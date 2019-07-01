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Без ресторанов

На этой неделе глава администрации крымской столицы Наталья Маленко озвучила сроки «реанимации» одной из визитных карточек Симферополя. И, судя по её словам, программа восстановления и реконструкции Дома кино (кинотеатр «Симферополь») будет рассчитана не более чем на два года. «Мы не хотим на этом месте появления каких-то ресторанов, других заведений. Мы хотим, чтобы это был центр детей и молодежи. Государственный центр с привлечением общественных организаций и всех современных программ. Средства инвесторов привлекаться не будут. Это будут региональные средства либо федеральная целевая программа. Это будет программа на один или два года», – рассказала журналистам Наталья Маленко.

Также стало известно, что предложения по восстановлению Дома кино будут подготовлены совместно с республиканским минкультом. «Готовим вместе с министром культуры Крыма предложения по Дому кино. С предложением выйдем до 1 августа к главе республики», – добавила Маленко. Что же, обещания хорошие, планы, что называется, перспективные. Но остается вопрос – а не лучше ли было не доводить «Симферополь» до такого безобразного состояния, оставив его на годы без внимания?..

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 537 от 19 июля 2019 года

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Просмотров: 181 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 22:01

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