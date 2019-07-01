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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... туристы сбились с ног в поисках «мусорок»

Говорят, особо воспитанные туристы впадают в ступор от полного отсутствия на некоторых крымских пляжах мусорных корзин. В качестве примера приводят пляж в посёлке Морское. «Где они, мусорки? Уже который день подряд наблюдаем картину – горы мусора либо на ступенях, либо стоят пакеты, набитые мусором, либо мусор закопан в песке! Во-первых, пляж никто не убирает, что также очень неприятно, мы дважды за эту неделю сами собирали мусор и несли его до контейнеров, находящихся довольно далеко от пляжа! Во-вторых, отсутствие мусорных корзин влечёт за собой в том числе и заболевания, т.к. скопление всяких мошек, запах гниения привлекает мух и прочих насекомых; ну и как следствие – загрязнение пляжей приводит к загрязнению моря!» – поделились своими впечатлениями от пребывания в Морском в одной из популярных соцсетей гости из Санкт-Петербурга. И напомнили, что сейчас в России проводится много мер и мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в стране. Мол, очень бы хотелось, чтобы и Крым со своими пляжами в этом поучаствовал.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 536 от 12 июля 2019 года

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Просмотров: 176 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:18

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