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СоциумПроблема

С нами иначе нельзя?

Дороги полуострова постепенно превращаются в зону сплошного наблюдения за машинами и водителями

На крымских дорогах всё больше камер фото- и видеофиксации. И, как показывает практика, чем масштабнее становится наблюдение за автомобилями и их водителями, тем безопаснее обстановка на дорогах. Некоторое время назад МВД на своем сайте опубликовало список установленных в Крыму стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В списке более 130 камер. Кроме того, сейчас на полуострове работает 15 передвижных комплексов фотовидеофиксации, а будет еще несколько десятков. Также в июне выставили 110 треног — портативных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, а в сентябре к ним прибавятся еще 33. В ГИБДД говорят, что всё это в целом дает позитивные результаты и аварий становится меньше.

Тенденции и статистика

Резкое увеличение количества ДТП на полуострове в последние годы — печальный факт. Машин стало больше, неопытных (а зачастую и откровенно хамовитых) водителей тоже. Да и пешеходы далеко не всегда заботятся о своей безопасности и соблюдают правила, к примеру, при переходе проезжей части. Вот и результат... Но за несколько минувших месяцев на дорогах полуострова стало больше камер слежения, которые фиксируют нарушения, а водители потом получают «письма счастья» — уведомления о штрафах, и, как уверяют сотрудники ГИБДД, это существенно повлияло на обстановку на дорогах. Повлияло в лучшую сторону — на «снимаемых» участках аварий и нарушений стало меньше. В частности, на «Тавриде» (о печальной статистике ДТП на этой федеральной трассе «КТ» рассказывал неоднократно) в июне не зафиксировали аварий с летальным исходом. Что, как заявил начальник Управления ГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко, связано именно с началом работы камер фиксации нарушений. Он отметил, что камеры установили в тех местах, где было больше всего аварий и погибших в ДТП. Это и помогло побороть смертельные ДТП всего за месяц, хотя в мае на участках федеральной трассы зафиксировали 18 летальных случаев.

Что же касается крымской специфики нарушений ПДД, то, по данным силовиков, основными причинами являются превышение автомобилистами установленной скорости и выезд на полосу встречного движения. Также среди наиболее частых причин ДТП — проезд на красный сигнал светофора, остановка или стоянка в неположенных местах, нарушение рядности при поворотах и разворотах.

Госавтоинспекция Крыма приводит и примеры самых серьезных нарушений скоростного режима, зафиксированных камерами на автодорогах полуострова. По данным ГИБДД УМВД России по Симферополю, факты значительного превышения скорости зарегистрированы не только на загородных трассах, но и на улицах городов Крыма. «На территории Республики Крым выявлялись факты превышения водителями установленной скорости более чем на 100 км/ч. Так, в мае 2019 года на подходе к Крымскому мосту, вне населенного пункта, водитель автомобиля Skoda осуществлял движение со скоростью 218 км/ч. В мае 2019 года водитель автомобиля Audi, двигаясь в населенном пункте (Симферополь), осуществлял движение со скоростью 198 км/ч», — привели данные в пресс-службе. Все нарушители уже привлечены к административной ответственности — каждому из них назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Но рекордное нарушение скоростного режима было зафиксировано камерами на Крымском мосту. Водитель автомобиля BMW X6 проехал в сторону полуострова на скорости более 240 км/ч. Сейчас решается судьба этого «гонщика». Наказание может быть вплоть до лишения водительских прав.

Неблагодарная работа

Когда в 2017 году на крымских дорогах появились так называемые треноги — мобильные камеры фиксации нарушений ПДД, в Интернете многие писали, что, мол, операторы сами покупают комплексы, а потом живут на некий процент от выписанных штрафов. Конечно, такое могло вызвать только негатив. И негатив за минувшее время только вырос. В конце весны появились сообщения о том, что на крымских трассах идет настоящая война водителей с такими камерами. А люди, обслуживающие их, стали объектами нападок, оскорблений и обвинений в незаконной установке камер. Бывало, что по камерам даже стреляли! Эти данные сообщают сотрудники ГИБДД и констатируют, что один из операторов после конфликта с водителями попал в реанимацию (в Севастополе), а две треноги были повреждены (цена каждого комплекса — более двух миллионов рублей, и, соответственно, были возбуждены уголовные дела о порче государственного имущества).

«Важно понимать, что все операторы проходят специальную подготовку и у них нет плана по количеству штрафов. Они живут на зарплату в зависимости от количества отработанных дней. Расстановкой же комплексов занимаются сотрудники ГИБДД. Поставить камеру в каком-то месте на свое усмотрение оператор не может — по GPS видно, если комплекс стоит не на месте, и его штрафуют», — рассказывает начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

Места установки передвижных комплексов — очаги аварийности, где за год произошло два и более ДТП, в результате которых погибли люди. В случае увеличения количества ДТП на том или ином участке дороги, может быть принято решение об изменении в дислокации передвижных комплексов. По правилам дорожного движения знаки «фотофиксация» не должны выставляться перед мобильными комплексами, но в ГИБДД говорят, что в принципе не против того, чтобы они везде стояли. Однако устанавливать их должны администрации населенных пунктов.

Кстати, если зимой и весной треноги размещали в самых разных частях полуострова, то на летний сезон большую часть таких мобильных комплексов переместили на трассу «Таврида».

Также в ГИБДД уверяют, что камеры не ошибаются. «Мы взяли самое современное оборудование, фиксирующее все полосы, рядность и многое другое. При получении фотографии мы видим угол, под которым установлена камера, и, если он неправильный, мы просто бракуем работу комплекса и сообщаем об этом в фирму. Оператор поправляет камеру и после исправления недочета может работать дальше».

Полицейские сами ежемесячно сообщают о точках, где установлены камеры, чтобы их внесли в GPS-сервисы Яндекса и Google, чтобы они могли внести эти данные на карты.

Бывает, водители в надежде обмануть комплекс фиксации клеют на номера специальную пленку. Но в ГИБДД заверяют: это не работает. Единственный работающий прием — заклеить часть номера. Но за этим последует как минимум штраф за сокрытие госзнака, а то и лишение права управления транспортным средством. Другой вариант — машина чистая, а номер каким-то образом в грязи, но за это также предусмотрена ответственность.

И еще кое-что об ответственности. В ГИБДД советуют водителям, нервничающим при виде треноги и оператора, прежде чем принимать какие-то радикальные решения, сначала выяснить, законно ли стоит замеченная камера. Если да — лучше сдержать порыв, ведь какие-либо силовые действия чреваты уголовной ответственностью. Если же нет, можно вызвать полицию. Сам оператор не должен объяснять гражданину, почему в данном месте размещена камера. И вообще — просто соблюдайте правила дорожного движения, и не будет повода для агрессии.

Штрафов уже почти на 300 миллионов

По данным Госавтоинспекции, на основании данных с камер фото- и видеофиксации с начала года было вынесено 461524 постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности за нарушения ПДД на общую сумму более 285 миллионов рублей.

Специально из Краснодара

В середине июля на полуострове заработает передвижной комплекс из Краснодара, который будет обеспечивать безопасность на дорогах. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко. «Дней через десять — пару недель на территории Республики Крым начнет работать комплекс, нам его передали коллеги из Краснодара. В нем будут „забиты“ все нарушители: „лишенники“, номерные знаки, находящиеся в розыске, транспортные средства, которые имеют задолженности. Комплекс передвижной, он будет работать по всей территории Крыма в содействии с экипажами ГИБДД», — уточнил он. Борисенко добавил, что в 2019 году сотрудники полиции с помощью фото- и видеофиксации усилили контроль за транспортными средствами с нероссийскими номерами. По итогам прошлого года удалось зафиксировать порядка 30 тыс. нарушений, совершенных водителями машин с номерами иностранных государств. «Мы выбрали транспортные средства, посмотрели количество нарушений на них, с помощью потока проследили машины, которые постоянно фигурируют на территории Республики Крым, и стали плотно по ним работать. Проведенный анализ показал, что порядка 30 тыс. нарушений совершены водителями с номерными знаками других государств за 2018 год. Работа дала положительный результат: водители стали сами приходить в Центр фотовидеофиксации и задавать вопросы: «нет ли на их транспортном средстве нарушений», — говорит Борисенко. И, что немаловажно, при повторных нарушениях водителю иностранного государства могут запретить въезд в Крым.

Мнение президента

Прятать камеры нельзя: радар должен стоять так, чтобы его было видно издалека. Никакую маскировку применять нельзя. За нарушение — штраф. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле высказал мнение о камерах на дорогах. «Цель их установки — снижение аварийности. Не нужно эти камеры специально прятать. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. Прошу навести здесь порядок», — поручил Путин.

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 535 от 5 июля 2019 года

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Просмотров: 118 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:55

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