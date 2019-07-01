Острые вопросы

Севастополю нужно ещё больше денег, строек и решить вопрос с символикой

На минувшей неделе в Севастополе состоялось сразу два пленарных заседания местного парламента, назначенные на один день. Спектр вопросов, рассматривавшихся на них, — огромен. Мы обратили внимание лишь на наиболее острые.

О чём отчитывалась сенатор

9 июля, с утра, депутаты Заксобрания заслушали отчет Ольги Тимофеевой, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания города Севастополя, о проделанной ею работе за последние полтора года. В ходе своего выступления сенатор пояснила, что основные проблемы, с которыми она сталкивалась, касались переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также проектирования и строительства в рамках ФЦП в Севастополе объектов здравоохранения. Таких как: многофункциональный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, больницы скорой медицинской помощи и городской инфекционной больницы. Главные вопросы, с которыми здесь пришлось столкнуться, — это получение разрешительных документов на строительство, а также участие в торгах на выполнение строительных работ компаний не соответствующего уровня.

Ольга Тимофеева:

«Благодаря совместным действиям в 2018 году был решен один из принципиальнейших моментов: были полностью восстановлены функции и подтверждена независимость контрольно-счетной палаты. Контрольно-счетная палата — это основной инструмент законодательного органа власти, позволяющий как контролировать бюджетные траты, так и обеспечивать прогнозируемость развития города на уровне работы государственных программ. Этот вопрос, повторюсь, крайне важен, крайне принципиален, и в прошлом году он был решен».

Сенатор также рассказала о проведенной ею работе в рамках проектирования и строительства канализационных очистных сооружений «Южные», которая была связана с нарушением законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок. Именно это привело к утрате государственного контроля за целевым использованием бюджетных средств в размере более двух миллиардов рублей и угрозе срыва мероприятий ФЦП. Кроме того, ею была проделана работа в рамках Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, также была осуществлена попытка разрешить жилищный вопрос жителей Херсонесского маяка (в настоящий момент известно, что их оттуда всё-таки выселяют военные. — Ред.), кроме того, велись работы по сохранению права собственности на жилье военнослужащих ЧФ РФ, уволенных в запас. Также сенатор занималась вопросами по подготовке учреждений для организации детского отдыха, решала вопросы о заработной плате педагогов, о возврате депозитов гражданам, вкладчикам ПАР «Сбербанк России», и многое другое.

Отвечая на вопросы депутатов, сенатор рассказала и о причинах смены ею политической партии.

Ольга Тимофеева:

«Да, меня делегировала „Единая Россия“. Я многократно с конца 2014 года обращала внимание на то, что партия стала трансформироваться в „Партию регионов“. Это была моя позиция, которую я не скрывала и с которой я обращалась в разные органы власти. Но я не была услышана. Понимая, что процесс набирает негативный оборот, и понимая, как это сейчас может сказаться на избирательной кампании 2019 года. Как бы мы с вами паровозами не формировали список, пойдет отток голосов, прежде всего к парламентским партиям. Мной единолично было принято решение. Я ушла на платформу другой партийной силы для того, чтобы сформировать коалиционную группу с людьми, которых я знаю, которых я уважаю и с которыми я работала на протяжении многих лет».

В итоге депутаты признали работу сенатора удовлетворительной.

Казна увеличилась. Расходы тоже

Также на прошедшем заседании Законодательным собранием был принят ряд законопроектов. Так, депутаты удовлетворили протест прокурора города Севастополя на ряд пунктов закона города «О государственных должностях города Севастополя». Кроме того, депутаты приняли законопроект об отзыве губернатора во втором чтении. Напомним, что первое чтение законопроекта состоялось 4 июня этого года (и «КТ» тогда же подробно рассказывал о перипетиях данного процесса). После чего в документ были внесены поправки, в том числе учтены и реализованы различные замечания и предложения Правового управления Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Также депутатами в первом чтении были приняты изменения в трехлетний бюджет Севастополя. В соответствии с документом объем городской казны в 2019 году увеличится более чем на четыре миллиарда рублей. Это связано с увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также объемом безвозмездных поступлений. При этом на шесть миллиардов рублей вырастет и количество расходов. Докладчиком по данному вопросу выступил заместитель директора департамента финансов правительства Севастополя Михаил Ноздряков. Депутатов же интересовали вопросы, касающиеся целесообразности и обоснованности ряда измененных расходов. Так, председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева спросила о наличии согласований с Министерством финансов по значительному увеличению финансирования ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Представитель департамента финансов не смог ответить на этот вопрос. Кроме того, спикер спросила о функционировании инфекционной больницы в период создания модульного инфекционного блока. Докладчик, ссылаясь на информацию от городского департамента здравоохранения, сообщил, что модульный комплекс будет размещаться на территории больницы № 9 в Балаклаве, а пациенты инфекционной больницы в период строительства будут размещаться по другим лечебным учреждениям, в том числе и крымским. Помимо этого, звучали вопросы о целесообразности выделения более 10 миллионов на проекты межевания и планировки территории у горы Гасфорта, увеличения финансирования государственной телекомпании, выделения средств на исполнение судебных решений и многие другие. В итоге за принятие данного законопроекта в первом чтении проголосовал 21 депутат, при этом срок внесения в него поправок был определен до 16 июля этого года. Также на прошедшем заседании депутатами был рассмотрен и ряд иных законопроектов.

Снова пробуксовывают

А во второй половине того же дня, 9 июля, в Законодательном собрании города состоялось внеочередное пленарное заседание, назначенное депутатами в связи с поступившим от губернатора требованием рассмотреть проект закона «О гербе города Севастополя», а также «О флаге города Севастополя». Но в итоге ни один из этих законопроектов так и не был принят депутатами.

Напомним, что в 2018 году севастопольский парламент не поддержал вариант законопроекта, подготовленный Правительством Севастополя «О гербе города Севастополя». В этот раз, как и в предыдущий, мнения депутатов также разошлись. Часть парламентариев склонялись к тому, чтобы поддержать советский герб и, соответственно, сам законопроект, другая часть придерживалась того мнения, что решение должны принимать жители, учитывая мнения экспертов и геральдического совета при Президенте Российской Федерации.

Что же касается законопроекта «О флаге города Севастополя», то здесь мнения законотворцев также разделились. Часть депутатов заметила, что вопросы герба и флага следует рассматривать совместно. В итоге оба законопроекта депутаты так и не поддержали.

«Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о разногласиях, существующих в городе по вопросу принятия герба и флага города. Так, Правительство Севастополя намерено поддержать уже существующий герб города-героя. С другой же стороны, есть предложения принять в качестве герба существовавший ранее герб времен Российской империи, а также имеются предложения по созданию в городе совершенно нового герба. Одно из таких предложений было ранее озвучено «Историко-культурной просветительской организацией «Морское собрание», о чём мы рассказывали в прошлом номере газеты.

В общем, как мы уже говорили, мнения разошлись. И кардинально. Есть веские аргументы разных известных и имеющих определенный «вес» и репутацию людей за каждый из предложенных вариантов. И на этой неделе спектр мнений пополнился еще одним. И опять же довольно веским. Вот что по поводу «гербовых баталий» сообщил общественности бывший председатель севастопольского горсовета Иван Ермаков на своей странице в Фейсбуке: «И опять споры вокруг символов Севастополя. Каждый старается дать им оценку по своему разумению, и это правильно. Но ведь существуют общие для всех принципы и интересы, не правда ли? Вот относительно гимна, как одного из символов Севастополя, как-то никто и не спорит. Легендарный и точка. Никто даже не предлагает „Боже, царя храни“ и прочее из прошлой жизни. По флагу, одному из основных символов государственности, полотнищу с изображённым на нём гербом (эмблемой), тоже как бы особых разногласий не просматривается. Гвоздём несогласованности явился герб и его изображение на флаге Севастополя. Герб — официальная эмблема, часто являющаяся составной частью флага. В данной ситуации его изображение предусматривается на флаге города-героя Севастополя. Какой герб нужен и должен быть у Севастополя: царских времён или советских? Можно вести любые „умные“ дебаты. Но <...> опять не заладилось, как, впрочем, и по многим вопросам бытия городского. Наверное, умных и говорливых много, а вот деловых — дефицит. Что можно сказать о вариантах предлагаемых гербов? Царский. Что в нём говорит о Севастополе? Да как бы и ничего. Советский — узнаваем сразу, без надписей. Символ — памятник, известный всему миру, звезда героя на белом фоне, подчёркивающем его белокаменность, синий фон — это символ моря и, наконец, лавровая ветвь — символ героизма в двух оборонах. Я бы добавил георгиевскую ленту, как символ героизма горожан во все времена, в том числе и в 2014 году, и гордое имя Севастополь назло врагам и злопыхателям. Да, принимать символы должны и депутаты, и губернатор, иначе для чего их севастопольцы избирают?»