринарии в г. Симферополь информирует, что делать это нужно по причине нестабильной ситуации по бешенству животных, а также в связи с тем, что данное заболевание является общим для человека и животных. Вакцинации подлежат все животные без исключения, не зависимо от того, выходят они на улицу или нет.

Для проведения вакцинации необходимо обращаться по адресу: г. Симферополь, ул. Ж. Дерюгиной, 5.

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме явно больных бешенством) подлежат немедленной доставке владельцем или специальной бригадой по отлову безнадзорных собак и кошек в Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр» расположенный по адресу: г. Симферополь, ул. Ж. Дерюгиной, 5 для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов в течение

10 дней.

При подозрении заболевания животного бешенством или в случае гибели животного необходимо срочно информировать государственную ветеринарную службу г. Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Ж. Дерюгиной, 5 или по тел. 51-37-22, +7(978)935-50-97.

Столичная администрация поменяла прописку

Теперь в здании на улице Горького будут размещаться прокуратура, избирком Симферополя, городская и республиканская счетные палаты

«Прокуратура, в свою очередь, отдает нам свои помещения на улице Карла Маркса, где располагалась ныне уже бывшая прокуратура Центрального района», — рассказал председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев. Он также добавил, что в новом здании у него с главой администрации города Натальей Маленко теперь будет общая приёмная. «Можно зайти в кабинет и решить тот или иной вопрос. Это решение исключает множество бюрократической волокиты», — пояснил Агеев. Правда, в новом здании ещё предстоит сделать ремонт.

Старый адрес: ул. Горького, 15

Новый адрес: ул. Толстого, 15

Набережную перекрыли до осени

В Симферополе ввели временные ограничения движения транспортных средств

Для автомобилей перекрыт участок от ул. Шмидта до сквера им. Г. Потемкина. Причина: проведение капитального ремонта набережной Салгира.

«Обеспечить расстановку технических средств организации дорожного движения на период проведения работ в соответствии со схемой организации дорожного движения», — говорится в постановлении администрации Симферополя.