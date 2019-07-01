Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Стимул» для избранных
Атака на предпринимателей
Говорят, что... крымчане возмущены «нало ...
Красиво на бумаге – на деле ерунда?
Говорят, что... отдыхающие на пляжах пач ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПроблема

Было ваше, стало наше

Как у ветерана труда участок земли отбирают

Было время, когда люди за добросовестный труд на благо государства вознаграждались драгоценными метрами жилплощади и гектарами земельных участков. Сейчас, увы, рассчитывать на подобное не приходится. Но хуже другое: то и дело находятся дельцы, которые пытаются нажиться за счёт чужого, честно заработанного имущества.

Неожиданные совладельцы

Свою историю на тему посягательства на чужую собственность прислала в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» читательница из Симферопольского района, пенсионерка Мария Луцко. Она — ветеран труда, много лет проработала в колхозе «Советская Украина». В 1996 году в процессе разгосударствления земель ей был выделен участок площадью 3,19 га в селе Левадки. В 2003-м на основании распоряжения Симферопольской районной госадминистрации наша читательница получила государственный акт о праве собственности на указанный надел. Сразу уточним, что в выданном Марии Луцко документе, в числе прочих сведений, указан кадастровый номер участка — ещё в ту пору он был поставлен на кадастровый учёт с присвоением соответствующих координат. Иными словами, границы участка были чётко определены и зарегистрированы в государственном реестре.

«В 2015 году я обратилась за уточнением границ земельного участка и постановкой его на кадастровый учёт, в начале следующего года получила кадастровый паспорт, — рассказывает Мария Луцко. — В сентябре 2017-го я обратилась в Госкомитет по государственной регистрации и кадастру республики с заявлением об оформлении права собственности. Но по результатам его рассмотрения получила уведомление о приостановке этого процесса в связи с тем, что на моём участке зарегистрировано право собственности иных лиц».

Получив столь неожиданный ответ, законная владелица земли первым делом обратилась в администрацию Чистенского сельского поселения, на территории которого расположен пай, чтобы выяснить, на каких основаниях неизвестные получили права собственности на чужой участок. Однако местные чиновники тогда заявили, что они не в курсе происходящего.

Товарищество должностных лиц

В попытках вернуть право собственности на свою же землю Мария Луцко обошла множество инстанций, пока наконец дело не оказалось на рассмотрении республиканской прокуратуры. Ведомство передало вопрос в уполномоченное структурное подразделение, и в прошлом году прокуратура Симферопольского района завела гражданское дело в отношении неустановленных лиц, занявших земельный участок, некогда выделенный нашей читательнице в качестве пая. В ходе разбирательств выяснилось, кто именно претендует на этот надел. Речь идёт сразу об одиннадцати гражданах — каким-то образом границы их участков оказались в пределах пая Марии Луцко. «Захватчиками» оказались члены некоего товарищества собственников недвижимости «Незабудка». Интересно, что, как уверяет пострадавшая, в нём, в числе прочих, состоят работники администрации Чистенского поселения и местного сельского совета. В частности, одним из претендентов на землю пенсионерки является, по ее мнению, не кто иной, как председатель Чистенского сельского совета — глава администрации Чистенского сельского поселения Михаил Кулешов. Наша читательница убеждена, что именно по этой причине «на одном из последовавших судебных заседаний представитель прокуратуры сложила с себя все полномочия» и отказалась защищать интересы Марии Луцко.

Пошли в наступление

Итак, после того как претенденты на землю были определены, началась череда судебных заседаний — собственница пая не собиралась отступаться от него в пользу членов «Незабудки». Однако и они, как выяснилось, были настроены более чем решительно.

«Самое страшное началось на последнем заседании, когда представитель товарищества собственников недвижимости потребовала у суда истребовать в архиве план распаевания и приватизации всех земель КСП „Советская Украина“ и все его согласования, — говорит Мария Луцко. — Кроме этого она потребовала найти техническую документацию по выдаче всех государственных актов о праве собственности на землю всех пайщиков, а это 525 человек, получивших земельные участки из коллективной собственности бывшего КСП „Советская Украина“. Также она заявила, что необходимо признать недействительным распоряжение Симферопольской районной госадминистрации 2003 года в части выдачи мне государственного акта о праве собственности на мой земельный участок».

Казалось бы, как подобное вообще возможно: лишить гражданина права собственности на землю только потому, что на неё решил посягнуть кто-то ещё? Кроме того, в распоряжении Симферопольской РГА от 2003 года одним списком числится сразу 525 человек, получивших паи по однотипным техническим отчётам. С тех пор во всех документах, согласованиях и разрешениях собственники участков проходили единым списком. Значит, если сейчас суд лишит Марию Луцко права собственности на её пай, это создаст прецедент: любой желающий в судебном порядке может отобрать землю у нынешних собственников по списку.

Подытоживая вышесказанное, хочется обратить внимание на два момента. Во-первых, что скажут по поводу происходящего специалисты крымского Госкомрегистра? Как так вышло, что в реестре зарегистрированные участки с официально установленными границами накладываются друг на друга? А во-вторых, очень интересно, последует ли реакция республиканской прокуратуры на действия районного подразделения?

Белла Добронравова
Фото mangupa.net
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 535 от 5 июля 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 53 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:25

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июль 2019 (26)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru