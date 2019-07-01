«Парад не состоится», или Билеты, которых не существует

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал читателям о том, что в Севастополе некие предприниматели продают билеты на бесплатный праздник, день ВМФ, который регулярно отмечается в городе в последнее воскресенье июля. Реакция не заставила себя долго ждать. Вскоре после публикации материала сотрудники туристической компании связались с покупателем и предложили вернуть ему деньги за приобретенные билеты, сообщив, что... парад не состоится. Да уж, ничего не скажешь, смелое заявление — отменить парад флота в Севастополе!

Немного предыстории

Напомним немного предысторию этого дела. Традиционно каждый год в последнее воскресенье июля в Севастополе празднуют День военно-морского флота. Пожалуй, это одно из самых красочных и массовых представлений, которое разворачивается прямо в центре города. Ежегодно шоу посещает около сотни тысяч человек. В программу мероприятия входит парад кораблей, пуски ракет, военно-спортивное шоу, театрализованное представление и многое другое. Для многих горожан и гостей города этот праздник всегда был и остается, пожалуй, самым запоминающимся событием лета. Но есть компании, которые пытаются заработать на абсолютно бесплатном празднике и чуть ли не каждый год пытаются продавать билеты гостям Севастополя. Вот и в этом году продажей билетов на День ВМФ занялась некая фирма (данные которой имеются в распоряжении «КТ»), а информация об этом была размещена на сайте данной фирмы. При этом, как следует из имеющейся у редакции переписки коммерсантов с потенциальными покупателями, стоимость билетов зависит от выбранного покупателем сектора и составляет от 2,5 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб...

Но после соответствующей публикации об этом в нашей газете последовала и реакция со стороны этих самых предпринимателей.

Воспользовался кто-то другой?

В частности, возвращаясь к заявлению об «отмене парада» в Севастополе, интересно вот что. Нам удалось прослушать запись телефонного разговора представителя вышеупомянутой фирмы с человеком, который приобрёл билет сомнительного происхождения. Сотрудница представилась коммерческим директором компании Ухтеевой Анжелой. «Господин Тихонов, я вас официально предупреждаю о том, что вам необходимо подойти к нам в офис и мы вам вернем ваши деньги, в связи с тем что наш парад в том месте не состоится... Я первый раз слышу, что наши билеты содержат символику Минобороны. Мы билеты не печатаем. Единственное, что у нас есть — это чеки и счета, которые мы вам выставляем», — сообщила женщина.

В процессе разговора сотрудница компании пояснила, что даже не представляет, кто печатал данные билеты. Она рассказала, что, несмотря на то что на приобретенных билетах имеется адрес их туристической компании, а также номер телефона, с которого она как раз сейчас и звонит, она не представляет, кто именно и какая типография могла их напечатать. А также сообщила, что данная информация находится в открытом доступе и ей мог воспользоваться любой человек и напечатать ее на неизвестных ей билетах.

«По всей видимости, это не наши билеты, я не знаю, где вы их приобрели и у кого. Мой телефон не секрет ни для кого, он указан на всех прайсах, и любой человек может использовать информацию о нас в каких угодно целях. Я не могу нести ответственность за людей, которые на улице получают наши прайсы с нашими телефонами», — уверяет представительница фирмы, как это можно судить из записи телефонного разговора, имеющегося в распоряжении «Крымского телеграфа».

Покупателем билетов оказался юрист Антон Тихонов. И он заверил «КТ» в том, что билеты, приобретенные им, он получил именно в офисе данной туристической компании.

Странные обстоятельства

Покупатель билетов, как он говорит, не собирается останавливаться на достигнутом и будет «идти до конца, пока правоохранительные органы не поставят точку в данном деле и вина компании не будет доказана».

Антон Тихонов:

«Это смешно! Компания осуществляет продажу билетов на день ВМФ России, проводимый в Севастополе 28 июля. Реклама о продаже таких билетов размещена на сайте компании. Билеты в количестве двух штук были приобретены мною и моей подругой по выставленному этой компанией счету. Согласно ответу Министерства обороны России, платных билетов на данный праздник не существует, билеты являются пригласительными и выписываются без взимания каких-либо денежных средств. Таким образом, факт продажи несуществующих услуг может быть рассмотрен как мошенничество (ст. 159 УК РФ). В связи с чем мной было написано соответствующее заявление в прокуратуру. После подачи данного заявления, пятого июля этого года представительница компании, назвавшая себя коммерческим директором, позвонила мне, как покупателю билета, и сообщила, что по указанным билетам я получить услугу не смогу. Она рассказала, что билеты они не продают, а только выставляют счета. Звонила ли Ухтеева другим покупателям такой услуги, мне неизвестно. На вопрос, каким образом у меня оказались сами билеты, если её фирма их не продает, она ответить тоже не смогла. На вопрос, на основании чего на билетах используется символика Черноморского флота, она также не ответила».

Антон Тихонов пояснил, что в случае если действительно вышеупомянутая фирма ранее имела возможность продавать билеты и лишилась ее, то должны существовать некие разрешительные документы на коммерческое использование части парка и на продажу билетов. Это, по его словам, могут быть договора аренды, агентские соглашения с Министерством обороны или разрешительные письма, которые были расторгнуты или отозваны, в результате чего предоставить купленные услуги оказалось невозможно. «В случае отсутствия таких документов факт продажи услуг, которые заведомо не могут быть оказаны, должен быть квалифицирован как оконченное мошенничество», — уверен Тихонов.

А ещё интересно, что скажут об этом в прокуратуре и в руководстве флота?..