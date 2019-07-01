Ровесник Симферополя живет без водопровода

Село Украинка отпраздновало 235-летие и мечтает об элементарных удобствах

Село Украинка, которое прежде называлось Курцы, входит в число первых русских поселений в Крыму, основанных вскоре после первого присоединения Крыма к России, в 1784 году, практически одновременно с закладкой Симферополя. На днях этому населенному пункту исполнилось 235 лет. На сегодняшний день в селе немало трудностей, а главная проблема: отсутствие водопровода! Но несмотря на тяжелые условия жизни, люди продолжают верить в позитивные перемены.

Даже погода не повлияла

К многочисленным проблемам этого села еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» намерен обратиться в ближайшем будущем. И, конечно, в первую очередь выяснить, почему же до сих пор люди здесь живут без водопровода? Шутка ли, второе десятилетие XXI века заканчивается, а в ближайшем пригороде крымской столицы его жители по-прежнему вынуждены существовать без элементарных удобств. Словно в восемнадцатом веке, когда жизнь здесь только начиналась...

Что же касается празднования 235-летия, мероприятие прошло вполне на уровне.

Даже плохая погода не повлияла на праздничное настроение пришедших. Поздравить жителей приехали глава Перовского сельского поселения Елена Ищенко и заместитель председателя Симферопольского районного совета Александр Макухин, местные депутаты, коллективы Константиновского, Каштановского, Перовского сельских клубов. Выступали и самодеятельные артисты из Украинки. Вручались подарки долгожителям села, многодетным семьям, проводились конкурсы и поздравляли победивших в номинациях: «Самый лучший двор», «Семейная династия», «Народные таланты» и т. д. Кульминацией же праздника стал салют. В общем, классическая программа, но было душевно!

Административные перипетии

Празднование 235-летия Украинки, конечно, и повод рассказать немного об истории этого села, которое первоначально называлось Курцы (в некоторых источниках — Курча). Первые несколько лет жизни этого населенного пункта, как говорится, скрыты в тумане истории, а документально Курцы впервые зафиксированы в «Ведомости о всех селениях, в Симферопольском уезде состоящих...» от 9 октября 1805 года, согласно которой в русском селении Курцы Эскиординской волости Симферопольского уезда в 29 дворах проживало 90 человек из семей отставных солдат и 23 из вольноопределяющихся — всего 113 российских жителей. Кстати, имена этих отставных солдат известны до сих пор: Алексеев Егор, Александров Петр, Буслаев Василий, Баранов Трофим, Волков Терентий, Горнодиков Иван, Гаврилов Кузьма, Дубов Петр, Дементьев Андрей, Зорин Степан, Лиозов Василий, Лапшин Алексей, Петров Филат, Пономарев Егор, Ростовщиков Иван, Степков Иван, Соколов Федор, Сошников Иван, Степанов Петр, Семенов Михаил, Филимонов Тимофей, Харламов Петр, Федоров Яков, Чувасов Степан, Шумилин Дмитрий, Щелканов Петр, Щегликов Дмитрий, Яковлев Ермолай. Мы думаем, что в современном селе Украинка наверняка есть продолжатели рода первых поселенцев.

Интересна и легенда о происхождении названия села. Она типично крымская и связана с путешествием по полуострову российской императрицы Екатерины Второй в конце XVIII века (легенды о названиях, связанные с этим путешествием, есть, к примеру, у Чистенького, Левадков, Приятного Свидания и других крымских сел). Местные жители рассказывают так: «Когда Екатерина Великая проезжала мимо села, солдаты сидели и курили, она их спросила: „Ну, что, курцы, отдыхаете?“ Так, дескать, и назвали село — Курцы!»

С 1805 по 1926 год Курцы претерпели несколько изменений в своей территориальной принадлежности. Сначала поселение передали из Эскиординской волости в Сарабузскую, а при советской власти была упразднена волостная система и в результате административных реформ появился Подгородне-Петровский район, куда и приписали село. А, согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г., Курцы стали центром Курцовского сельсовета Симферопольского района. В селе числилось 147 дворов, из них 142 крестьянских, население составляло 617 человек, из них 597 русских, 13 украинцев, 3 немца, 2 эстонца, 2 записаны в графе «прочие», действовала русская школа (кстати, с самого начала своего существования этот населенный пункт медленно, но постоянно прирастал населением, этот процесс продолжается и сейчас).

Еще через два десятилетия указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Курцы были переименованы в Украинку, а Курцовский сельсовет — в Украинский. С 25 июня 1946 года Украинка была в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область, как известно, оказалась передана из состава РСФСР в состав УССР. Одновременно решением облисполкома от 10 августа 1954 года Украинский сельсовет был присоединён к Партизанскому. Но и на этом перемены не закончились. 30 декабря 1962 года был упразднён Симферопольский район и Украинку присоединили к Бахчисарайскому району, а в 1965 году опять включили в состав вновь образованного Симферопольского. Тогда же в соответствии с указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области» Украинский сельсовет упразднили, а село включили в состав Перовского.

Ну и, конечно, нужно отметить новейшую страницу в 235-летней истории Украинки-Курцов: с 21 марта 2014 года этот населенный пункт — в составе Республики Крым РФ.

Вот такие бурные административные перипетии выдались в судьбе небольшого, тихого села под самым боком у Симферополя.