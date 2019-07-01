Опять распил?

Что предлагалось и что получилось: в Севастополе откроют новую улицу «Театральную»

Несколько дней назад власти отрапортовали об открытии нового культурного объекта в Севастополе — так называемой Улицы Театральной в Артбухте. Судя по информации на установленном там щите, создание объекта финансировалось из Фонда президентских грантов, а также принимал участие Центр формирования гражданской культуры. Этот объект призван помочь формировать местную городскую культуру и позитивно влиять на формирование этических и эстетических ориентиров для молодёжи. Однако, то, что получилось, пока не вызывает особой радости у горожан...

Закрытое открытие

В субботу, 6 июля, в Севастополе должно состояться официальное открытие новой улицы — Театральной, находящейся в самом центре города, в Арт-бухте, на месте бывшей танцплощадки «Ивушка». При этом, неофициальное открытие уже состоялось, так 27 июня здесь стартовали праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню молодежи. На 6 июля же здесь запланированы, театральные, музыкальные и другие творческие программы и представления, а также всевозможные перфомансы, танцы, музыка, живопись, интерактивная программа. Правда увидеть это смогут не все, вход будет осуществляться по спискам и пригласительным. То есть, церемонией открытия запланировано... закрытое мероприятие для тех, кто принимал участие в создании проекта и оказывал поддержку в организации, а также непосредственно для представителей творческой среды города.

Напомним, что изначально планировалось, что площадка в центре города будет представлять собой пространство для свободного творчества, для профессиональных и начинающих театральных деятелей, художников, танцоров, музыкантов, а также для жителей и гостей города. Работать она должна всё лето и осень, вплоть до конца октября. Правда, изначально ее открытие было запланировано на май, но организаторы проекта, по всей видимости, не уложились в ранее оговоренные сроки. Сама площадка представляет собой сцену — трансформер, оборудованную необходимой световой и музыкальной аппаратурой, а также зрительный зал на 200 мест из подвижных модулей. Идейным же вдохновителем данного проекта стал актер театра флота Валерий Александрин. Именно он получил поддержку от Фонда президентских грантов, правительства Севастополя и федерального агентства по делам молодежи.

Реакция возмущённых

Сегодня же горожане возмущены тем, как выглядит данное пространство. Общественница Альбина Гаевская, наверное, одна из первых побывала на данной улице и в социальных сетях опубликовала фото и пост о том, во что превратилась бывшая танцплощадка.

Альбина Гаевская:

«Друзья, я была просто в шоке от увиденного. Кто-то раньше публиковал фото мероприятия на сцене, где всё так вроде бы красиво, народ под навесом сидит. Но зачем такая „красота“, если вокруг фанерные коробки на фоне туалетных кабинок, неухоженная земля (под ногами песок вперемежку с сухой травой), скамейки на солнцепёке, грязь?! Опять распил!»

Также в интернете появились фотографии нового арт-объекта и комментарии к ним не заставили себя долго ждать. «Что это? Обнаглели до такой степени? Фанерные будки, куча проволоки и навес? Арт-объект?» Или: «В самом центре города — героя кучи металлолома и гадюшник. Господи, за что?» Есть и такое: «Лестницы под туалетную плитку и бетон, пластмассовые горки, деревья, катки, тротуарная серая плитка с дорожными бордюрами везде, где можно, посадка деревьев в мае-июне... при этом из всего, что крайне жизненно необходимо для города нет здесь ничего»... «Это как в песне: остановите эту музыку, прошу вас я, прошу вас я, пусть с другим танцует девушка моя», — пишут горожане в комментариях.

Корреспондент «Крымского Телеграфа», накануне официального открытия также побывала на улице «Театральной» и разделила мнение жителей. Но, впрочем, судите сами по фото...

А ведь могло быть совсем иначе

Споры по реконструкции данного пространства велись давно. Архитекторы и общественники города предлагали разные проекты по ее усовершенствованию. Так, например, пять лет назад, в сентябре 2014 года на заседании градостроительного Архитектурно-художественного Совета при Правительстве Севастополя предлагалось «поднять» территорию бывшей танцплощадки над площадью и отделить её от стоянки автомобилей колоннадой, а за колоннадой организовать площадку с фонтанами и амфитеатр для размещения зрителей.

Бывший советник губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства, член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров России Александр Измоденов, в то время был председателем данного совета.

Александр Измоденов:

«Ещё в 2014 году Союз Архитекторов Севастополя дал на мой взгляд очень хорошее предложение: амфитеатр на месте танцплощадки „Ивушка“ со встроенной сувенирной галереей, задуманной аккурат напротив здания бывшего Дома быта. Эта идея сейчас бы сработала очень здорово — решалась бы и главная задача — общение людей — и второстепенная — микро-магазинчики, освобождался бы бульвар от ларьков. Разумная систематизация это называется. Эскизный проект-предложение был сделан местным архитектором Дмитрием Фуклевым. Считаю, что всё было сбалансировано задумано и показано, но слишком уж тогда было у некоторых сильно выражено желание „побороть“ Союз архитекторов. Как, впрочем, и в вопросе нового генплана города. Не могу не вспомнить авантюру с 5-и летней потерей времени. Как вы понимаете, это до сих пор ничего не дало, кроме, бесполезных трат времени и средств. Сегодняшней версии не достаёт участия архитекторов-урбанистов, там только дизайнеры. А иногда этого мало...»