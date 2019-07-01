Неплохое место?

Крымские власти выясняли, как живётся в Советском районе

Продолжая практику выездных заседаний крымского правительства, очередное из них глава Крыма Сергей Аксёнов провёл в Советском районе. Забегая вперёд, сообщаем, что по итогам поездки премьер-министр остался доволен качеством работы местных чиновников. Об этом говорит, кстати, и небольшое количество обращений местных жителей на «горячую линию» Совета министров: по сравнению с прошлым годом их число уменьшилось в два раза.

С дорогами, но без остановок

Однако, несмотря на ударную работу районных властей, проблем в регионе всё-таки хватает. Одна из основных — транспортное сообщение. Вникнув в местную специфику, Сергей Аксёнов выразил убеждённость в том, что транзитный транспорт должен останавливаться во всех населённых пунктах района, а билеты должны продаваться до каждого посёлка. Конечно, для того, чтобы это стало возможным, нужно увеличить численность подвижного состава, обслуживающего междугородние перевозки. В этих целях глава республики поручил рассмотреть вопрос о возобновлении автобусных маршрутов пгт Советский — Ялта и Советский — Севастополь. «Нужно изучить возможности: если перевозчик готов возить и люди обращаются, обсудите этот вопрос с перевозчиком и пусть будет маршрут», — резюмировал Сергей Аксёнов.

Ещё одна проблема — жителям Советского района до сих пор приходится ждать появления автобусов чуть не среди чистого поля. Чтобы это исправить, глава Крыма поручил министру транспорта РК Сергею Карпову до 1 августа составить план по оборудованию остановочных павильонов. Правда, когда можно ожидать фактической реализации подобного проекта, на сегодняшний день даже не прогнозируется.

Зато уже точно известна сумма, которую планируется выделить из республиканского бюджета на ремонт дорог в Советском районе. Она составит почти 100 млн руб.

Сергей Карпов, министр транспорта РК:

«Районом подана заявка на 197 миллионов рублей. Из них 34 миллиона мы одобрили в рамках возможных поступлений допфинансирования. Также рассматривается выделение дополнительных средств району по возможностям освоения до конца года. Порядка 100 миллионов рублей с августа регион физически сумеет освоить. В текущем году Советскому району выделено почти 18 миллионов рублей на ремонт шести дорог. Контракты заключены, три дороги уже отремонтированы. Остальные работы завершатся в текущем месяце. Район свою задачу по ремонту дорог в текущем периоде выполняет».

Да будет газ!

Ещё одна проблема, по-прежнему актуальная для большинства сельских территорий полуострова, — наличие централизованного газопровода. Жителям Советского района по-прежнему приходится пользоваться баллонным газом или, в качестве альтернативного источника энергии, электричеством, хотя газификация регионов началась ещё несколько лет назад. Кстати, общий уровень обеспеченности газом по Крыму составляет 75%. Однако в Советском районе этот показатель удручающе низок: 37%. Глава республики остался недоволен услышанными цифрами и поручил Министерству топлива и энергетики скорректировать планы газификации районов, чтобы повсеместно довести её до показателя в 75%.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«В течение двух недель нужно сформировать программу по доведению до среднего уровня сначала тех районов, которые находятся внизу списка, и предусмотреть дальнейшее продвижение. Очерёдность можете менять, пока мы не достигнем среднекрымского уровня. В Крыму общий уровень газификации составляет 75%, значит, все районы должны соответствовать этому показателю. Надо, чтобы все были в одинаковых условиях».

Кстати, по словам министра топлива и энергетики республики Вадима Белика, 29 населённых пунктов Советского района должны быть газифицированы в течение ближайших десяти лет. Местным жителям остаётся лишь запастись терпением и надеяться, что за это время планы правительства не будут пересмотрены или отменены, как это часто бывает с долгосрочными проектами.

Регион доступного образования

Традиционно в ходе выездного совещания была поднята тема качества и доступности медицинского обслуживания. В частности, премьер-министр заявил, что пора каким-то образом начинать ремонт объектов здравоохранения района.

Сергей Аксёнов:

«Надо понять, где есть возможность сделать хотя бы частичный ремонт в больницах, амбулаториях, а где нужно готовить проектно-сметную документацию и делать модульные пристройки. Конечно, в первую очередь меняем стеклопакеты и двери, нужно перекрыть кровли и решить другие первостепенные вопросы».

Как обычно, говоря о социальных вопросах, представители Совмина не смогли обойти стороной тему образования. Сергей Аксёнов сообщил, что техникум в Советском районе в ближайшее время получит лицензию на обучение по профессиям «водитель» и «тракторист». Ожидается, что это даст учебному учреждению возможность получать дополнительный доход, а местным жителям — осваивать новые профессии.

Также в ходе заседания выяснилось, что на общереспубликанском фоне Советский район является одним из самых благополучных в плане обеспеченности дошкольными учебными учреждениями. Очередь в детские сады в регионе составляет всего 480 человек — неплохо, учитывая, что в большинстве муниципалитетов полуострова счёт дошколят, ожидающих поступления в садик, идёт на тысячи.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодежи РК:

«На сегодняшний день Советский район выглядит достаточно благоприятно с точки зрения очереди в детские сады. За четыре последних года было создано 698 мест. Конечно, 90% — за счёт федерального и республиканского бюджетов, но и муниципалитет своими силами смог организовать 80 мест».

Кстати, как вы помните, проблему доступности дошкольного образования в Крыму планируется полностью ликвидировать уже к 2022 году. В ближайшие три года будут построены и реконструированы 122 детских сада, что позволит создать 19 тыс. мест.