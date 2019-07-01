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Спорт

С «полей» юбилейной Универсиады

Что происходит в Неаполе и на что рассчитывать нашим спортсменам?

Нынешнее предолимпийское лето богато на комплексные соревнования. Не успели поклонники российского спорта насладиться блестящей победой в общекомандном зачёте на II Европейских спортивных играх в столице Белоруссии Минске, где соревновались 50 сборных из стран Старого Света, как внимание мировой спортивной общественности привлёк к себе итальянский Неаполь. В этом старинном городе проходит 30-я юбилейная Универсиада — 2019, в которой шесть тысяч спортсменов из 122 стран выступают в 18 видах спорта, где для них приготовлено 222 комплекта медалей.

Что нужно знать

Летние Универсиады пришли на смену Всемирным университетским играм, проводившимся с 1923 по 1957 год, шестнадцать раз. Начиная с 1959 года по настоящее время раз в два года проводятся летние Универсиады. В них в составе сборных своих стран могут участвовать исключительно граждане этих стран, в возрасте от 17 до 28 лет. При этом они должны быть действующими студентами или закончить вуз не ранее года до начала Универсиады.

Обязательным условием является включение в программу летних стартов студентов четырнадцати олимпийских видов спорта: баскетбола, водного поло, волейбола, дзюдо, лёгкой атлетики, плавания, прыжков в воду, большого и настольного тенниса, спортивной и художественной гимнастики, тхэквондо, футбола, фехтования. Все они сейчас представлены в Италии, куда летняя Универсиада пришла спустя 44 года. Ведь до Неаполя она трижды проходила в Турине (1959 и 1970) и в Риме (1975 год). По желанию её нынешних организаторов в программу были включены ещё четыре вида: парусный спорт, регби-7, пулевая и стендовая стрельба. Рабочая часть студенческого форума спорта запланирована с 4 по 14 июля.

Руслан Шахбазов

Половина пути пройдена...

...Поэтому наш еженедельник принял решение, как говорится, шагать не по дням Универсиады, а по видам спорта, делая, прежде всего, акцент на выступлениях российских спортсменов, большинство из которых только осваиваются на международной арене.

Пока, на половине пути к финишу, из 18 видов спорта завершилась борьба только в четырёх: дзюдо, спортивная гимнастика, регби-7, прыжки в воду.

Начнём с дзюдо, которое демонстрирует стремительное развитие в стране. Выступления на татами в Неаполе начались с выигрыша золотой медали Русланом Шахбазовым (до 90 кг), и эту победную традицию продолжил Евгений Прокопчук (до 96 кг) и команда России (Исмаил Часыгов, Прокопчук, Абас Азизов, Роман Донцов, Шахбазов), обыгравшие в финале южнокорейцев, а Часыгов (до 66 кг) ещё добыл и «бронзу». И мы поздравляем двукратных чемпионов Универсиады Прокопчука и Шахбазова.

В свою очередь российские девушки Мадина Таймазова (до 70 кг), Анна Гущина (свыше 70 кг), Наталья Голомидова (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Дарья Бобрикова (до 52 кг) в личном первенстве застыли в «бронзе», а в командной борьбе (Бобрикова, Голомидова, Бадурова, Таймазова, Гущина) отметились «серебром», уступив в финале японкам.

Спортивная гимнастика. В командных соревнованиях у мужчин и у женщин сильнейшими становились японцы. Наши ребята (Иван Стретович, Кирилл Прокофьев, Илья Кибартас) пропустили вперёд ещё и тайваньцев, в итоге став третьими. А у прекрасного пола российские девушки (Лилия Ахаимова, Татьяна Набиева, Ульяна Перебиносова) стали владельцами серебряных наград.

Японцы Казума Кайя и Итоми Атакеда были лучшими в многоборье. Первый оставил на втором месте нашего Стретовича, а вторая опередила Перебиносову и Ахаимову. Ведя борьбу на отдельных снарядах, российские студенты стали обладателями медалей разного достоинства. «Золото» завоевали Прокопьев (вольные упражнения), «серебро» — Стретович (брусья), Ахаимова (опорный прыжок), Набиева (брусья), «бронзу» — Стретович (перекладина), Набиева (опорный прыжок), Перебиносова (бревно и вольные упражнения).

Евгений Прокопчук и Георгий Елбакиев

Регби-7

Этот игровой вид спорта будет дебютировать на Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020. Поэтому нет ничего удивительного в том, что среди мужчин и женщин победили японские студенты. Ну, а российские девушки были удостоены бронзовых медалей, а ребятам достались только «деревянные» медали. Так сами игроки называют четвертое место, занятое в любом турнире.

Прыжки в воду. Ныне по всем возрастным категориям в этом виде спорта доминируют китайцы, которые на нынешней Универсиаде представлены не основным составом. Ведь в национальной команде у них тоже немало студентов, но они сейчас напряжённо готовятся к чемпионату мира по водным видам спорта, который скоро будет проходить у них на родине. Но и «дубль» у них достаточно силён, завоевав в Неаполе львиную долю золотых медалей. Однако нашлись смельчаки в лице мексиканских парней и девушек, кстати все они входят в национальную сборную своей страны, которые смогли лишить китайцев трёх наград высшего достоинства. Ну, а на долю россиян пришлись «серебро» — его были удостоены Егор Лапин и Евгения Селезнёва (трамплин, микст), Илья Молчанов и Никита Николаев (трамплин 3 м, синхрон) и «бронза», которая досталась Молчанову (трамплин 3 м), Карине Шкляр (трамплин 3 м), Илье Смирнову и Дарье Сельвановской (вышка, микст), мужской сборной в командном зачёте.

Подходят к финишу состязания пловцов, фехтовальщиков, стрелков в тире и на стенде, начались соревнования в других видах спорта. Их итоги мы подведём в следующем номере «Крымского Телеграфа».

Ну, а теперь познакомьтесь с общекомандным зачётом, после пяти дней Универсиады. Хотя больше всех наград за эти дни завоевали парни и девушки из России (9 золотых + 17 серебряных + 22 бронзовых = 48 медалей), но из-за недостатка «золотого запаса» сборная пока находится на пятом месте. Впереди наших студентов сборные Японии (19 + 12 + 11 = 42), Китая (14 + 5 + 1 = 20), США (12 + 10 + 7 = 29), Южной Кореи (10 + 8 + 11 = 29), а позади — Италии (5 + 8 + 13 = 26), ЮАР (5 + 1 + 0 = 6), Тайваня (4 + 8 + 3 = 15), Мексики (4 + 6 + 4 = 14), Франции (2 + 5 + 5 = 12). Уже 40 стран завоевали медали и получили возможность бороться в общекомандном зачете, а 22 — имеют в своих рядах чемпионов Универсиады в Неаполе-2019.

Ну, и конечно, следует отметить, что японцы выступали во всех перечисленных выше видах спорта своим олимпийским составом, который вот уже третий год «обкатывают боем» на летних Всемирных Универсиадах перед Играми XXXII Олимпиады у себя в Токио-2020. Увы, этого не скажешь об американцах и китайцах и, конечно же, о нашей, стопроцентно студенческой сборной.

Гарик ОРЛОВ
Фото eurosport.com, cska.ru, cloudinary.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 536 от 12 июля 2019 года

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Просмотров: 62 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:30

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