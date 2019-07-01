Хотят, но не могут...

Снова недострои. Снова не использованные деньги, не появившиеся здания и инфраструктура, которые могли бы улучшить жизнь крымчан… Около двух десятков объектов сферы образования, спроектированных в республике в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя в 2016 году, остаются недостроенными. Об этом на днях сообщил крымским журналистам министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. «В сфере образования по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя порядка 20 объектов по Крыму, где сегодня имеются серьезные проблемы с проектно-сметной документацией, по которым служба заказчика находится в судах, – сказал Храмов. – Есть объекты, которые сейчас, к сожалению, вообще не реализуются. Все эти проблемы связаны с некачественной подготовкой проектно-сметной документации и с некачественным проведением экспертизы в 2016 году, а также некачественной работой службы заказчика и отсутствием опыта у специалистов по работе в российском законодательном поле». Очень показательный перечень проблем, не так ли? Тот случай, когда если даже и хотят что-то сделать, то не могут по целому ряду причин.

Здесь же нужно отметить, что три года назад заказчиком строительства новых образовательных учреждений выступала Служба капитального строительства Крыма, которая позже была реорганизована путем присоединения к Министерству строительства и архитектуры. Из-за большого количества проблемных объектов было принято решение поручить дальнейшую реализацию ФЦП Министерству строительства в его новом составе. Функция государственного заказчика была передана созданной в Крыму специализированной организации – Инвестиционно-строительному управлению.