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СоциумПроблема

Затянувшееся ожидание

Когда блага цивилизации доберутся до Симферопольского района?

В прошлом выпуске «Крымского Телеграфа» (№ 535 от 5-11 июля) мы обещали рассказать читателям, как живётся жителям села Украинка, расположенного недалеко от Симферополя. Обитатели отдалённых крымских регионов часто сетуют на бытовые проблемы и тяготы, но, как выяснилось, и максимальная близость к столице не гарантирует даже элементарного комфорта и благоустроенности.

Дождевая и родниковая

На днях село Украинка отпраздновало своё 235-летие — оно было основано почти одновременно с закладкой Симферополя. Можно ли в наше время представить, что за почти два с половиной столетия здесь так и не появились элементарные блага цивилизации — водопровод и канализация? К сожалению, это так, несмотря на то что местные жители прилагают все усилия, чтобы получить доступ к заветному ресурсу. Люди постоянно и регулярно пишут жалобы и обращения во все инстанции, но до сих пор безрезультатно.

Сложно даже представить себе, как это — жить без водопровода. Но жителям Украинки пришлось приспособиться. Для бытовых нужд собирают дождевую воду: устанавливают во дворах контейнеры, ставят под крышами вёдра, куда небесная влага стекает по ливнестоку. Огородов в Украинке почти ни у кого нет — земли стоят невозделанные, ведь поливать посадки нечем, а в засушливую пору даже деревья гибнут, не то что более притязательные культуры. Те, кому повезло — на участке нашёлся источник, — выкопали колодцы (правда, из-за жары и скудных осадков в течение года они уже начали пересыхать). Остальные жители Украинки вынуждены покупать воду у частных поставщиков: 6 кубических метров обходятся в 1,5 тысячи рублей. Такие расходы на самый необходимый из ресурсов способны пробить брешь в любом семейном бюджете. Между тем пить привозную воду никто не решается — мало ли откуда поставщики её набирают. За питьевой люди с вёдрами ходят к ближайшему роднику. В общем, средневековые проблемы в XXI веке.

Когда-то будет...

Ещё при Украине люди, пытаясь решить проблему водообеспечения своими силами, собрали деньги на подготовку проектной документации для строительства водопровода. Но потом она куда-то исчезла.

После присоединения Крыма к России республика стала регулярно получать значительные вливания из федеральной казны. В том числе на развитие и благоустройство сельских территорий. Естественно, жители сёл и посёлков рассчитывали, что их жизнь постепенно будет меняться к лучшему, но, увы, счастливые перемены коснулись далеко не каждого. Обитатели Украинки, несмотря на миллиарды рублей, выделяемые федеральным правительством, по-прежнему остаются в стороне от денежных потоков.

«По последним данным, которые озвучивает наш депутат, перспективы следующие, — рассказывает жительница села Украинка Наталья Проплёткина. — Недалеко от нас расположено товарищество собственников недвижимости „Петровские скалы“, где тоже нет водопровода. Сейчас они собираются тянуть к себе трубу, и, если всё получится, напора будет достаточно, чтобы и нам подавать воду. То есть говорят, что вода когда-то будет, но когда — никто не знает».

За неимением источника

Прежде чиновники затягивали со строительством водопровода, ссылаясь на то, что Украинка расположена в горной местности, из-за чего прокладывать там любые коммуникации стоит слишком дорого. Тогда жители села проявили инициативу и отправили заявку на участие в Республиканской адресной инвестиционной программе на 2018-2020 годы. Вскоре пришёл ответ, в котором значилось, что граждане не имеют полномочий просить казённые деньги, даже если речь идёт о социально значимом проекте. Сделать это может только местная администрация. Люди обратились и туда, но получили совсем уж удручающий ответ: нет смысла даже проектировать водопровод, поскольку вблизи Украинки отсутствуют водные источники с достаточным запасом заветного ресурса.

«По имеющейся информации, централизованное водоснабжение села Украинка планировалось осуществлять с помощью водовода, запитанного ресурсом, поступающим из Северо-Крымского канала, — сообщает заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов. — На сегодняшний день указанный источник водоснабжения отсутствует. Кроме того, нет возможности осуществить подачу воды из подземных источников ввиду отсутствия скважин с необходимым дебетом. Одновременно сообщаю, что по заказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма выполнены работы по разработке единой схемы водоснабжения и водоотведения республики. В соответствии с этой документацией в селе Украинка не предусмотрено обустройство точки подключения централизованного водовода».

Конечно, администрация Симферопольского района не исключает внезапного появления технической возможности дать воду в Украинку. В этом случае, уверяют муниципальные власти, руководству Перовского сельского поселения будет рекомендовано в кратчайшие сроки разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы для выполнения работ по строительству водовода. Местным же жителям ничего больше не остаётся, как продолжать многолетнее ожидание.

В заключение остаётся лишь добавить: если крымские власти открещиваются изо всех сил от Северо-Крымского канала, не пора ли местным чиновникам подумать, как обеспечить ресурсом всё население, а не отдельно взятые населённые пункты?

Белла Добронравова
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 536 от 12 июля 2019 года

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Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:53

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