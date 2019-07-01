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Говорят, что... в санитарной зоне полнейшая антисанитария

Не пожелавший представиться крымчанин просит принять меры: «Уважаемое руководство дачного поселка в Приятном Свидании, просим вас обратить внимание на установленное вами место мусорных баков. Рядом находится санитарная зона гидроузла, со всех близлежащих посёлков свозится мусор, который переполняет все баки за один день, разносится ветром по всей округе, полнейшая антисанитария».