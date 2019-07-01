Говорят, что... в парке вместо туалета ­поставили его муляж

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Житель Симферополя Виктор Б. проявил наблюдательность: «В парке имени Шевченко более двух лет назад были установлены несколько кабинок биотуалетов в виде вагончика. Но их эксплуатация так и не началась. Печально то, что они только создают видимость рабочих кабинок, и наверняка те, кто их устанавливал, отчитались о выполненной работе по благоустройству парка. На задней стороне вагончика на фото внизу можно увидеть трубу, незавершенный вывод для канализации. Вот так вот иногда в нашем городе облагораживают парки отдыха!»