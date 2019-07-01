Коммуникации столицы

Чиновники снова заговорили о канализационном коллекторе, а «Крымтроллейбус» обрезает провода

Нынешнее лето в Симферополе выдалось богатым на разнообразные масштабные преобразования. В этой связи, первым делом на ум, конечно, приходит капитальный ремонт набережной и расчистка русел Салгира и Малого Салгира. Но это — далеко не единственные «активные точки» в крымской столице. На днях, к примеру, республиканский Минстрой снова вынес на повестку строительство нового канализационного коллектора, а сотрудники «Крымтроллейбуса» занялись наведением порядка с проводами.

Советский недострой законсервируют

«Крымский ТелеграфЪ» не раз рассказывал о том, как долго и, увы, медленно происходит появление в Симферополе нового коллектора глубокого заложения. Старый давно с большим трудом справляется с нагрузкой, выросшей к тому же в последние годы в разы. Поэтому крайне необходимо новое подобное сооружение, пока город не захлебнулся в нечистотах. И вот на минувшей неделе наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ», побывали на инспекции проектирования канализационного коллектора, которое проводил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Новый коллектор для Симферополя будет начинаться от Екатерининского сада, затем он спустится к Салгиру, пройдёт дальше вдоль реки и частично под ней, с учётом глубокого заложения, и выйдет в Гагаринском парке, в районе улицы Павленко. Затем по улице Калинина пересечёт железную дорогу, пройдёт по территории Мирновского сельского поселения и выйдет к Евпаторийскому шоссе. Далее трасса поворачивает на Монтажную улицу, с неё идёт по Укромненскому сельскому поселению к трассе «Таврида». Затем коллектор пересекает трассу, и его линия будет направлена на очистные сооружения. На время работ движение останавливаться не будет. Это предусмотрено проектом. Протяженность коллектора более 17 км. Стоимость почти 10 миллиардов рублей.

Михаил Храмов, министр строительства и архитектуры РК:

«Мы должны завершить проектирование в сентябре, получить экспертизу проектно-сметной документации в декабре 2019 года и в декабре-январе уже должны приступить к строительно-монтажным работам. Завершение работ планируем на декабрь 2022 года».

Сохранившийся с советских времён недостроенный тоннель, который проходит под центром Симферополя, использовать не будут, так как он расположен под многоквартирными домами. Было принято решение старый тоннель законсервировать. Существующий же коллектор, которым город пользуется сейчас, останется как резервный. Подрядчик также отметил, что строительство не повредит симферопольские дороги.

Дмитрий Шевченко, заместитель генерального директора «Тоннельгеострой»:

«Мы старались размещать строительные площадки и шахты таким образом, чтобы не затронуть собственников, не затронуть никакие памятники, проезды. Если, в случае необходимости, проезды будут перекрываться, то только в тех местах, где есть альтернативные объезды. Это всё будет согласовываться с органами ГИБДД».

Распутать город

Перемены в облике крымской столицы происходят и стараниями сотрудников предприятия «Крымтроллейбус». В частности, был проведён рейд по центральным улицам города, выявивший печальную картину: в Симферополе около 50% всех электрокоммуникаций являются незаконными. Проблема в том, что свисающие провода не только портят эстетический вид крымской столицы, но и зачастую собственники коммуникаций не соблюдают технические условия по их размещению. Естественно, нужно что-то с этим делать, и на Центральном рынке, к примеру, на нескольких опорах уже обрезали провода камер видеофиксации. Впрочем, Центральный рынок — это не первая точка сотрудников «Крымтроллейбуса». От проводов распутали и улицу Лермонтова.

Петр Клименко, начальник отдела транспортной безопасности ГУП РК «Крымтроллейбус»:

«Самовольно вешаются кабеля, которые мешают всем тем, кто разметил всё законно. Именно поэтому мы и провели инвентаризацию».

Рейд носил скорее профилактический характер. Всех собственников магазинов предупреждали об отключении незаконных проводов, но нашлась владелица, которая проигнорировала предупреждение и не узаконила камеру. Раньше можно было вернуть обратно своё имущество без разбирательств, но теперь владельцы незаконных подключений должны будут обратиться в «Крымтроллейбус», оплатить штраф, и только после этого они смогут забрать конфискованное имущество. Больше всего незаконных подключений наблюдается у интернет-провайдеров. Чтобы размещать свои сети на опорах «Крымтроллейбуса», они должны заключить договоры на временное размещение.

Сергей Петля, начальник отдела по работе со СМИ и населением ГУП РК «Крымтроллейбус»:

«Провайдеры должны к нам прийти и получить технические условия на размещение своих точек. Им выдаётся план, в котором указано, какие опоры они будут задействовать. Как и на каком расстоянии будет установлен кабель. Кабеля должны быть обязательно пронумерованы».

Так что если у кого-то из горожан вдруг пропадёт Интернет, причиной может являться и незаконно протянутая самим же провайдером сеть коммуникаций.