Тысяча и одна проблема

На что больше всего и чаще всего жалуются жители Бахчисарайского района?

Обычно политическая повестка в летнюю пору не представляет собой ничего интересного. Многие чиновники отправляются отдыхать, серьёзных заседаний и сессий почти не случается, а дежурные отчёты наводят тоску. В этом году всё иначе: крымские власти трудятся не покладая рук, в том числе регулярно посещая регионы. На этой неделе очередное выездное совещание крымского правительства прошло в Бахчисарайском районе.

Ремонт не впрок

Основное внимание на сей раз было уделено дорожно-транспортной сфере — именно на неё жители Бахчисарайского района жалуются чаще всего, хотя отрасль получает хорошее финансирование из республиканского бюджета. В частности, в этом году району выделено 67 млн руб. на ремонт, обслуживание и строительство дорог.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Коллеги, составьте очерёдность ремонта в каждом районе, чтобы у людей было понимание, в каком порядке мы будем делать дороги. Эта информация должна быть опубликована, чтобы любой мог зайти и посмотреть, какие планы по дорожному ремонту есть у правительства на ближайшие несколько лет. Касательно Бахчисарайского района, улицы, которые сейчас находятся в таком состоянии, что ни скорая помощь, ни пожарная машина по ним не могут проехать, нужно отремонтировать уже в этом году».

Кстати, жители возмущены не столько отсутствием дорожного ремонта, сколько последующим отношением к восстановленным улицам. Например, люди долго ждали ремонта на улице Строительной. Его сделали. Но теперь там регулярно носятся самосвалы, несмотря на то что движение строительной техники в пределах города запрещено. В общем, люди переживают, что такими темпами улица снова превратится в груду размолоченного асфальта.

Сергей Карпов, министр транспорта РК:

«Город Бахчисарай и Бахчисарайский район находятся в достаточно тяжёлом положении, исходя из состояния дорог как муниципальных, так и республиканских. Что касается движения строительной техники по территории города, это однозначно недопустимо. Все дороги в районе, которые задействованы при строительстве трассы „Таврида“, будут восстановлены в 2020 году — после завершения объекта. Тем временем с перевозчиками будет проведена профилактическая работа, чтобы они не заезжали в пределы города. Кроме того, мы отработаем с местной администрацией необходимость установки дорожных знаков, запрещающих въезд в центр Бахчисарая тяжёлой техники».

Ещё один больной для региона вопрос — работа общественного транспорта. Сейчас весь район обслуживает один-единственный перевозчик, который работает из рук вон плохо — иного ожидать и не приходится: отсутствие конкуренции всегда идёт во вред качеству предоставляемых услуг. Тем не менее, отказаться от сотрудничества с дискредитировавшей себя фирмой муниципалитет не может — работать больше некому. Конечно, городские власти неоднократно приглашали других перевозчиков, однако предприниматели, просчитав возможную прибыль, заявляют, что им это неинтересно. В общем-то, их можно понять: цель бизнеса — зарабатывать. Заботиться об интересах и удобстве граждан — это задача властей.

Сергей Аксёнов:

«Нужно посмотреть, какие маршруты необходимы людям. Если граждане жалуются, что не могут доехать до работы и вынуждены добираться на попутках, то надо подумать о дополнительных маршрутах. И вернуть ранее существовавшие. Прошу до конца этой недели дать мне предложения по перевозкам общественного транспорта в Бахчисарае».

Мошенничество чистой воды

Не радует положение дел и в сфере жилищно-коммунальных услуг района. Например, по данным проведённого Аппаратом Совета министров мониторинга, в Бахчисарае систематически убирается всего 10% улиц. Что творится на остальных — и так понятно. Но наибольшее возмущение участников совещания вызвала деятельность местной управляющей компании. По словам вице-премьера республики Юлии Жуковой, после того как многоквартирные дома были переданы по результатам открытого конкурса в ведение этой фирмы, её представители ни разу не появились в жилых районах. При этом взимается плата в размере 14 рублей за квадратный метр. Люди, понятное дело, возмущены тем, что услуг нет, а обязательства по оплате есть.

Сергей Аксёнов:

«Я прошу прокуратуру провести проверку. С людей просто собирают деньги, и больше эту компанию никто не видит. Представители приходят строго тогда, когда нужно собрать „кассу“. На мой взгляд, это мошенничество чистой воды. Надо предпринять меры для вывода всех недобросовестных деятелей — управляющих компаний — с рынка, а не оставлять людей один на один с этой проблемой. По Крыму достаточно примеров, когда за 14 рублей и подъезды белят, и козырьки ремонтируют, и окна вставляют. Например, в Судаке, в Алуште. А тут за 14 рублей никто не появляется. Это что такое? Если есть порядочные частные компании — пожалуйста, пусть работают. Но если есть нарекания — пусть МУП берёт управление домами на себя».

Вовлечённые в спорт

Несмотря на множество проблем, Бахчисарайский район всё же считается вполне перспективным. У него, по мнению главы Крыма, есть большой потенциал в туристической и сельскохозяйственной сферах. А скоро, судя по всему, появятся ещё и спортивные перспективы. В регионе планируют построить крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Общая стоимость строительства составит 5,7 млн руб.

Ольга Торубарова, министр спорта РК:

«В районе 1453 человека занимаются в спортивных школах, есть муниципальная детско-юношеская спортивная школа. Регион на сегодняшний день находится на девятом месте по республике по сдаче норм ГТО. Вовлечённость населения в спорт составляет 16,5%. Напомню, всероссийский средний показатель — 39,8%. Для того, чтобы эту вовлечённость обеспечить, заканчивается разработка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом 42 на 24 метра и плавательным бассейном 25 на 8,5 метров. Средства на строительство в региональной программе запланированы на 2021-2022 годы».

При этом Сергей Аксёнов заметил, что может быть получится сдвинуть сроки строительства на 2020 год, если удастся найти дополнительные средства для финансирования объекта.

Между тем, помимо масштабного физкультурного комплекса, в Бахчисарайском районе будут появляться новые муниципальные спортивные площадки. На этот год запланировано строительство восьми из них. Кроме того, Министерству спорта была выделена субсидия в размере 2,94 млн руб. на закупку технологического оборудования для создания малых спортивных площадок.

Ольга Торубарова:

«Хотелось бы обратиться к главе администрации Бахчисарая по поводу сохранности установленных спортивных площадок. К примеру, объект на улице Шмидта. Приезжала две недели назад — она заросла бурьяном. Попросила покосить. Сегодня второй раз приезжаю на площадку — она в том же состоянии. Я прошу администрации поддерживать переданную им спортивную инфраструктуру в необходимом состоянии».

Что ж, средств на покос сорняков у муниципалитета, может быть, и не находится, зато удалось выделить 14 млн руб. на благоустройство спортивного поля стадиона «Дружба» в Бахчисарае. Там отремонтировали трибуны и вот-вот установят новое табло.