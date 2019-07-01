Расплата за отпуск

Оказалось, что почти каждый пятый россиянин вообще не готов тратить деньги на отдых. А главный критерий отдыха для мужчин — спокойствие

Почти все жители России (около 90%) вынуждены экономить. Таковы данные социологических опросов. 43% экономят на еде, 31% — на покупке одежды и обуви, кто-то отказывается от дорогостоящих вредных привычек, а каждый пятый перестает отдыхать. Характерно, что мужчины гораздо чаще женщин говорят об экономии на развлечениях и отдыхе.

Семейная экономика должны быть экономной

Упомянутая «экономная статистика» имеет место быть, наверное, потому, предположили социологи, что такие виды расходов приходится оплачивать именно им, мужчинам. Правда, другой соцопрос показал, что крайняя степень прижимистости характерна отнюдь не для всех представителей среднего пола — вычеркнуть отдых и развлечения из статей расходов готовы преимущественно представители старших возрастных групп (34% среди респондентов старше 60 лет) и жители сел (29%).

В общем же и целом, большинство россиян готово расплатиться за отдых 20% своего семейного бюджета. До трети доходов (21-30%) на проведение выездного отпуска тратит вдвое меньшее количество людей. А шикануть на половину семейного бюджета позволяют себе не более 2%.

Весело было нам, всё делили пополам

Приятным откровением для российских мужчин, уставших от многочисленных «должен» в свой адрес, явилось то, что есть женщины в русских селеньях (преимущественно в городах), готовые расплатиться за свой отдых самостоятельно. 32% опрошенных социологами респондентов заявили, что предпочитают делить затраты на отпуск пополам. Более того, среди 5% женщин нашей страны признались, что несут бремя затрат на парный отдых целиком. Правда, чего уж греха таить 31% женщин для поездок на юга по старинке ищут спонсора.

Примечательно, что россияне, как правило, предпочитают не перекладывать расходы на свой отпуск на детей или родителей. Среди мужчин из России лишь 2% респондентов отдыхает вместе со своей половинкой за счет мамы и папы, а среди женщин — 1%. А дети оплачивают отдых 1% опрошенных.

Нет спутника, который мог бы разделить бремя финансовой ответственности во время отпуска, у 16% российских женщин и 11% мужчин. При этом лишь 5% представительниц прекрасного пола и 1% сильной части населения отметили, что не путешествуют с партнером.

Спокойствие, только спокойствие

Международное онлайн-исследование, проведенное среди 22 тысяч респондентов в возрасте от 15 лет в 17-ти странах мира, в том числе в России, Аргентине, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Италии, Японии, США и других, показало, что 59% обитателей планеты предпочитают «расслабляющий вид отдыха». При этом активный отдых с посещением множества различных мест выбрали лишь 35% участников, 6% не определились с предпочтениями в отдыхе.

В целом предпочтения женщин и мужчин относительно отдыха почти одинаковы. В исследовании отмечается, что мужчины чуть более склонны к спокойному отдыху: такой вариант ответа выбрали 60% мужчин и 58% женщин. Зато сторонников активных каникул среди женщин и мужчин оказалось поровну — 35%. Семьи с детьми подросткового возраста отдыхают немного активнее других: спокойный отдых выбирали 57%, активный — 39%.

Откровением стало то, что путешествия находятся на третьем месте в иерархии личных интересов потребителей в России, уступая лишь фильмам и технологиям или гаджетам. Видимо, иностранцам о вынужденной экономии на отдыхе россияне рассказывать не пожелали. Пусть себе завидуют.