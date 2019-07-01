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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Ялте появился странный сервис

Говорят, в Ялте изобрели новый способ подзаработать. Ночью с припаркованных у домов автомобилей скручивают номерные знаки, а под дворником оставляют номер телефона, позвонив по которому можно решить данную проблему, правда, разумеется, не бесплатно. На телефонные звонки, как выяснили пострадавшие, отвечает безупречно вежливая девушка-оператор, которая уточняет подробности происшествия, выясняет марку автомобиля и, собственно, то, какой именно номер пропал. Затем озвучивает сумму, необходимую, чтобы пропажа вернулась к законному владельцу. Возмущения и «добрые пожелания» в адрес похитителей оператор выслушивает молча и вежливо обещает передать информацию по назначению. В конце беседы вне зависимости от того, собирается ли потенциальный клиент платить или нет, непременно желает приятного дня. «Вот такой ненавязчивый сервис!» – сообщают пострадавшие в соцсетях.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 535 от 5 июля 2019 года

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Просмотров: 56 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:16

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