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СпецпроектИстория

Страна другая, проблемы те же

Программа развития Крыма от «главного охранника империи», генерал-майора Спиридовича

Как сто лет назад ялтинский градоначальник регулировал цены, боролся с монополистами и привлекал инвесторов...

Зигзаги карьеры

Российский государственный деятель, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов, служащий Московского и начальник Киевского охранного отделения, начальник императорской дворцовой охраны, потомственный дворянин Александр Иванович Спиридович окончил свои дни 30 июня 1952 года далеко от родины, в Нью-Йорке. В эмиграции он успел публично повспоминать о былом, своём и России — в 1928 году вышли его «Записки жандарма», повествующие о периоде до 1905 года, а в 60-х годах свет увидела книга «Великая Война и Февральская Революция 1914–1917 гг.».

«Великую войну...» считают «первой серьёзной исторической работой на данную тему, выдающейся по глубине проработки и качеству материала». Возможно, это слишком высокопарно. Однако действительно интересным представляется то, каким образом человек, большую часть жизни отдавший службе в дворцовой охране, лично сопровождавший благоволившего к нему Николая II во многих поездках в качестве гаранта безопасности высочайшего тела, решал насущные проблемы курортной Ялты, оказавшись неожиданно для себя на посту градоначальника. На эту должность он был назначен 15 августа 1916 года. До этого в Крыму ему по долгу службы приходилось бывать лишь однажды — в 1902 году Спиридович на несколько месяцев застрял в Симферополе как начальник Таврического охранного отделения. Проектов по развитию Ялты и курортов вообще на Южном берегу Крыма у Спиридовича было громадьё, правда, времени, как показал ход истории, имелось в обрез.

«Одной репрессии мало...»

Едва только начав осваиваться в Ялте, Александр Иванович задался вопросом: «Как сбавить цены на продукты?» Хотел бы, как привык, с помощью полицейских мер, но понимал, по его собственному выражению, что одной репрессии мало и одной принудительной таксировки тоже недостаточно. Снизошёл, посоветовался со старым, опытным коммерсантом. Тот дал совет: «Вы, ваше превосходительство, прикажите, под страхом штрафа, выставлять на всех продуктах цену на видном месте. На корзинках, лотках, прилавках и, особенно, во время базаров на возах. Вы увидите, что произойдет». И Спиридович опубликовал обязательное постановление. О том, что было дальше, рассказал в мемуарах: «Цены, действительно, упали. Стыдно стало, хотя бы за виноград, афишировать себя спекулянтом на местном продукте. А на базаре, в первый же базарный день, произошла ссора между продавцами, дошедшая до драки. Товары привозили из-за Яйлы. В конце концов, установились цены средние, но много ниже прежних, когда каждый брал, что хотел». «Вот что значит свободная конкуренция», — восхищался Александр Иванович.

С извозчиками и перевозчиками справиться оказалось сложнее, практически невозможно. Логистика в России никогда не была логичной. Но Спиридовичу вспомнились уроки экономики для чайников, преподанные ему всё тем же коммерсантом. И, помня о принципах свободной конкуренции, решил лишить владельцев наземного, — четырехногого и четырехколесного, — транспорта монополии. «Я обратился с просьбой к находившемуся в Одессе адмиралу Хоменко и ведавшему всем транспортом по Черному морю о восстановлении пассажирского сообщения Ялта-Севастополь. Адмирал пошел навстречу, и скоро мы получили пароход, который дважды в неделю делал рейсы между Ялтой и Севастополем. Конечно, без гарантии безопасности плавания от неприятеля. Публика была очень довольна. Походило на мирное время. Бешеная цена за автомобили в гаражах сразу упала», — писал Спиридович.

Хочешь делать, делай больше

Надо отдать должное Спиридовичу: хорошее воспитание и образование, а также долгое пребывание при Дворе научили его общаться с практически иезуитской филигранностью. Имя дело с потенциальными инвесторами, сам первым инициативы не проявлял, внимательно выслушивал идею «просителя» и превращал её в собственную, типа «именно это я и задумывал сделать, вы, любезнейший, мысль прямо с языка снимаете».

Так произошло с крупным петроградским банкиром, дельцом, намеревавшимся купить гостиницу «Россия» и переделать её на манер заграничных роскошных отелей по последнему слову моды и комфорта. Почти так случилось и с инженером, заведовавшим постройкой уже разрешенной железной дороги Севастополь-Ялта, которому Спиридович «старался доказать, что надо приступать к работам, пользоваться моментом, пока есть много рабочих рук — военнопленных и т. д...»

А с «владельцем Гурзуфа» Денисовым вышло ещё лучше. Ему как бы невзначай Александр Иванович поручил реализовать грандиозную программу социально-экономического развития ЮБК. Вот как всё было, по свидетельству Спиридовича: «Н. X. Денисов, модный для края банкир, делец широкой американской складки, молодой, живой, энергичный, говорун и к тому же недурен собой. Он посвятил меня в свои планы о широком развитии Гурзуфа. Об устройстве там после войны игрального казино, рулетки или чего-либо подобного. Я, в ответ, развил и продолжил его план, стараясь доказать, что думать только о Гурзуфе мало. Надо охватить все градоначальство, весь Южный берег. Устройте так, чтобы богатый турист, попав к вам, в Гурзуф, живя у вас, мог поехать хорошо позавтракать к Байдарским Воротам. Устроите так, чтобы ваш турист поехал пить пятичасовой чай на Ай-Петри и нашел бы там не теперешний грязный духан, а элегантный, красивый павильон с террасой, откуда бы он мог спокойно любоваться со своей спутницей безграничной картиной лежащего перед ним моря, бегущей к нему зелени с группами домиков, дворцов, и всё под розовеющими лучами уплывающего вправо к Байдарам солнца, которые постепенно краснеют, и нежат, и беспокоят вас, и заставляют искать чего-то... А Алушта с Чатыр-Дагом, Демерджи, с их сталактитовыми пещерами. И ведь это я указал только пограничные, крайние пункты градоначальства. Я не коснулся главной нашей красавицы Ялты, с ее ближайшими окрестностями. Вот и свяжите всё это в одну сеть с центром у вас для ваших клиентов-туристов; тогда выйдет дело. Им не будет скучно... Не давайте пробираться к нам иностранцам. Видите, у вас под боком англичане хотят приобрести Суук-Су. Не давайте. Откупите... Не зевайте...»

Неожиданный конец

Увы, прозевали. Причем не по своей вине. Правда, Спиридовичу ещё изрядно повезло, учитывая все события, которые произошли очень скоро, в следующем, 1917 году.

Во время Февральской революции Александр Иванович прибыл в Петроград и был арестован Временным правительством. Содержали «главного охранника царя» в Петропавловской крепости, допрашивали его члены Чрезвычайной следственной комиссии. Но в начале октября 1917 года Спиридович неожиданно был освобождён из тюрьмы под денежный залог. Недели эдак через две, сразу после событий 25 октября, его наверняка пустили бы в расход, но... как говорится, «вовремя подсуетился».

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ», В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 535 от 5 июля 2019 года

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Просмотров: 90 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:55

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