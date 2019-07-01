Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Стимул» для избранных
Говорят, что... крымчане возмущены «нало ...
Как напоить полуостров
«Вас разводят»
«Оборонка» буксует, подлодки множатся
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумКонсультации эксперта

Когда нужен переводчик?

В каких случаях необходимо переводить официальные документы с иностранного языка

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня мы расскажем, в каких случаях необходимо переводить официальные документы с иностранного языка. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Немного о статусе

Удостоверение верности перевода документов на русский язык может потребоваться при обращении в различные государственные органы РФ с документами, в том числе выданными за рубежом: в загс, при оформлении загранпаспорта, получении гражданства РФ или вида на жительство, представлении документов в суд, представлении документов на регистрацию недвижимости и т.п.

Русский язык является государственным языком РФ на всей ее территории. Этот статус русского языка предусматривает обязательность его использования в определенных сферах, в частности при ведении делопроизводства.

Документы, составленные на иностранном языке и представляемые в различные государственные органы, органы местного самоуправления, суды, органы Росреестра, должны быть переведены на русский язык, а перевод — надлежащим образом удостоверен.

Об исполнителях и целях

Свидетельствование о верности перевода документов с одного языка на другой является одним из нотариальных действий и производится посредством совершения нотариусом удостоверительной надписи. Однако стоит четко понимать, что нотариус не проверяет точность перевода, а только регистрирует и официально свидетельствует факт выполнения работы конкретным переводчиком. При этом данные о переводчике и образец его подписи хранятся в реестре нотариуса. Переводчик несет личную ответственность за правильность перевода. Перевод может выполнять только исполнитель, имеющий высшее образование по специальности лингвист-переводчик. Это значит, что документ, переведенный вами лично, нотариус не заверит. За границей указанное нотариальное действие совершает консульское должностное лицо.

Верность перевода документов на русский язык потребуется удостоверить при подаче гражданином документов, в частности, в следующих целях:

1) государственная регистрация актов гражданского состояния (например, заключение брака);

2) оформление загранпаспорта;

3) обращение физического лица — налогового резидента РФ в налоговый орган в целях зачета в РФ суммы налога, уплаченного с полученных доходов в иностранном государстве;

4) получение гражданства РФ;

5) получение вида на жительство;

6) принятие документов в качестве доказательств при рассмотрении дел в суде;

7) участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;

8) усыновление иностранными гражданами ребенка, являющегося гражданином РФ;

9) при совершении сделок с недвижимостью может, в частности, потребоваться перевод документов одной из сторон сделки, которая является иностранным лицом (физическим или юридическим).

Поэтому, имея на руках какой-либо документ на иностранном языке, для обращения с ним в государственный орган следует заранее подготовиться и осуществить перевод у квалифицированного специалиста, заверив перевод у нотариуса.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артём Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 536 от 12 июля 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 41 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:38

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июль 2019 (50)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru