Пока только воспоминания

С каждым сезоном гонки становятся всё труднее, а их участники молодеют

В конце минувшего века шоссейный велоспорт в Крыму был одной из рекламных спортивных карточек нашего южного региона. Здесь были воспитаны десятки мастеров гонок на шоссе, во главе с Анатолием Череповичем и Виктором Климовым, проходило много велосипедных соревнований разного уровня, вплоть до международных. Крым являлся основным полигоном для проведения чемпионатов страны по многодневным гонкам. Увы, сейчас, всё это в прошлом. Но славный период оставил в Крыму массу поклонников этого спорта.

Внимание к Гранд-турам

Будем откровенными, сейчас шоссейный велоспорт постепенно теряет свою популярность и во многих российских регионах. Во всяком случае, наши юные гонщики, достигнув зрелого возраста, стремятся попасть к менеджерам зарубежных профессиональных команд (сейчас в России лишь один профессиональный клуб — «РусВело»). Именно лучшие гонщики из этих команд и стартуют в каждом сезоне, в Гранд-туре, в котором самыми престижными являются три многодневные гонки — Джиро д’Италия, Тур де Франс, Вуэльта.

Они проходят по дорогам Италии, Франции, Испании, порой заезжая в соседние страны. Как правило, таких этапов двадцать один, общей протяжённостью от 3000 до 4000 км. Этапы делятся на равнинные, холмистые, среднегорные и горные, и обязательно разыгрываются два-три этапа в индивидуальных гонках на время. Кроме чемпиона и призёров этапа, получающих солидные денежные призы, бонусные секунды начисляются лидеру гонки, лучшим в очковом, горном, спринтерском, молодёжном, бойцовском зачёте. Во время многодневной гонки они выступают в рубашках, отличающихся по цвету от формы иных команд. Всем этим многодневкам уже или за сто лет, или они приближаются к этому возрасту. И, что интересно, с каждым сезоном гонки становятся всё труднее, а их участники молодеют. Причём велотуры редко заезжают в крупные города, зато часто финишируют в провинциальных или курортных.

Борьба за лидерство

По установившейся традиции первой в каждом сезоне стартует многодневка «Джиро д’Италия», которая в этом году проводилась в 102-й раз, и её трасса протяжённостью в 3486,5 км пролегала из Болоньи до Вероны. На старт вышли 176 гонщиков из 22 профессиональных команд, стремящихся покорить трассы регионов Ломбардия, Эмилия-Романья, выйти к побережью Тирренского моря, штурмовать в Альпах легендарные горные вершины Мортироло и Гавия. А единственный на гонке выходной день, который был запланирован после девятого этапа, они провели в соседнем с Италией Сан-Марино.

Итак, по улицам Болоньи была проведена индивидуальная гонка на 8 км, в которой первенствовал словенец Примож Роглич, надевший на свои плечи розовую майку лидера гонки после первого этапа. А уже второй этап протяжённостью в 205 км стремительным рывком выиграл немец Паскаль Аккерман, а Роглич сохранил за собой титул лидера многодневки, который удерживал ещё три этапа. И это притом, что на них побеждали колумбиец Фернандо Гавирия, эквадорец Ричард Каранас, второй успех отметил Аккерман, который вновь был неудержим за счёт мощнейшего рывка на финише равнинного этапа.

Но вот на шестом холмистом длиннейшем этапе (238 км) Роглич не успел вписаться в отрыв, в котором тон задавали хозяева трассы итальянцы. Этап выиграл Фадета Маснадо, а новым лидером стал Валерио Конти, что привело в восторг жителей Джованни-Ротондо, которые устроили настоящий карнавал в честь своих земляков. Конти удалось красоваться в розовой майке лидера, как и Рогличу, пять этапов подряд, но, в отличие от него, Валерио не сумел выиграть ни одного этапа. Первыми на них становились: испанец Пельо Бильбао, австриец Калеб Юэн, вторую «разделку» на 34,8 км в Сан-Марино вновь выиграл Роглич, француз Арно Демар, вновь Юэн.

На двенадцатом этапе уже запахло приближающимися Альпами, и Конти не выдержал испытание среднегорьем, уступив розовую майку словенцу Яну Поланцу, а первым в Пенероло финишировал итальянец Изаре Бенедетти. И вот наступил день, которого ждали россияне. На тринадцатом этапе из Пенероло в Чередале-Реале, на первом горном этапе (196 км), в отрыв ушёл россиянин Ильнур Закарин. Он первым пронёсся над белой финишной линией, а в личном зачёте поднялся на третье место, уступая три минуты лидеру Поланцу. Но уже на следующий день гонщикам на четырнадцатом этапе пришлось «карабкаться» на знаменитую вершину Колле Сан-Карло, где великолепно выступил, одержав трудную победу, вторую на гонке, эквадорец Каранас, ставший новым лидером многодневки. Обратил на себя внимание россиянин Павел Сиваков, который два дня подряд заканчивал этапы в десятке сильнейших. И все сразу вспомнили, что три года тому назад Ричард Каранас был изгнан из сборной Эквадора за пьянки. Этот горький урок пошёл гонщику на пользу. Свой класс он смог подтвердить, не снимаю розовую майку до финиша многодневки в Вероне. А на оставшихся семи этапах лучшими были: итальянцы Дарио Катальдо, Джулио Чикконе, Дамиано Чима, француз Нанс Петерс, колумбиец Эстебан Хавес, вторую победу одержал испанец Пельо Бильбао, американец Чед Хага.

Долой «дружбу»

Как правило, на многодневках к заключительному этапу всё уже ясно в личном и командном первенстве. Поэтому финишный этап не случайно зовётся «Этап дружбы», и гонщики особо не напрягаются. Но организаторы нынешнего «Джиро» последний этап посвятили третьей по счёту «разделке» на 17 км, где не «посачкуешь», а надо «вламывать на полную», чтобы не растерять своё накопленное на предыдущих двадцати этапах ыремя. Здесь уже не до «дружбы», в любом её проявлении. В общем, всем пришлось поработать.

Розовую майку лидера сохранил впервые победивший на Гранд-турах эквадорец Ричард Каранас — 90:01.47. Он опередил на минуту 5 секунд известного итальянского гонщика Винченцо Нибали и на две минуты 30 секунд — словенца Приможа Роглича. Девятое и десятое места достались россиянам Павлу Сивакову и Ильнуру Закарину.

Лучшим по очковому зачёту стал немец Паскаль Аккерман, а «горным королём» — итальянец Джулио Чикконе. Его земляки Фаусто Маснадо и Дамиано Чима стали лучшими, соответственно, в спринтерском и бойцовском зачёте, а колумбиец Мигель Анхель Лопес — в молодёжном зачёте. В командном первенстве сильнейшим стал испанский клуб «Мовистар».

Следующая наша встреча с шоссейниками произойдёт на легендарном Тур де Франс, на финише в Париже.