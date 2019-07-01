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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в парке вместо туалета ­поставили его муляж

Житель Симферополя Виктор Б. проявил наблюдательность: «В парке имени Шевченко более двух лет назад были установлены несколько кабинок биотуалетов в виде вагончика. Но их эксплуатация так и не началась. Печально то, что они только создают видимость рабочих кабинок, и наверняка те, кто их устанавливал, отчитались о выполненной работе по благоустройству парка. На задней стороне вагончика на фото внизу можно увидеть трубу, незавершенный вывод для канализации. Вот так вот иногда в нашем городе облагораживают парки отдыха!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 536 от 12 июля 2019 года

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Просмотров: 98 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:15

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