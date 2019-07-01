Встретимся ли в Кракове?

Европейские игры пока не стремятся принимать в странах Западной Европы

К радости российских поклонников спорта, после горького осадка, оставленного летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро-2016 и зимней Олимпиадой в Пхёнчхане-2018, праздник вновь пришёл на нашу улицу. И принесли его в основном молодые мастера на II Европейских спортивных играх, на протяжении девяти рабочих дней проходивших в столице Белоруссии Минске.

«Мини-Олимпиада»

Так в спортивных кругах, в отличие от Азиатских и Панамериканских спортивных игр, существующих десятки лет и во многом копирующих летние Олимпийские игры, называют европейские комплексные состязания, которым исполнилось только четыре года, и они пока, образно говоря, ищут своё лицо.

Но несмотря на молодость, в них стартуют команды 50 государств Старого Света. И на этот раз сборная России, принявшая участие во всех пятнадцати видах спорта, отпраздновала безоговорочную победу. Наши парни и девушки в общекомандном зачёте значительно опередили занявших второе место белорусов. А ведь на летних Олимпийских играх наш континент всегда силён сборными Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов и других стран, неравнодушных к большому спорту. Теперь же ряд из них оказался в тени в борьбе за место на пьедестале почёта Европейских игр, что хорошо просматривается при внимательном анализе десятки лучших команд завершившегося в прошедшее воскресенье комплексного состязания нашего континента: Россия (44 золотых + 23 серебряных + 42 бронзовых = 109 медалей), Белоруссия (24 + 16 + 29 = 69), Украина (16 + 17 + 18 = 51), Италия (13 + 15 + 13 = 41), Нидерланды (9 + 13 + 7 = 29), Германия (7 + 6 + 13 = 26), Грузия (6 + 10 + 14 = 30), Франция (6 + 9 + 13 = 28), Великобритания (6 + 9 + 8 = 23), Азербайджан (5 + 10 + 13 = 28). Отметим и тот факт, что впервые из 50 государств, стартовавших на Играх, 43 завоевали награды и получили возможность принять участие в общекомандной борьбе, а 34 — заполучили и чемпионов Игр-2019. И только семь команд — Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Северная Македония — покинули Минск с пустыми руками.

Однако можем взять на себя смелость утверждать, что ровно через год в столице Японии Токио, где примут старт Игры XXXII Олимпиады, ведущие сборные Европы уже будут выглядеть совершенно иначе, да и сборная России столкнётся не только с их сопротивлением, но и с фаворитами последних летних Олимпиад, сборными США и Китая. Хотя не нужно забывать, что и четыре года назад, когда в Баку финишировали первые Европейские спортивные игры (на них разыгрывались 253 комплекта наград), сборная России вынесла всех, как говорится, «в одни ворота». И не наша вина, а воля организаторов, что из программы Игр на этот раз были исключены все водные виды спорта (прыжки в воду, плавание, артистическое плавание, водное поло), ВМХ-гонки, маунтинбайк, фехтование, тхэквондо, триатлон, волейбол. Увы, так и не дождались приглашения в Минск тяжёлоатлеты и гребцы на академических лодках.

Но самое печальное, что Европейские игры пока не очень стремятся принимать в странах Западной Европы. Хорошо, что на этот раз Европейский олимпийский комитет выручили белорусы, кстати отлично организовавшие проведение игр, после того как от их проведения отказались голландцы. И вот теперь новая загвоздка. Во время состязаний в Минске ЕОК объявил, что III Европейские игры — 2023 пройдут в польском Кракове и в других городах Малопольского воеводства. Но миновало несколько дней, и мэр Кракова дал понять, что в этом вопросе «без него его женили», а коль так, то неизвестно, встретятся ли спортсмены нашего континента в Кракове.

В то же время Игры уже самым серьёзным образом стали интересовать МОК. В последний день состязаний в Минск прямо из японской Осаки прилетел на закрытие Игр, как и обещал, президент Российской Федерации Владимир Путин, а вслед за ним и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Разумеется, наш президент не только встретился и предметно поговорил с Бахом о проблемах, но и побывал на состязаниях боксёров и гимнастов. На его глазах первую золотую медаль на ринге завоевал россиянин Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), кстати это была 100-я медаль в копилку нашей сборной. А переехав в гимнастический зал, Владимир Владимирович был свидетелем, как двукратными чемпионами Игр стали победивший в упражнениях на коне Давид Белявский и победившая на брусьях и завоевавшая ещё две «бронзы» (в опорном прыжке и на бревне) Ангелина Мельникова.

С олимпийским прицелом

Пока ещё Евроигры напоминают винегрет, где с олимпийскими дисциплинами соседствуют не входящие в «олимпийскую семью» самбисты (кстати, каждый из 18 российских парней и девушек вернулся из Минска с медалью, установив негласный «мировой рекорд»), мастера акробатики, аэробики, пляжного футбола. Но в центре внимания оставались олимпийские виды спорта. Ведь для них Игры, в определённой степени, были генеральной репетицией перед Токио. И теперь требуется умение наших специалистов объективно разобраться, «что такое хорошо и что такое плохо», когда вовсю гремят литавры по поводу безоговорочной победы россиян в Минске.

На наш взгляд, оценки не заслуживает лишь лёгкая атлетика, изуродованная до неузнаваемости любителями «нововведений» и драконовскими санкциями по отношению к россиянам со стороны окопавшегося в Международной легкоатлетической ассоциации англо-саксонского лобби. Это касается и карате, в обширной программе которого участвовал лишь один россиянин Евгений Плахтин, но и он принёс в общую копилку наград сборной бронзовую медаль.

А вот остальные семнадцать дисциплин условно можно разделить на «отличников», «хорошистов» и «двоечников». К первым мы отнесём наши команды по художественной и спортивной гимнастике, велогонщиков-трековиков, борцов вольного стиля, мастеров пулевой стрельбы, ко вторым — дзюдоистов, баскетболистов 3×3, прыгунов на батуте, борцов греко-римского стиля, боксёров, бадминтонистов, ну а к третьим — стрелков на стенде и из лука, велосипедистов-шоссейников, гребцов на байдарках и каноэ, мастеров женской борьбы и настольного тенниса. Правда, у последних есть ещё целый год для исправления ошибок перед стартами в Японии.

Крымский след

Сборная России привезла в Минск самую представительную команду, из 223 спортсменов. И вот на этот раз в её рядах были и двое симферопольских боксёров, носивших и носящих титулы чемпионов России, Вадим Кудряков (вес до 52 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг). Но они так и не добрались до пьедестала почёта, проиграв лишь будущим победителям Игр и чемпионам Европы — 2019 в своих весовых категориях, соответственно, испанцу Габриэлю Эскобару Маскунано и украинцу Александру Хижняку. В итоге Вадим разделил 9-16-е, а Глеб — 5-8-е места.

Зато свой высокий профессиональный класс продемонстрировал главный тренер трековой сборной Республики Крым, заслуженный мастер спорта Любомир Полатайко. Он был приглашён в сборную России готовить «темповиков», и его молодые подопечные (увы, среди них не было крымчан) смогли выиграть «золото» в командной и личной гонках преследования.