В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... столичный фонтан превратился в болото

Не успели симферопольцы порадоваться тому, что в городе опять заработали фонтаны, как вновь по их чувству прекрасного был нанесен удар. Поговаривают, что уж больно велик контраст между «таким чистеньким и душевным» парком им. Тренёва, где цветут цветы, и фонтаном, который тоже цветёт, хотя вроде бы и не должен. Маленькие дети с азартом высматривают в мутной зелёной воде лягушек. Симферопольцы через соцсети просят обратить внимание на проблему, а обслуживающую компанию – наконец вычистить фонтан.