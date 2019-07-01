В Севастополе хотят изменить внешний вид символики города-героя

Несколько месяцев назад в Севастополе бурлили страсти относительно того, какой же вариант герба нужно окончательно узаконить и считать городским — царский или советский? Сейчас используется советский вариант, но, чем закончится эта история, пока не ясно. Вопросы узаконивания местной геральдики были включены в план работы Заксобрания на первое полугодие этого года, а в ноябре прошлого года спикер севастопольского парламента Екатерина Алтабаева говорила даже о необходимости проведения городского референдума о том, какими должны быть герб и флаг города...

Не заладилось

Теперь с инициативой изменить герб города выступили члены севастопольской общественной организации «Историко-культурная просветительская организация «Морское собрание». В ближайшие дни письмо с данным предложением будет направлено в Правительство города, а также в Законодательное собрание, но, как отнесутся к нему власти, пока неизвестно. К тому же в качестве нового герба предлагается совершенно новый проект.

По «гербовому» вопросу севастопольское общество разделилось. Одни так и настаивают на возвращении царского, как исторического, другие за советский, с памятником и звездой. Есть и прослойка, которой «не до гербов». «Без герба, без идеологии что без фонаря», — считает председатель «Историко-культурной просветительской организации «Морское собрание» Владимир Стефановский. Ведь герб, воплощая систему взглядов народа или правящей элиты, их философское и жизненное кредо, становится объединяющим символом.

Владимир Стефановский:

«Но с гербом Севастополя у нас что-то не заладилось. Похоже, что при утверждении и царского, и советского гербов был нарушен основополагающий принцип геральдики: не привязывать герб ни к отдельным личностям, даже если это и царственные особы, ни к историческим событиям, какими бы значительными они ни казались. Мудрость поколения, утверждающего герб, состоит в том, чтобы в его облик заложить идею созидания и защиты государства, как вечных и неоспоримых истин, а не размещать на нем „свои“ знаки, даже если это и Золотая Звезда».

Напомним, что первый герб Севастополя был принят во времена Российской империи, в 1893 году, так называемый «царский герб». Второй же герб был утвержден в Советском Союзе, и именно он сегодня красуется на флаге города.

Владимир Стефановский:

«Царский — это вовсе не герб, это рисунок с вкладного билета Севастопольского общественного банка, позже ставший эмблемой севастопольского яхт-клуба. В 1893 году этот фирменный знак банка был „высочайше“ утвержден в качестве герба города. По форме это тоже не герб, так как несущие основную нагрузку изображения вынесены за пределы щита. Герб явно перегружен. Буквенные символы „Н“ и „А“ — это вензеля императоров и могут послужить воспитанию лишь личной преданности, но не патриотизма. Изображенный на щите мифологический грифон тут вообще неуместен. У морской крепости конкретные, а не мифологические задачи».

Что же касается сегодняшнего герба города, то он был утвержден еще в 1969 году, и, по мнению общественника, он нисколько не лучше «царского».

Владимир Стефановский:

«Герб — это не опознавательный знак или номер на машине, это напоминание потомкам об их жизненном кредо и ответственности за свой город или государство. В нем духовные и жизненные ориентиры. Что обозначает звезда на гербе города? Требуя звезду на герб, мы хотим увековечить свои заслуги. Но скромнее и правильнее будет, если мы оценку своих заслуг оставим для потомков. Когда закладывался город, никакой звезды и в помине не было. Памятник затопленным кораблям — это всего лишь печальная память, страничка истории города. Ведь главное, чтобы в этом важнейшем для города символе в доступной и понятной форме просматривались долгосрочные планы, завет, идеология. А не отдельные, даже важные исторические эпизоды».

Как альтернатива

В качестве альтернативы сегодняшнему гербу города общественники предлагают разделить поле щита на три равные горизонтальные части. Нижняя линия зубчатая — это бойницы крепостной стены. Часть щита под ней должна быть окрашена в красный цвет, как символ храбрости, мужества и решительности. Во фронт этой крепостной стены художники установили пушку. Серединную часть щита покрасили в синий (лазурный) цвет, как символ величия и красоты. На этой же части они разместили боевой корабль, как силуэт исторического крейсера «Михаил Кутузов». Верхнюю часть щита планируется оставить белой, как символ чистоты и благородства, и украсить ее лавровой ветвью — символом славы, победы и мира, ну, или виноградной кистью.

Владимир Стефановский:

«Геральдической наукой и традицией, для привлекательности, еще предусматривается украшение герба. Это может быть лента, башенная корона или другие „поясняющие“ элементы. Украсим и мы свой герб пятизубчатой башенной короной, которая специально и предусматривается для морской крепости. Сам же щит украсим александровской лентой, которая тоже поясняет всем, что это герб морского города. В дополнение ко всему снизу щита разместим два якоря — это атрибуты-знаки морского города-порта со своим адмиралтейством».

Также стоит учитывать, что геральдисты традиционно ставят герб в один ряд с государственным флагом и гимном. Как государственный объединяющий символ.

Владимир Стефановский:

«Проблем, конечно, много, но страна это тот же корабль, который чаще всего и страдает, если нет внимания к своему флагу, гербу, к национальным символам и святыням. В 2033 году исполняется 250 лет со дня основания города. Хорошо бы и нам, хотя бы к этой дате, осмыслить и осознать историческое значение Севастополя для страны и окончательно выразить эти знания и осмысление с помощью традиционных геральдических приемов и символов. Это наш долг перед историей. Это наше завещание потомкам».

Кстати

Как стало известно, когда верстался этот номер, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников требует от Законодательного собрания срочно рассмотреть законы о гербе и флаге города. Внеочередное пленарное заседание должно состояться не позднее 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания. «В целях установления описания и порядка официального использования герба и флага Севастополя, требую созыва внеочередного заседания Законодательного собрания», – указано в письме губернатора. Законопроекты, которые предлагается рассмотреть депутатам, зарегистрированы в парламенте 1 ноября 2018 года. В качестве герба там предлагается использовать изображение, которое используется в настоящее время.