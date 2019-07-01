От интереса до истерии

Западные СМИ заинтересовали грязевые ванны, полёты разведчиков, новые антироссийские санкции и «ход конём»

На этой неделе зарубежные издания и сайты, рассказывающие в том числе о Крыме, обратили внимание на создание «Клуба друзей Херсонеса Таврического», на экзотику Керченского полуострова, на жёсткое решение ПА ОБСЕ и провокационные манёвры британского военного самолёта.

В Крыму всё интересно

Снимок людей, принимающих грязевые ванны в озере Чокрак у села Курортное на Керченском полуострове, попал в подборку лучших фотографий со всего мира, сделанную в июле изданием The Straits Times. Это ещё раз подтверждает, что, несмотря на сильную антироссийскую пропаганду, людям на Западе интересно всё, что происходит на полуострове. Интересно как обычным, нормальным людям, не отягощённым грязными политическими играми. Кроме фотографии купающихся в крымской грязи курортников, в подборку лучших снимков попали кадры с фестиваля Bull run в испанской гавани Дении недалеко от Аликанте, фото смятых останков автобуса, который разбился на скоростной автомагистрали Дели — Агра, недалеко от Агры, снимок бангладешцев, перебирающихся по разбитому мосту Бейли в Силхете, и другие любопытные фотографии.

В русле антироссийской истерии

На днях Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил антироссийскую резолюцию по Крыму. С украинской (что неудивительно, впрочем) подачи — автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов. Он предлагает осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма, призывает Россию вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины. Кроме того, в проекте резолюции осуждаются действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. Российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, но ассамблея таки включила ее в повестку своей работы на летней сессии. И, соответственно, проголосовали, что называется, «в русле антироссийской истерии». Всё это, конечно, не повлияет на статус Крыма как российской территории. И Москва в очередной раз заявила, что жители Крыма в 2014 году приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Опасные манёвры

Британские СМИ рассказали о провокационном, по мнению некоторых российских экспертов, событии — около 5 утра 9 июля во время учений НАТО самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских Военно-воздушных сил Великобритании совершил облет побережья Крымского полуострова. Сначала на онлайн воздушных трекерах самолёт появился неподалеку от грузинских территориальных вод. В 5:20 он приблизился к порту Новороссийск, где расположена Военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. В 6:25 Sentinel R.1 сделал круг близ Новороссийска и продолжил полет уже неподалеку от побережья Крымского полуострова. После этого он продолжил полет вблизи Севастополя и Южного берега полуострова Крым. А в 7:50 Sentinel R.1 взял курс на аэродром базирования.

Опасные манёвры британского самолёта-разведчика вблизи РФ, возможно, связаны с проходившими в те дни на Чёрном море межнациональными учениями «Си Бриз-2019». Учения были инициированы Украиной, а Украина допускает натовские войска на свою территорию для участия в этих учениях с 1997 года.

«Троянский конь» на Кипре?

Кипрская газета опубликовала материал о том, как Россия «пытается осуществить политику троянского коня» на этом острове. Речь о том, что Россия хочет открыть там представительство Крыма. «Согласно различным источникам, несмотря на неизменную позицию ЕС, Россия собирается открыть на Кипре так называемый „Крымский дом в Европейском союзе“, дабы сформировать положительный образ Крыма, продвигать идеи о том, что территория Крыма является территорией Российской Федерации, а также на создание на этом острове плацдарма, представляющего интересы полуострова по гуманитарным вопросам в других странах ЕС». Здесь же делаются предположения, что Кипр никогда официально не одобрит открытие такого представительства в своей республике, а поэтому Россия прибегает к особым методам для достижения своей цели. Дескать, Москва часто отстаивает свои конкретные интересы в ЕС через Кипр, используя сложившиеся на протяжении многих лет религиозные и культурные связи между двумя странами. И, «эксплуатируя эти связи сегодня, Москва организует культурные мероприятия, направленные на реализацию своих замыслов, и представляет их как жесты доброй воли. В данном случае, чтобы обойти стороной возражения правительства Кипра, она планирует изменить название Крымского дома в Евросоюзе на «Клуб друзей Херсонеса Таврического».