→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Севастополе обосновались «Карлсоны, что живут на крыше» Говорят, в городе-герое на одной из городских крыш обосновалась группа людей. «Может, это мультяшные Карлсоны?» – острят по этому поводу местные. И над этим действительно можно было бы посмеяться, если бы всё не было слишком реалистично и серьезно. Граждане на крыше ведут себя как дома. Более того. Они даже установили в месте своей дислокации объемные мусорные баки. Видимо, с тем расчетом, что прилетит вдруг персонаж из другого мультфильма, волшебник в голубом вертолете, и заберет все отходы их жизнедеятельности (мусоровозу-то на такую высоту явно не забраться). Однако фантазии фантазиями, а что же происходит на деле? Всё намного банальнее. Сотрудники столовой, что расположена в остановочном комплексе на ул. Героев Сталинграда, просто расширяют свою «сферу влияния». Свое рабочее время они проводят на крыше рядом с мусорными контейнерами, совмещая должностные обязанности (чистку овощей) с перекуром. Такая ситуация порождает массу вопросов, среди которых: «Соответствует ли всё это санитарным нормам?» и «Нормально ли, что баки с отходами стоят в не оборудованном для этого месте, прямо над головами сотен проходящих и ожидающих своего транспорта на остановке людей?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 536 от 12 июля 2019 года Еще статьи: Говорят, что... мусора всё больше Говорят, что... море удобряют канализацией Мусорники размещают прямо под окнами Яды атакуют Говорят, что... есть зловонное озеро в зеленой зоне Просмотров: 95 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:16