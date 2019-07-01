На арене ФИФА и УЕФА...

...не представлены сборные России, которые не смогли миновать отборочные рифы

В большом футболе летние каникулы — эфемерное явление. Часто стоит только завершиться национальным чемпионатам, как на арену моментально выходят крупнейшие турниры ФИФА, УЕФА, других континентальных конфедераций. Не является исключением и нынешнее лето. Уже пять состязаний привлекли внимание поклонников замечательной игры. Это чемпионаты мира среди женщин и молодёжи до 20 лет, чемпионат Европы среди молодёжи до 21 года, розыгрыши Кубков Америки и Африки-2019.

Доживём до воскресенья

Сразу же хотим предупредить читателей нашего еженедельника, что о турнирах американских и африканских сборных мы расскажем в следующих номерах «КТ». А сегодня, увы, на мировой и европейской арене были не представлены сборные России, которые не смогли миновать отборочные рифы. Это касается не только женской, но и двух молодёжных команд, которые рассматриваются как резерв нашей национальной сборной, после Мундиаля-2018 входящей в восьмёрку сильнейших команд мирового футбола.

Особенно жаль российских девушек, в рядах которых успешно играла воспитанница севастопольского футбола 22-летняя нападающая Марина Фёдорова, выступающая ныне за французский клуб «Мец». Но, увы, девчата в отборочной группе не сумели обойти сборные Англии — 0:6, 1:3 и Уэльса — 0:0, 0:3, и даже стопроцентный успех в поединках с Боснией — 6:1, 3:0 и Казахстаном — 3:0, 3:0 — не позволил им подняться выше третьего места в группе и принять участие в чемпионате Европы, из которого девять сборных классифицировались на чемпионат мира — 2019: Франция (на правах хозяйки чемпионата), Шотландия, Норвегия, Германия, Швеция, Англия, Италия, Испания, Нидерланды. Их соперницами стали: пять сборных из Азии, четыре — из Южной Америки, три — из Африки, две — из Северной и Центральной Америки, одна — из Океании.

В распоряжение 24-х сборных теперь были отданы вместительные арены в девяти городах Франции: в Париже, Лионе, Гренобле, Гавре, Монпелье, Реймсе, Ренне, Валансьене, Ницце. Судить поединки были приглашены только женщины, в их числе и россиянка Анастасия Пустовойтова. На предварительном этапе сборные, согласно рейтингу ФИФА, были распределены на шесть групп, по четыре команды в каждой. По две лучшие сборные выходили в 1/8 финала плей-офф, а вот среди занявших третьи места по дополнительным показателям выбирались в плей-офф четыре счастливчика из шести. Вот кто сразу прорвался из групп в 1/8 финала: Франция и Норвегия, Германия и Испания, Италия и Австралия, Англия и Япония, Нидерланды и Канада, действующие чемпионки мира из США и Швеция. Ну, а в число везунчиков попали: Бразилия, Китай, Нигерия, Камерун.

Вот с какими результатами завершились матчи 1/8 финала плей-офф, в которых играли: Норвегия — Австралия — 1:1 (по пенальти — 4:1), Англия — Камерун — 3:0, Франция — Бразилия — 2:1, США — Испания — 2:1, Италия — Китай — 2:0, Нидерланды — Япония — 2:1, Германия — Нигерия — 3:0, Швеция — Канада — 1:0. А вот четвертьфиналы показали, что из трёх сборных, которые имели счастье быть чемпионками мира, сохранились пока в турнире лишь действующие чемпионки, футболистки из США. Американки, в рядах которых блистает форвард Меган Рапино, переиграли хозяек чемпионата француженок — 2:1, экс-чемпионки мира немки потерпели поражение от шведок — 1:2, а норвежки — от англичанок — 0:3, и, наконец, голландки смогли взять верх над итальянками — 2:0.

Когда верстался этот номер, не было информации, как завершились полуфинальные матчи между сборными Англии — CША и Нидерландов — Швеции. И остается дожить до воскресенья и узнать, смогут ли американки в четвёртый раз стать чемпионками мира или у нас появится пятый победитель всемирного дамского футбольного первенства.

Мужчины юношеского возраста

Ну, а рядом в Италии и Сан-Марино проходил завершившийся в минувшее воскресенье чемпионат Европы — 2019 среди молодёжи до 21 года, в решающей части которого принимали участие двенадцать сборных, распределённых жребием на три группы. Вот как завершилась в них борьба. Группа A. Испания — 6, Италия — 6, Польша — 6, Бельгия — 0 очков. Группа B. Германия — 7, Дания — 6, Австрия — 4, Сербия — 0 очков. Группа С. Румыния — 7, Франция — 7, Англия — 1, Хорватия — 1 очко. В отличие от других турниров в полуфинал выходили только победители групп и сборная, ставшая лучшей среди вторых призёров групповых турниров, ей стали французы. Но, увы, выходцы из группы C, которые выбили англичан, сами явились для «мужчин юношеского возраста» своеобразными мальчиками для битья. Немцы обыграли румын — 4:2, а испанцы — французов — 4:1. Ну, а в финале испанцы постарались доказать, переиграв немцев (2:1), что они надёжный резерв для своей титулованной национальной сборной.

Этот чемпионат проводится уже почти пятьдесят лет, и его победителями становились молодые футболисты из десяти стран нашего континента, две из которых уже не существуют. По пять раз в нём первенствовали сборная Италии (1992, 1994, 1996, 2000, 2004) и Испании (1986, 1998, 2011, 2013, 2019), три — СССР (1976, 1980, 1990), по два — Чехословакия/Чехия (1972, 2002), Англия (1982, 1984), Нидерланды (2006, 2007), по одному — Венгрия (1974), Югославия (1978), Франция (1988), Швеция (2015).

Кстати, советские футболисты трижды становились чемпионами Европы и дважды в их рядах был воспитанник симферопольской «Таврии», мастер спорта международного класса Юрий Аджем, ныне тренер московского ЦСКА. В их активе было ещё «серебро» (1972) и «бронза» (1974). Увы, молодёжная сборная России ещё никогда не поднималась на пьедестал почёта, а ведь в активе наших бывших сограждан уже есть «серебро» (Украина, 2006) и «бронза» (Белоруссия, 2011).

Сенсация № 1

Она была зафиксирована на 22-м чемпионате мира по футболу среди юношей до 20 лет на полях Польши. И её автором стали девятнадцатилетние украинские ребята, которыми руководил мало известный в футбольных кругах Александр Петраков. Впервые пробившись на мировое первенство среди сверстников, они уверенно опередили в групповом турнире американцев, нигерийцев, катарцев. В плей-офф убрали со своего пути панамцев — 4:1, колумбийцев — 1:0, итальянцев — 1:0, а в финале уверенно разобрались с южнокорейцами (3:1), впервые став чемпионами мира среди сборных до 20 лет. Украинцы пополнили список мировых чемпионов из двенадцати сборных, который с 1977 года возглавила сборная Советского Союза.