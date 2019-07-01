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Такие разные эмоции

Привычное по-особенному, о личном публично, за красивым и вечным по билетам, а за порядком всем миром

Высокое искусство в шаговой доступности

Работы великих классиков русского искусства Шишкина и Васнецова представлены в залах Симферопольского художественного музея

5 июля в выставочных залах Симферопольского художественного музея состоялось торжественное открытие выставок из фондов Новгородского государственного объединенного музея-заповедника (г. Великий Новгород): автолитография «Древняя Москва. Аполлинария Васнецова» и офорты Ивана Шишкина «Что может быть лучше природы!».

На выставке представлены двенадцать листов альбома «А. Васнецов. Древняя Москва. Автолитографии», изданного в начале 1920-х годов в Советской России. В 2007 году эти литографии были переданы Новгородскому музею-заповеднику известным новгородским любителем искусства и меценатом Александром Одиноковым.

Крымчанам и гостям Симферополя предоставлена уникальная возможность увидеть облик Москвы XII–XVII веков. Точные данные современной мастеру археологии одушевлены здесь поэтической фантазией, передающей не какие-то кусочки старинного быта, а его целостную среду. Как отмечал сам художник, «история города есть в то же время и история края, целой эпохи. В постепенном его изменении складывается и общий ход событий данного времени. Вид города служит, так сказать, вещественной скрижалью истории».

Адрес: Симферополь, ул. Долгоруковская, 35А

Телефоны: +7 3652 27-54-04; +7(978)900-50-11

Сайт: simhm.ru

Всевидящее око в борьбе за чистоту

В России начала работать информационная система «РЭО Радар»

«РЭО Радар» будет отслеживать ситуацию с твердыми коммунальными отходами в регионах, в том числе в Крыму.

«Все желающие могут оперативно обратиться по вопросам сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе и приложить фотографию или видео», — говорится в сообщении администрации Симферополя.

Сведения будут проверены и направлены региональному оператору для реагирования. При этом последний обязан будет документально отчитаться об устранении проблемы.

Обратиться с жалобой граждане могут на круглосуточный call-центр: 8 (800) 600-90-08

Салют в честь любви

Крымчане смогут признаться в своих самых сокровенных чувствах на всю Россию

До 15 июля жители Крыма могут поучаствовать в проекте «Стена признаний», в рамках которого все желающие признаются в любви на всю страну и становятся участниками «Салюта любви». Об этом сообщает пресс-служба Общественного проекта «Фейс-ту-фейс».

Для участия в акции необходимо зайти на сайт стенапризнаний.рф/ru/, активировать форму «Написать признание» и заполнить все поля, указав отправителя и получателя. Участники так же смогут получать уведомления о публикации признаний и загрузить фотографию или ссылку на видео с любимыми и родными.

Живая красота

В Никитском ботаническом саду распустился лилейник

110 сортов лилейника представлено на коллекционной выставке — 2019 в Никитском ботаническом саду.

Обычно экскурсоводы Никитского ботанического сада — Национального научного центра РАН советуют посещать выставочную экспозицию сортов лилейника гибридного, начиная с 1 июля. Именно в это время цветок распускается во всей красе, включая ранние и среднецветущие сорта. Радужная феерия продлится вплоть до конца июля, но там уже будут править балом позднецветущие.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 536 от 12 июля 2019 года

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Просмотров: 91 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:49

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