Нарушение и наказание

«Крымский ТелеграфЪ» следит за ситуацией в сфере пассажирских перевозок

Картина, типичная для летнего Крыма. Симферополь, автостанция «Курортная», пассажиры рассаживаются в автобусе, следующем по маршруту Симферополь — Раздольное. То, что автобус грязный, душный и вонючий, — это по умолчанию, таковых на дорогах республики, увы, большинство. Внимание граждан привлекло другое: водитель и контролёр затеяли спор, кому принадлежит плата за проезд безбилетников...

Мимо кассы

Назревал серьёзный скандал с перспективой мордобоя. Водитель и два его товарища-зазывалы, которые вообще неведомо по какому праву ошивались на автостанции, вроде как являющейся режимным объектом, ругались с контролёром — сотрудником ГУП РК «Крымавтотранс». Поводом для столкновения стала плата за проезд нескольких безбилетников, которую водитель намеревался положить себе в карман. Контролёр в итоге победил: зазывалы отдали деньги, полученные за неучтенных пассажиров. Хотя, конечно, это не помешало водителю чуть позже восстановить финансовый баланс на трассе — любителей ездить без билетов по-прежнему хватает и среди крымчан, и среди туристов.

Мы уже не раз объясняли, почему не следует путешествовать без билетов, но, поскольку практика поездок «зайцем» себя не изживает, сделаем это ещё раз. С 1 июля тариф на перевозку пассажиров в пригородном и междугороднем сообщении вырос с 1,35 до 1,52 рубля за пассажиро-километр. Повышение кажется несущественным, пока не пересчитаешь его на дальность любой междугородней поездки — тогда разница сразу впечатляет. Повышение тарифа объясняется ростом затрат на осуществление перевозок. В частности, ощутимо подорожали горюче-смазочные материалы, шины и запчасти. Чтобы не работать себе в убыток, «Крымавтотранс» должен больше зарабатывать. Другое дело, что существенная часть дохода всё равно идёт мимо кассы, благодаря практике безбилетного проезда.

Каждый автобусный рейс сопровождается специальной ведомостью, в которой фиксируются все проданные по билетам места. Водитель получает свою долю, в зависимости от наполненности салона. Однако большинство перевозчиков эта сумма не устраивает, а подбор «зайцев» — хорошая возможность увеличить свой доход.

Многие пассажиры разводят руками: мол, мне какая разница? Или ещё лучше: из солидарности многие предпочитают поддерживать рублём трудяг-водителей, нежели госпредприятие в лице «Крымавтотранса». Но если вдуматься, безбилетники обворовывают, в первую очередь, не государство, а самих себя и других пассажиров. Каждому хочется ездить в чистых автобусах, ждать рейс на отремонтированных платформах, посещать приличные ватерклозеты при автостанциях. Всё это создаётся и поддерживается за счёт прибыли от продажи билетов. А если она идёт мимо кассы, выигрывает только водитель. Кроме того, чтобы компенсировать убытки, «Крымавтотранс» будет вынужден и впредь повышать стоимость проезда.

Под «чёрным флагом»

Нелегальная перевозка пассажиров — проблема давняя. Видимо, поэтому ответственные за её решение ведомства не проявляют особого рвения. Дошло до того, что даже глава Крыма Сергей Аксёнов выразил возмущение по поводу происходящего, пригрозив увольнением руководителю «Крымавтотранса» Игорю Коробчуку в случае, если вопрос и дальше будет спускаться на тормозах.

«Если хоть один раз увижу, что подсаживают безбилетников, директор „Крымавтотранса“ сразу будет уволен по статье, — заявил премьер-министр республики. — Даже обсуждать не собираюсь. Ситуацию нужно полностью взять под контроль. И перевозчики пусть сказки не рассказывают, что им там что-то мешает. Они бесконтрольно умеют ездить, и у них всё получается. Я знаю, что сегодня происходит в сфере перевозок и как между собой компании конкурируют. До 200 автобусов ходят под „чёрным флагом“. Сейчас они уже опомнились и пытаются навести порядок».

А пока порядок в сфере автобусных перевозок представляет собой лишь туманную перспективу, многие пассажиры предпочитают путешествовать на электротранспорте. Так, уверяют «бывалые», получается и дешевле, и комфортнее, и быстрее. И главное — никакого хамства со стороны водителей.

Адекватное взыскание?

Кстати, о поведении водителей. В одном из прошлых номеров мы писали об опыте путешествий автобусами "Крымавтотранса" нашего читателя из Симферополя Александра Олата. Он несколько раз становился жертвой хамского поведения водителей предприятия, которые отказывались ехать по маршруту следования. Например, когда читатель направлялся в Оленевку, водитель при посадке заявил, что автобус следует прямиком в Черноморское, без захода в посёлок. Водитель предложил высадить пассажира на развилке, где начинается дорога на Оленевку: там, мол, пускай попутку ловит. Аналогичная история произошла, когда Александр Олат собрался в Коктебель: водитель отказался заезжать в посёлок и высадил пенсионера на трассе — в 10 километрах от пункта назначения.

Полученные от поездок впечатления читатель изложил в официальной жалобе, которую вместе с копиями проездных документов отправил в Министерство транспорта РК. Хотя, судя по дерзкому поведению водителей, описанному Александром Олатом, мы изначально предсказывали, что толку от этого обращения будет мало. Губительный дух безнаказанности чувствовался заранее.

Как вы помните, «Крымский ТелеграфЪ» также направил запрос в Минтранс с просьбой уведомить редакцию, какие меры были приняты в отношении водителей, нарушивших маршрут движения. Вот какой ответ пришёл из ведомства за подписью заместителя министра транспорта РК Андрея Ксензова: «Для объективного и всестороннего рассмотрения затронутого вопроса министерством было проведено рабочее совещание с участием индивидуального предпринимателя, автобус которого выполнял рейс по маршруту регулярных перевозок Симферополь — Черноморское. В ходе совещания перевозчик проинформировал о том, что по указанному в обращении факту проведено служебное расследование. За допущенное нарушение водителю объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Перевозчику указано провести инструктаж с водительским составом предприятия относительно неукоснительного соблюдения схемы маршрута и расписания движения автобуса и ужесточить контроль за их выполнением».

В сущности, складывается впечатление, что именно тотальная безнаказанность — корень большинства «не решаемых» проблем республики. Получается, что водитель может нарушать правила и предписания, менять маршрут, как ему вздумается, зарабатывать на «зайцах», хамить пассажирам и вообще делать что заблагорассудится, а единственное предусмотренное за всё это наказание — воспитательная беседа и выговор. Вряд ли в наше циничное время этим можно кого-то напугать...