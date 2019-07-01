Риск остаться ни с чем, или Как в Массандре дом «построили»

Тема обманутых дольщиков, несмотря на действия федеральной программы по оказанию помощи таким людям, по-прежнему актуальна. В том числе и для Крыма. К примеру, вот какая история о несостоявшихся апартаментах стала известна нашим коллегам, журналистам телеканала «ИТВ». Почти пять лет назад люди купили квартиры в южнобережной Массандре, но так и не смогли в них поселиться. И вместо комфортной жизни у моря и гор получили проблему в виде недостроя с туманными перспективами. Вариантов развития ситуации для этих людей несколько. В том числе, как уверяют сами дольщики, риск остаться ни с чем.

Типично и болезненно

История супругов Константина и Ирины Кодзаевых типична, но от этого не менее болезненна. Почти пять лет назад, соблазнившись яркими рекламными вывесками в Ялте, они рискнули и приобрели квартиру в тогда еще несуществующем доме в поселке Массандра. Деньги по предварительному договору купли-продажи внесли сразу. Однако даже сейчас паре не удалось перевезти в «райский уголок» свои вещи — стройку заморозили. После длительного обивания порогов в ведомствах власти, была создана специальная комиссия, курирующая проблемный вопрос. Людям предложили варианты: денежную компенсацию или предоставление жилья аналогичной площади, но с небольшой оговоркой — в другой точке полуострова.

Константин Кодзаев, дольщик:

«Этот вариант хоть нас и не устроил, но мы чуть-чуть успокоились. Потом мы поняли, что не хотим жильё в других городах Крыма. Мы купили квартиру здесь. Мы специально переехали под эту квартиру в Массандру. У меня это единственное жильё. У нас есть дочь, и мы снимаем квартиру уже много лет. Четыре года назад должны были заселиться вот в эту квартиру».

Согласно договору продавцом выступил предприниматель Дмитрий Дубровицкий. Собственник же земли, на которой расположена постройка, — некто Виталий Дейнека. В итоге, как утверждают люди, рискнувшие приобрести кота в мешке, второй сослался на незнание первого и объект фактически может быть признан самостроем. Соответствующий иск сейчас рассматривается в суде, но в таком случае дольщики и вовсе рискуют остаться ни с чем, учитывая то, как долго решается судьба их квартир.

«И мы находимся здесь сейчас в юридической западне. Мы не можем ничего доказать. Собираются какие-то совещания в Совмине, мы пишем президенту письма, пишем на горячую линию, ролики снимаем, и всё упирается в то, что юридически мы — никто», — говорит Константин Кодзаев.

Среди дольщиков есть и пожилой человек, в прошлом инженер-электронщик, Виталий Пушкарный. Он приехал в Крым из Кисловодска, чтобы с комфортом провести здесь пенсионные годы, отдыхая у моря с внуками. Пригласить нас в свою квартиру мужчина не может, слишком высоко на пятом этаже, а о появлении лифта здесь пока говорить невозможно. Пенсионер делится бедой, едва сдерживая слезы.

Виталий Пушкарный, дольщик:

«И вот мы приехали в Ялту, для того чтобы здесь жить и внуков ждать. А теперь вот стоим на полуразрушенном нашем месте, внутри дома, который уже больше года не строится».

Вопросы кураторам

Будущий многоэтажный дом был очень красивым на картинке в рекламном журнале. Стоящий по соседству дом того же комплекса «Бочаров ручей» также убеждал людей, что их не обманут. Однако правда жизни оказалась суровой... И вот еще одна история. Александр с супругой также собирали деньги на квартиру всем миром. Продали недвижимость в других городах, но и это не обеспечило им уютной жизни на заветном ЮБК.

Александр Александров, дольщик:

«Всё, что могли, наскребли и, соответственно, вложили. Сейчас снимаем квартиру, уже 4-5 лет, и еще до этого столько же снимали. Уже надоело, если честно. Желание просто поставить здесь стёкла, буржуйку и просто жить. Вариантов других нет».

И эти люди — лишь незначительная часть пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Подобных историй можно привести, увы, великое множество. В конце прошлого года в Крыму озвучивалась цифра в 1,5 тысячи человек. Для такой категории анонсировались коррективы в законодательство, которые позволили бы вводить в эксплуатацию проблемные дома, если речь шла лишь о достроенных с неверным указанием целевого назначения земли? Что делать людям, получившим бетонные опоры вместо оплаченных в полном объеме квартир? Как долго ждать? И главное чего? Ответы на эти вопросы все дольщики намереваются получить от кураторов этой проблемы в правительстве...