Драка с инвалидами

Несколько дней назад в Алуште произошло резонансное ЧП – массовая драка на улице. Причем в потасовке пострадали инвалиды. Дело было так. Судя по опубликованному в социальных сетях видео, драка завязалась в районе алуштинской троллейбусной станции, когда к инвалиду на коляске подошла некая женщина и с криками «пошел вон отсюда» попыталась его прогнать. «Он перекрывает движение. Он прижимается (к машинам) и, пока не поедешь, не отъезжает», – объясняла она свои действия окружающим. После этого женщина попыталась перевернуть инвалидную коляску, но за сидевшего в ней мужчину вступились прохожие. Началась взаимная перебранка, а один из прохожих – мужчина с палочкой, по всей видимости также с ограниченными возможностями, – попытался ударить женщину сначала своей тростью, а потом пакетом. Тогда за женщину вступился еще один мужчина и ударил человека с палочкой кулаком по голове, отчего тот упал на землю, ударившись головой о бампер стоявшего рядом автомобиля. Дальше – больше… Уже через пару минут на месте происшествия собралось много новых действующих лиц и потасовка стала массовой на фоне криков с просьбами вызвать скорую помощь.

Но первыми на месте ЧП появились полицейские, которые «пресекли противоправные действия граждан». К счастью, серьезных травм участникам драки удалось избежать. Но в итоге, по результатам проверки в отношении одного из участников конфликта, жителя Алушты, 1982 года рождения, сотрудниками полиции был составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Соответственно, как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, этот мужчина был оштрафован.

Вот такое нынче жаркое во всех смыслах лето на крымском курорте...