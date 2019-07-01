Говорят, что... в Ялте появился странный сервис

Говорят, в Ялте изобрели новый способ подзаработать. Ночью с припаркованных у домов автомобилей скручивают номерные знаки, а под дворником оставляют номер телефона, позвонив по которому можно решить данную проблему, правда, разумеется, не бесплатно. На телефонные звонки, как выяснили пострадавшие, отвечает безупречно вежливая девушка-оператор, которая уточняет подробности происшествия, выясняет марку автомобиля и, собственно, то, какой именно номер пропал. Затем озвучивает сумму, необходимую, чтобы пропажа вернулась к законному владельцу. Возмущения и «добрые пожелания» в адрес похитителей оператор выслушивает молча и вежливо обещает передать информацию по назначению. В конце беседы вне зависимости от того, собирается ли потенциальный клиент платить или нет, непременно желает приятного дня. «Вот такой ненавязчивый сервис!» – сообщают пострадавшие в соцсетях.