«Переворошить всю эту кучу хлама»

Глава Крыма вскрыл чёрные схемы работы крымских перевозчиков

Очередное заседание крымского правительства ознаменовалось сразу двумя громкими увольнениями. Своих должностей лишились министр здравоохранения Александр Голенко и директор госпредприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук. Оба написали заявления об уходе по собственному желанию, которое полностью совпало с желанием общественности.

Не было порядка

Постоянные читатели «Крымского Телеграфа» наверняка заметили, что в последнее время газета уделяла особенно пристальное внимание проблемам крымской медицины и качеству работы общественного транспорта. Эти сферы жизни республики действительно погрязли в конфликтах и сомнительных инцидентах, что неизбежно находило отражение в прессе. А поскольку ситуация продолжала усугубляться, отставка ответственных за это лиц была лишь вопросом времени. И вот в ходе очередного заседания Совета министров глава Крыма Сергей Аксёнов наконец сообщил об увольнении Александра Голенко и Игоря Коробчука.

Что касается министра здравоохранения, официальным поводом для его ухода, как ни иронично, стали проблемы со здоровьем. При этом уже в ходе сессии выяснилось, что глава республики определился с преемником Голенко: им станет Игорь Чемоданов — главный врач ГБУЗ РК «Центр крови».

Пожалуй, не стоит перечислять, чем запомнился крымчанам уходящий глава Минздрава — об этом можно подробно узнать из многочисленных публикаций «КТ». Так что сразу перейдём ко второй отставке. Директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук также написал заявление самостоятельно. Правда, не без подсказки сверху.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Я сказал, чтобы господин Коробчук написал заявление. Он написал. К сожалению, мои предыдущие команды выполнены не были. „Подсадчики“ на всех автостанциях как работали, так и продолжают работать. Плевать все хотели на законодательство. Никто не стесняется. Это всё происходит открыто, на глазах у граждан, которые страдают в первую очередь. Мы работаем в их интересах».

Как вы помните, премьер-министр обещал уволить главу «Крымавтотранса» ещё пару недель назад, если водители междугородних автобусов не прекратят возить безбилетников. Судя по всё-таки случившейся отставке, борьба с нелегальной перевозкой Коробчуком была проиграна.

Однако одним лишь увольнением директора история с «Крымавтотрансом», судя по всему, не закончится. Глава правительства попросил прокурора республики Олега Камшилова провести проверки на всех автостанциях, которые входят в состав предприятия.

Сергей Аксёнов:

«Переворошить всю эту кучу хлама. Каждая станция — это список нелегальных автобусов. Прошу прокуратуру проверить использование имущества. Во многих случаях оно не ставилось на учёт сознательно. Коллеги говорят, что только платные туалеты „Крымавтотранса“ наличными 1,5 миллиона рублей в месяц приносят. Все эти деньги поступают кэшем в карманы различных должностных лиц. Перевернуть всё, допросить всех, кто участвовал. Были платные услуги? Куда поступали деньги? Если нет в кассе, значит их стопроцентно распределили между собой участники процесса».

Кроме того, премьер-министр дал поручение оказать содействие новому директору «Крымавтотранса» в наведении порядка на автостанциях. В частности, он рекомендовал установить камеры видеонаблюдения, чтобы прекратить наконец предоставление транспортных услуг мимо кассы предприятия. В целом Сергей Аксёнов выразил уверенность, что после проверок деятельности руководства «Крымавтотранса» некоторые должностные лица станут фигурантами уголовных дел и, вполне вероятно, скоро окажутся в местах лишения свободы.

В частные руки

В ходе заседания правительство распорядилось учредить новое акционерное общество — «Морской нефтяной терминал» — на базе имущества феодосийской нефтебазы, которая прежде входила в состав государственного предприятия «Черноморнефтегаз». Уставный капитал нового АО составит 769,8 млн руб. При этом терминал очень нуждается в модернизации, которой, безусловно, придётся заняться будущему владельцу. Он, правда, пока не найден, хотя, по словам главы Крыма, объектом уже заинтересовались три потенциальных покупателя.

Сергей Аксёнов:

«Покупатели большие, эффективные, которые на рынке известны — их названия, с учётом нашей „санкционности“, я не озвучиваю. Мы хотим, чтобы появился частный игрок, который сможет эту нефтебазу оживить и обеспечить транзит нефтепродуктов не только в сторону Крыма, но и в общем перегрузку на другие регионы Российской Федерации, а возможно, и за рубеж».

В целом предприятие было преобразовано в акционерное общество для выполнения следующих задач: увеличения ресурсной базы «Черноморнефтегаза» в свете растущего спроса на нефть и нефтепродукты, заключения прямых контрактов на покупку ГСМ, создания совместных со стратегическими партнёрами предприятий для реализации нефтегазовых проектов в Крыму и в континентальной части России.

Да будет кино!

В отличие от феодосийской нефтебазы, Симферопольский дом кино всё-таки решено оставить в собственности государства. По решению крымского правительства, в знаменитом здании в центре столицы снова будет работать кинотеатр — в качестве муниципального предприятия. Таким образом, Дом кино станет единственным государственным кинотеатром в республике. От ранее запланированной продажи объекта пришлось отказаться в связи с тем, что все претендовавшие на него инвесторы, помимо собственно здания, желали отхватить ещё и часть парка в придачу: кто под парковку, кто под дополнительную застройку. К счастью, руководство республики на это не пошло.

Сейчас глава Крыма поручил должным образом отреставрировать кинотеатр и установить в нём современное оборудование, чтобы госпредприятие смогло составить достойную конкуренцию частному прокату. План работ и смету Сергей Аксёнов ждёт уже к 1 августа. Однако собственно запуска нового кинотеатра, пожалуй, придётся подождать.