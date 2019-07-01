Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Стимул» для избранных
Говорят, что... крымчане возмущены «нало ...
Красиво на бумаге – на деле ерунда?
Говорят, что... отдыхающие на пляжах пач ...
Как напоить полуостров
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Хотят, но не могут...

Снова недострои. Снова не использованные деньги, не появившиеся здания и инфраструктура, которые могли бы улучшить жизнь крымчан… Около двух десятков объектов сферы образования, спроектированных в республике в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя в 2016 году, остаются недостроенными. Об этом на днях сообщил крымским журналистам министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. «В сфере образования по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя порядка 20 объектов по Крыму, где сегодня имеются серьезные проблемы с проектно-сметной документацией, по которым служба заказчика находится в судах, – сказал Храмов. – Есть объекты, которые сейчас, к сожалению, вообще не реализуются. Все эти проблемы связаны с некачественной подготовкой проектно-сметной документации и с некачественным проведением экспертизы в 2016 году, а также некачественной работой службы заказчика и отсутствием опыта у специалистов по работе в российском законодательном поле». Очень показательный перечень проблем, не так ли? Тот случай, когда если даже и хотят что-то сделать, то не могут по целому ряду причин.

Здесь же нужно отметить, что три года назад заказчиком строительства новых образовательных учреждений выступала Служба капитального строительства Крыма, которая позже была реорганизована путем присоединения к Министерству строительства и архитектуры. Из-за большого количества проблемных объектов было принято решение поручить дальнейшую реализацию ФЦП Министерству строительства в его новом составе. Функция государственного заказчика была передана созданной в Крыму специализированной организации – Инвестиционно-строительному управлению.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 536 от 12 июля 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 72 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:59

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июль 2019 (38)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru