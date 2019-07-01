Было ваше, стало наше

Как у ветерана труда участок земли отбирают

Было время, когда люди за добросовестный труд на благо государства вознаграждались драгоценными метрами жилплощади и гектарами земельных участков. Сейчас, увы, рассчитывать на подобное не приходится. Но хуже другое: то и дело находятся дельцы, которые пытаются нажиться за счёт чужого, честно заработанного имущества.

Неожиданные совладельцы

Свою историю на тему посягательства на чужую собственность прислала в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» читательница из Симферопольского района, пенсионерка Мария Луцко. Она — ветеран труда, много лет проработала в колхозе «Советская Украина». В 1996 году в процессе разгосударствления земель ей был выделен участок площадью 3,19 га в селе Левадки. В 2003-м на основании распоряжения Симферопольской районной госадминистрации наша читательница получила государственный акт о праве собственности на указанный надел. Сразу уточним, что в выданном Марии Луцко документе, в числе прочих сведений, указан кадастровый номер участка — ещё в ту пору он был поставлен на кадастровый учёт с присвоением соответствующих координат. Иными словами, границы участка были чётко определены и зарегистрированы в государственном реестре.

«В 2015 году я обратилась за уточнением границ земельного участка и постановкой его на кадастровый учёт, в начале следующего года получила кадастровый паспорт, — рассказывает Мария Луцко. — В сентябре 2017-го я обратилась в Госкомитет по государственной регистрации и кадастру республики с заявлением об оформлении права собственности. Но по результатам его рассмотрения получила уведомление о приостановке этого процесса в связи с тем, что на моём участке зарегистрировано право собственности иных лиц».

Получив столь неожиданный ответ, законная владелица земли первым делом обратилась в администрацию Чистенского сельского поселения, на территории которого расположен пай, чтобы выяснить, на каких основаниях неизвестные получили права собственности на чужой участок. Однако местные чиновники тогда заявили, что они не в курсе происходящего.

Товарищество должностных лиц

В попытках вернуть право собственности на свою же землю Мария Луцко обошла множество инстанций, пока наконец дело не оказалось на рассмотрении республиканской прокуратуры. Ведомство передало вопрос в уполномоченное структурное подразделение, и в прошлом году прокуратура Симферопольского района завела гражданское дело в отношении неустановленных лиц, занявших земельный участок, некогда выделенный нашей читательнице в качестве пая. В ходе разбирательств выяснилось, кто именно претендует на этот надел. Речь идёт сразу об одиннадцати гражданах — каким-то образом границы их участков оказались в пределах пая Марии Луцко. «Захватчиками» оказались члены некоего товарищества собственников недвижимости «Незабудка». Интересно, что, как уверяет пострадавшая, в нём, в числе прочих, состоят работники администрации Чистенского поселения и местного сельского совета. В частности, одним из претендентов на землю пенсионерки является, по ее мнению, не кто иной, как председатель Чистенского сельского совета — глава администрации Чистенского сельского поселения Михаил Кулешов. Наша читательница убеждена, что именно по этой причине «на одном из последовавших судебных заседаний представитель прокуратуры сложила с себя все полномочия» и отказалась защищать интересы Марии Луцко.

Пошли в наступление

Итак, после того как претенденты на землю были определены, началась череда судебных заседаний — собственница пая не собиралась отступаться от него в пользу членов «Незабудки». Однако и они, как выяснилось, были настроены более чем решительно.

«Самое страшное началось на последнем заседании, когда представитель товарищества собственников недвижимости потребовала у суда истребовать в архиве план распаевания и приватизации всех земель КСП „Советская Украина“ и все его согласования, — говорит Мария Луцко. — Кроме этого она потребовала найти техническую документацию по выдаче всех государственных актов о праве собственности на землю всех пайщиков, а это 525 человек, получивших земельные участки из коллективной собственности бывшего КСП „Советская Украина“. Также она заявила, что необходимо признать недействительным распоряжение Симферопольской районной госадминистрации 2003 года в части выдачи мне государственного акта о праве собственности на мой земельный участок».

Казалось бы, как подобное вообще возможно: лишить гражданина права собственности на землю только потому, что на неё решил посягнуть кто-то ещё? Кроме того, в распоряжении Симферопольской РГА от 2003 года одним списком числится сразу 525 человек, получивших паи по однотипным техническим отчётам. С тех пор во всех документах, согласованиях и разрешениях собственники участков проходили единым списком. Значит, если сейчас суд лишит Марию Луцко права собственности на её пай, это создаст прецедент: любой желающий в судебном порядке может отобрать землю у нынешних собственников по списку.

Подытоживая вышесказанное, хочется обратить внимание на два момента. Во-первых, что скажут по поводу происходящего специалисты крымского Госкомрегистра? Как так вышло, что в реестре зарегистрированные участки с официально установленными границами накладываются друг на друга? А во-вторых, очень интересно, последует ли реакция республиканской прокуратуры на действия районного подразделения?