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Говорят, что... пляж перегородили забором Не пожелавший представиться отдыхающий возмущен: «Администрация Алушты, объясните, пожалуйста, следующее явление. В алуштинском районе в посёлке Бондаренково с какого-то перепугу поставили забор. Там всю жизнь припарковывали машины и отдыхали люди. А теперь на маленьком клочке земли теснится народ. Местные говорят, что это в связи с тем, что там небезопасный пляж... И нет спасателей. Ну как бы там, где открыты пляжи, особо тоже не безопасно. Все пляжи грязные, не расчищенные. Усыпаны огромными валунами. Откройте людям проезд, хватит издеваться над нами! Отличный туристический сезон с закрытыми пляжами! И расширьте дорогу, аварии там происходят из-за невозможности разъехаться!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 536 от 12 июля 2019 года Еще статьи: Говорят, что... пляж в Любимовке превращается в помойку Говорят, что... спасателям нет дела до отдыхающих Говорят, что... туристов напугала «детская зона» Беляус стал доступен Говорят, что... туалеты закрыли на замок