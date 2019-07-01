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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на туристах в очередной раз решили подзаработать

Екатерина Б. возмущена: «Хочу предостеречь всех, кто решил посетить Эски-Кермен. Для того, чтобы пройти к тропе, с каждого берут деньги: по 100 рублей со взрослого, с детей по 50 руб. Но никакой экскурсионный билет не выдается, только сомнительный кассовый чек. Уточнили, что входит в стоимость данного взноса. Ответ «охранника»: просто вход и подъём на тропу, ответственность за нахождение и безопасность никто не несет! Хамству сотрудников данной «кассы» нет предела. Охранник, «дядя с усами», своими доказательствами и криками, что надо платить и всё, перепугал ребенка… после еще и прямые оскорбления! Я бы не жаловалась, если бы они как-нибудь оборудовали и обезопасили подъем на скалу! Оправданный был бы взнос. За что берут плату? Разочаровались вообще, сервис просто на высоте... После нас касса резко закрылась, не успела сфотографировать чек. Всем желаю хорошего отдыха, но будьте бдительны, так как с вас просто хотят поиметь денег и всё».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 535 от 5 июля 2019 года

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Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:12

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