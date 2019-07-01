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Говорят, что... в Минэкологии самый экологичный туалет
Не пожелавший представиться житель южнобережья сообщает: «Здравствуй, общественность! Хочу написать про вопиющее недоразумение в XXI веке. Я являюсь охотником уже больше 30 лет, живу в Алуште. Всегда за разрешением на добычу обращался туда, по месту жительства. В этом году так вышло, что поехал получить документ в Симферополе. И, мягко говоря, офигел от увиденного! Посреди города, считай, у них туалет на улице. Самый натуральный, у меня на даче в деревне такой был, и то я потом нормальный построил. А это госучреждение, Министерство экологии. Наверное, ждут, пока туда провалится кто-то и напишет-позвонит в высшие инстанции с просьбой достать».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 535 от 5 июля 2019 года
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