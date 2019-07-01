Здесь – птица по имени Сима, там – красота за счёт бюджета

Какова судьба салгирской цапли и сколько миллионов рублей нужно Красноперекопску, чтобы перекопать парк?

Картина этой недели была бы не полной без новостей о ходе капитального ремонта набережной Салгира в Симферополе и, в частности, без информации о судьбе полюбившегося многим симферопольцам и гостям крымской столицы персонажа — серой цапли, давно обосновавшейся на реке, в районе моста на проспекте Кирова. Также, в продолжение темы капремонтов и преобразований внешнего вида крымский городов, было любопытно узнать за какую сумму и в какие сроки будет восстановлен центральный парк в Красноперекопске.

Мысли обретают форму

Судьба цапли, поселившейся несколько месяцев назад в русле Салгира, в районе музыкального училища и моста на проспекте Кирова в Симферополе, как можно судить по сообщениям в соцсетях и обращениям в редакцию, волнует многих горожан и гостей крымской столицы. Не навредят ли строители птице, не погибнет ли она во время капитального ремонта набережной и расчистке русла реки, — вопрошают граждане. Цапле симферопольцы уже даже придумали имя — Сима — и пристально наблюдают за ее судьбой. К счастью, пока птица невредима и обитает фактически на прежнем месте, иногда перемещаясь на сотню-другую метров по реке (именно эти перемещения периодически вызывают беспокойство граждан, которые не находят цаплю на привычном месте). Да и выгонять ее насильно никто, похоже, не намерен. Во всяким случае, администрация Симферополя и подрядчик не имеют законных оснований на перемещение цапли из русла Салгира в другое место обитания. Об этом на днях сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко. «Мы советовались с очень многими специалистами, с орнитологами. Для того, чтобы цаплю переместить куда-то, надо иметь на нее право. Мы на нее права не имеем. В то же время, очень бережно рабочие относятся к ее пребыванию», — рассказала Маленко.

По ее словам, властям также, как и горожанам, небезразлична судьба цапли. «Каждый день на рабочих совещаниях на Салгире я смотрю, куда она перемещается. Она выбрала себе место между мостами на улице Шмидта и проспекте Кирова. Там еще не весь вывезен объем иловых отложений из русла, но птица перемещается совершенно свободно, дружит с рабочими и с техникой», — отметила глава администрации. Также, по словам Маленко, из-за отсутствия возможности переместить птицу, власти рассмотрят вариант обустройства для нее жилища на уже привычном для цапли месте.

Кроме этого, подтверждается информация о том, что в Симферополе может появиться скульптура, посвященная этой птице. Об этом говорилось властями и прежде, со ссылкой на получаемые администрацией города соответствующие пожелания симферопольцев. Но теперь мысли, что называется, постепенно обретают форму. В частности, о том, что власти Симферополя рассматривают возможность установки скульптуры цапли Симы на своей странице в Facebook написала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко. «Что характерно, её абсолютно не смущает работающий рядом экскаватор. Удивительная птица! Кстати, мне очень импонирует идея горожан по окончании капитального ремонта увековечить Симу, как своеобразный символ реки Салгир. Например, можно разместить скульптуру прямо в русле недалеко от фонтана, который также будет отремонтирован», — предложила глава администрации.

Что же касается хода ремонтных работ на набережной, то тут новости такие. Во-первых, на этой неделе был закрыт для транспорта участок от ул. Шмидта до проспекта Кирова. Там поставили шлагбаум, ограничивающий проезд в пешеходную зону и в дальнейшем, как уверяют в администрации, там будет стоять знак, и никакие машины пускать не будут (кроме автомобилей аварийных служб и библиотеки им. Франко).

Также, в настоящий момент, по словам подрядчика, процесс демонтажа старых ограждений приближается к 100%, работ по очистке русла — к 50%. За первую неделю с момента начала укладки новой плитки рабочие выполнили эту задачу на 5%. «Идем согласно графику. В целом все работы уже выполнены более, чем на 35%. Параллельно на очищенных участках устанавливаем ограждения. Пока ставим ранее снятое чугунное ограждение, после установки оно будет все покрашено и приведено в соответствующий внешний вид», — отметил генеральный директор компании-подрядчика ООО «Асгард» Игорь Анацкий.

Ради городского комфорта

Скорые перемены облика города ожидают в этом году не только Симферополь. На севере полуострова, в Красноперекопске, также намечается капитальный ремонт. Но, если в Симферополе, преображается набережная, то в этом городе власти намерены потратить почти 40 млн рублей на преображение Парка культуры и отдыха. Как сообщил начальник отдела по строительству, ЖКХ и благоустройству администрации Красноперекопска Евгений Кладий, капремонт проведут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Полностью будет обновлено освещение, оборудована новая парковка и входная группа, появятся малые архитектурные формы: скамейки, урны, качели», — рассказал он журналистам.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, цена контракта составляет 37,8 млн рублей. Ремонт будет осуществляться за счет бюджета Красноперекопска, а срок выполнения работ — до середины декабря.

Евгений Кладий подчеркнул, что в ходе капитального ремонта будут демонтированы старые советские бетонные дорожки. «Весь бетон будет убираться, и из тротуарной плитки будут выкладываться новые тротуарные дорожки», — сообщил он. Кроме того, будут проведены работы по озеленению. В документах указано, что в парке должны быть высажены липы, кустарники и цветы.

Как отметил представитель администрации Красноперекопска, первый этап ремонтных работ в парке проходил в прошлом году, их стоимость составила 16 млн рублей. Нынешний этап является заключительным. Деньги, конечно, немалые. И хочется надеяться, что многомиллионные бюджетные средства потратят с умом. А не просто «перекопают парк». Эти опасения местные жители, кстати, уже высказали в интернете.