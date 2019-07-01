На чём «ловят» крымчан мошенники

Полиция постоянно предупреждает граждан о схемах и методах мошенников, однако крымчане все равно попадаются на их уловки. Например, существует множество видов мошенничества, которые построены на желании потенциальных жертв получить товар или услугу по цене, значительно ниже рыночной. Также часто потерпевшими становятся пожилые граждане. Злоумышленники звонят в двери или вступают в беседу на улице, представляясь социальными работниками, сотрудниками Пенсионного фонда, коммунальных служб, после чего обманывают и завладевают их сбережениями. Есть и другие грязные схемы. «Крымский ТелеграфЪ», по информации сотрудников правоохранительных органов, решил сделать некий обзор наиболее ярких случаев мошенничества за минувших несколько месяцев.

«Компенсация» за товар

В последнее время участились случаи обмана граждан под предлогом компенсации за якобы приобретенный ранее некачественный товар. Причем если ранее мошенники сулили компенсацию за покупку некачественных биологически активных добавок, то сейчас предлагают возместить ущерб за приобретение якобы некачественной косметики или любого другого продукта. Схема обмана такова. Жертве звонит неизвестный, представляясь работником правоохранительного органа или работником адвокатской конторы, и сообщает, что фирма, в которой ранее приобретался товар, занимается мошенническими действиями и ее «накрыла» полиция. Так как гражданин является потерпевшим, ему положена компенсация (в 10-50-100-кратном размере от стоимости товара). Однако для получения компенсации гражданину необходимо внести взнос в размере от трех до десяти процентов налога от суммы компенсации. Жертва переводит деньги на указанный счет, однако никакую компенсацию, конечно же, не получает. Таким образом, к примеру, жительница Керчи лишилась денежных средств в сумме 13,5 тыс. рублей.

Случаи в Керчи

В Керчи злоумышленник звонил пожилым горожанам на мобильные и стационарные телефоны и сообщал, что их близкий родственник либо друг попал в беду. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска мошенник был установлен. Им оказался 31-летний житель Новосибирска. Гражданин придумал преступную схему обмана граждан, находясь в Новосибирске. Для её реализации он находил на различных сайтах людей, нуждающихся в заработке, а также звонил в службу такси, предлагая им проехать по адресу и забрать денежные средства. Взамен «курьер» получал 10% от суммы. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 1 000 000 рублей. Полицейскими установлена причастность подозреваемого к одиннадцати таким эпизодам в Керчи.

Кстати, осенью прошлого года сотрудники керченской полиции привлекли к ответственности и местную жительницу, которая использовала Интернет для обмана любителей дистанционных покупок. 43-летняя безработная создала «бизнес» на доверии граждан, готовых оплачивать товары с помощью банковских карт и делающих предоплату через виртуальные сети. В одной из социальных сетей женщина разместила серию объявлений о продаже одежды модных коллекций. Вскоре нашлись и покупательницы, которые, пообщавшись со злоумышленницей по телефону, сразу же прониклись к ней доверием. Они оплачивали товар через уличный терминал на банковскую карту и таким образом навсегда попрощались со своими деньгами. Общая сумма ущерба, нанесенного покупательницам одежды, превысила 85 тысяч рублей.

Феодосийский «коммерсант»

Минувшей весной в дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступил ряд заявлений от граждан о совершенных в отношении их мошеннических действиях. Жители размещали на одном из сайтов объявления о продаже имущества, и после разговора с потенциальным покупателем они отправляли товар автобусом, ожидая оплаты, однако деньги на банковские карты так и не поступали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым и их коллеги из ОМВД России по г. Феодосии установили подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение мошенничества. Он признался полицейским, что придумал преступную схему, которую и осуществил несколько раз: он звонил по объявлению в Интернете с целью приобретения товара и договаривался с продавцом, что переведет посредством интернет-банкинга на его банковскую карту оговоренную сумму, а продавец, в свою очередь, автобусом отправит покупку. Далее подозреваемый при помощи фоторедактора делал поддельный скриншот об оплате и направлял его продавцу. Получив же товар, он попросту переставал выходить на связь. А товар перепродавал. В основном объектом преступных посягательств становились мобильные телефоны, бытовая техника и ювелирные украшения.

Мошенники и материнский капитал

Нередко в мошеннических схемах фигурирует и материнский капитал. Например, в этом году был такой случай, выявленный сотрудниками прокуратуры Симферопольского района. Как было установлено, работники потребительского кооператива заключали фиктивные договора займа на строительство жилья, под покрытие которых использовались средства материнского капитала. В результате реализации незаконной схемы осуществлено завладение средствами материнского капитала на сумму свыше 2,5 млн рублей. С учетом того, что в действиях должностных лиц потребительского кооператива были «признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), прокурор района направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования».

«Мебельное преступление» в Евпатории

Любопытный случай произошел и в Евпатории. В городской ОМВД поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что он обратился в одну из фирм по производству мебели, где заказал и полностью оплатил работы по производству и установке кухонного гарнитура, однако в установленный срок договорные обязательства не были выполнены. Сумму причинённого ущерба заявитель оценил в 480 000 рублей. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что заявитель заказал и оплатил работу женщине-дизайнеру указанной фирмы, которая не оформила должным образом заказ, а денежные средства присвоила себе, после чего в срочном порядке уволилась из организации. В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудники полиции установили её местонахождение. Ей оказалась 52-летняя ранее не судимая жительница Черноморского района. Когда женщину задержали, она дала признательные показания и пояснила, что денежные средства потратила на собственные нужды...

Под видом госструктур

В свои преступные схемы мошенники умудряются «вписывать» даже государственные организации. К примеру, несколько месяцев назад Госкомитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым сообщал о новом виде СМС-мошенничества, который распространился на полуострове. Как сообщала пресс-служба ведомства, с соответствующей информацией к представителям общественного совета при Госкомрегистре обратились жители Симферополя. Люди рассказали о случаях, когда на их мобильные телефоны приходили сообщения якобы от государственного регистратора. «Кроме имени больше информации никакой нет. При этом идет ссылка на вирусный сайт. Практически каждая семья на полуострове уже столкнулась с процессом переоформления участков. Возможно, этим и пытаются злоупотребить мошенники, специально манипулируя словами, связанными с учетно-регистрационной сферой или любыми другими услугами», — сообщали в пресс-службе ведомства.

И даже Минфин Крыма оказался в схемах злоумышленников. Предупреждают об участившихся случаях мошенничества, когда активизировались некие личности, «втиравшиеся» в доверие к гражданам, выдавая себя за представителей этого министерства. В частности, была зафиксирована массовая рассылка на мобильные телефоны сообщений, содержащих вредоносные вложения, замаскированные под сообщения от крымского минфина. В том числе сообщалось, что Единым Центром возвратов неиспользованных накоплений проведена поверка документов конкретного человека на госвыплаты, а в результате проверочных мероприятий произведен перерасчет. По итогам такого перерасчета гражданину начислена денежная компенсация на внушительную сумму. И следовало предложение зайти на некий сайт. Также мошенники, чтобы завладеть деньгами крымчан, требовали незамедлительного перечисления определенных сумм денег на счета подставных «доверенных» лиц якобы в качестве «госпошлины» или других «обязательных» платежей. В случае же отказа оказывали моральное давление на граждан, заявляя, что причитающиеся им средства будут отправлены в бюджет государства, а дело передано в архив и не будет подлежать возврату. Но «их цель — получить доступ к вашему счёту и украсть деньги», — заявляли тогда в министерстве.