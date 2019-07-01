Особые хлопоты...

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Порядок оформления автомобиля по наследству

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, как происходит оформление автомобиля по наследству. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Самый простой способ

Принять по наследству можно абсолютно любое движимое и недвижимое имущество умершего наследодателя. Среди общей массы наследства может быть автомобиль. Оформление наследственных прав на автомобиль осуществляется у нотариуса.

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам — наследникам, которые для приобретения наследства, в том числе автомобиля, должны его принять.

Принять наследство можно двумя способами: первый предполагает подачу заявления нотариусу, второй — фактическое принятие наследства. Указанные способы применяются независимо от того, составлялось ли завещание. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. То есть нельзя принять по наследству только автомобиль и отказаться от остальной части наследства, если такая часть есть.

Кроме того, в отношении автомобилей применение правила о фактическом принятии наследства реализовать не получится, так как постановка автомобиля на учет в случае его фактического принятия в наследство без судебного решения об установлении факта наследства будет вряд ли возможна.

Наиболее распространенным и простым способом принятия наследства является подача заявления нотариусу.

Обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства необходимо по месту открытия наследства. Местом открытия наследства считается последнее место проживания (прописки) наследодателя.

Сроки и цифры

Заявление о принятии наследства необходимо подать не позднее шести месяцев с даты смерти наследодателя или с даты объявления судом наследодателя умершим.

К заявлению прикладываются следующие документы:

— свидетельство о смерти наследодателя;

— паспорт наследника;

— завещание (если составлялось);

— документ, подтверждающий родство наследника с наследодателем, если завещание отсутствует (свидетельство о браке или о рождении).

Указанный перечень документов не является исчерпывающим. После открытия наследственного дела нотариус выдает перечень документов (справок, дубликатов, результатов оценки и т.п.), необходимых для оформления в наследство отдельных видов имущества. Перечень документов различается в зависимости от вида наследуемого имущества. Для автомобиля потребуется, в частности:

— свидетельство о регистрации автомобиля;

— паспорт транспортного средства;

— справка о стоимости автомобиля, выданная независимым оценщиком.

Далее потребуется произвести оценку автомобиля для вступления в наследство, а точнее для расчета нотариального тарифа. По нему будет рассчитана сумма, которую придется заплатить наследникам за выдачу свидетельства о праве на наследуемое имущество. Оценка автомобиля должна быть произведена на момент смерти наследодателя.

За выдачу свидетельства о праве на наследство уплачивается государственная пошлина, а также при необходимости оплачиваются услуги нотариуса правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами.

Для наследников первой и второй очереди тариф составляет — 0,3% от рыночной стоимости транспортного средства (но не более 100 тыс. рублей). Для остальных — 0,6 % (но не более 1 млн рублей). В некоторых случаях, указанных в статье 333.38 Налогового кодекса РФ, наследники могут быть освобождены от уплаты государственной пошлины.

На основании представленных документов по истечении полугода с момента смерти наследодателя нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, с которым наследник вправе обратиться в страховую компанию и ГИБДД для совершения регистрационных действий в отношении унаследованного автомобиля.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артём Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 535 от 5 июля 2019 года

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Просмотров: 113 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:13

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