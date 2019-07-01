Когда нужен переводчик?

В каких случаях необходимо переводить официальные документы с иностранного языка

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня мы расскажем, в каких случаях необходимо переводить официальные документы с иностранного языка. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Немного о статусе

Удостоверение верности перевода документов на русский язык может потребоваться при обращении в различные государственные органы РФ с документами, в том числе выданными за рубежом: в загс, при оформлении загранпаспорта, получении гражданства РФ или вида на жительство, представлении документов в суд, представлении документов на регистрацию недвижимости и т.п.

Русский язык является государственным языком РФ на всей ее территории. Этот статус русского языка предусматривает обязательность его использования в определенных сферах, в частности при ведении делопроизводства.

Документы, составленные на иностранном языке и представляемые в различные государственные органы, органы местного самоуправления, суды, органы Росреестра, должны быть переведены на русский язык, а перевод — надлежащим образом удостоверен.

Об исполнителях и целях

Свидетельствование о верности перевода документов с одного языка на другой является одним из нотариальных действий и производится посредством совершения нотариусом удостоверительной надписи. Однако стоит четко понимать, что нотариус не проверяет точность перевода, а только регистрирует и официально свидетельствует факт выполнения работы конкретным переводчиком. При этом данные о переводчике и образец его подписи хранятся в реестре нотариуса. Переводчик несет личную ответственность за правильность перевода. Перевод может выполнять только исполнитель, имеющий высшее образование по специальности лингвист-переводчик. Это значит, что документ, переведенный вами лично, нотариус не заверит. За границей указанное нотариальное действие совершает консульское должностное лицо.

Верность перевода документов на русский язык потребуется удостоверить при подаче гражданином документов, в частности, в следующих целях:

1) государственная регистрация актов гражданского состояния (например, заключение брака);

2) оформление загранпаспорта;

3) обращение физического лица — налогового резидента РФ в налоговый орган в целях зачета в РФ суммы налога, уплаченного с полученных доходов в иностранном государстве;

4) получение гражданства РФ;

5) получение вида на жительство;

6) принятие документов в качестве доказательств при рассмотрении дел в суде;

7) участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;

8) усыновление иностранными гражданами ребенка, являющегося гражданином РФ;

9) при совершении сделок с недвижимостью может, в частности, потребоваться перевод документов одной из сторон сделки, которая является иностранным лицом (физическим или юридическим).

Поэтому, имея на руках какой-либо документ на иностранном языке, для обращения с ним в государственный орган следует заранее подготовиться и осуществить перевод у квалифицированного специалиста, заверив перевод у нотариуса.

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